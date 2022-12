Nieuwe wetten per 1 januari 2023

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2023 in werking treden.

Wet uitbreiding slachtofferrechten

Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven zijn voortaan verplicht aanwezig op de zitting en bij de uitspraak in hun strafzaak. Dit zorgt ervoor dat het slachtoffer of de nabestaande gebruik kan maken van het spreekrecht in het bijzijn van de verdachte. Hierdoor wordt de verdachte geconfronteerd met de impact die het misdrijf heeft op het slachtoffer of de nabestaande. De Wet uitbreiding slachtofferrechten maakt dit mogelijk.

De verschijningsplicht is eveneens van belang voor de samenleving. Door de aanwezigheid van de verdachte wordt zichtbaar hoe het recht in concrete, ernstige strafzaken wordt gerealiseerd. Maar ook voor de verdachte zelf is het van belang dat hij direct kan waarnemen wat op de terechtzitting aan de orde komt, wat de overige procesdeelnemers zeggen - in het bijzonder over zijn rol bij het tenlastegelegde feit - en welk onderzoeksmateriaal als bewijs naar voren wordt gebracht.

Beide ouders automatisch ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind hebben beide ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Indien een kind na 1 januari 2023 wordt erkend op het gemeentehuis, hoeven de ouders niet meer samen bij de rechtbank een verzoek tot aantekening van het gezamenlijk gezag in het gezagsregister in te dienen. Er gelden enkele uitzonderingen. Zo kunnen ouders die niet wensen dat automatisch gezag ontstaat, dit aangeven bij de erkenning.