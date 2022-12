Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

Dit nieuwe stelsel zorgt ervoor dat als het economisch goed gaat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch erg tegen zit. Er zijn wel meerdere mechanismen ingebouwd om dat te voorkomen. Zo komt er een solidariteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen uitgesmeerd worden over meerdere jaren.

Ook wordt met de nieuwe regels duidelijker wat u opbouwt en de regels sluiten beter aan bij het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van ons pensioenstelsel behouden: er wordt gezamenlijk pensioen opgebouwd en de risico’s worden gedeeld.

Minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioen Carola Schouten: “Ik ben erg blij met de ruime steun in de Tweede Kamer voor het nieuwe pensioenstelsel. Dit is de meest uitgebreide wetsbehandeling geweest die ik heb meegemaakt. En dat is goed, want de wet is door al die debatten beter geworden. Na de jaarwisseling zet ik de behandeling graag voort in de Eerste Kamer, zodat we zorgen dat er ook in de toekomst een goed pensioen is voor iedereen.”