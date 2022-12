Benoeming directeur-generaal Internationale Samenwerking bij Buitenlandse Zaken

Drs. P.M.M. (Pascalle) Grotenhuis wordt directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio 2023 in.

Pascalle Grotenhuis is sinds 2020 directeur Sociale Ontwikkeling en ambassadeur Gendergelijkheid en Vrouwenrechten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze heeft sinds 2001 verschillende functies binnen het DG Internationale Samenwerking vervuld. Zo was zij ambassadeur in Mozambique en MT lid bij de directie Duurzame Economische Ontwikkeling. Verder was ze nog directeur Protocol en Gastlandzaken en heeft ze op de ambassade in Londen gewerkt.

Ze studeerde Ontwikkelingsstudies aan het Center for International Development van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.