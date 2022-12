De inwerkingtreding van het onderdeel verschijningsplicht uit de Wet uitvoering slachtofferrechten (Wus) is voorlopig uitgesteld. Aanvankelijk zou de inwerkingtreding 1 januari 2023 zijn, maar door beter de gevolgen hiervan in kaart te brengen is meer tijd nodig. Begin mei 2023 moet duidelijk worden wanneer de inwerkingtreding wel gaat plaatsvinden.