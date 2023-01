Vanaf 10 januari is een negatief COVID-19 testresultaat verplicht voor reizigers uit China

Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) besloten over adviezen en maatregelen naar aanleiding van de epidemiologische situatie in China en de wens om reismaatregelen in Europees verband te nemen. Het kabinet heeft besloten dat reizigers die vliegen vanuit China vanaf 10 januari moeten beschikken over een negatief testresultaat. Ook komt er per direct een dringend advies tot het dragen van een medisch mondneusmasker op vluchten van en naar China. En het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om afvalwater uit vliegtuigtoiletten afkomstig vanuit China te controleren op virusmutaties.

Minister Kuipers: “Ik vind het belangrijk dat we reismaatregelen in het kader van de bestrijding van Covid-19 in Europees verband nemen. Zo zijn de maatregelen effectief en komt er geen verscheidenheid van maatregelen in Europa. Het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT) hebben mij ook geadviseerd om deze Europese lijn te volgen. Daarom is besloten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de conclusies van de Crisisrespons van de Raad van de EU (IPCR).”

Maatregelen

Er was al besloten om de variantdetectie in de rioolwatersurveillance op Schiphol te intensiveren. Er worden zelftesten uitgedeeld op Schiphol - met voorlichting over het belang van het isolatieadvies – en er worden hygiënemaatregelen genomen.

Er is nu besloten om aanvullende maatregelen te nemen. Het is vanaf 10 januari verplicht om een negatief testresultaat te hebben voor reizigers uit China. Dit testresultaat mag zijn afgegeven op basis van een NAAT-test of een antigeentest van maximaal 48 uur oud bij vertrek. Voorafgaand aan de vlucht worden reizigers er door de luchtvaartmaatschappijen op gewezen dat er een testverplichting bestaat en wat de consequenties kunnen zijn van het ontbreken van een negatief testbewijs.

Daarnaast geldt er per direct een dringend advies tot het dragen van een medisch mondneusmasker op vluchten van en naar China. Luchtvaartmaatschappijen communiceren dit advies naar hun passagiers. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om afvalwater uit vliegtuigtoiletten afkomstig vanuit China te controleren op virusmutaties, naast de intensivering van de rioolwatersurveillance rondom Schiphol die al in gang is gezet.

Deze aanvullende maatregelen zijn in overeenstemming met de Europese lijn die besproken is bij de IPCR op 4 januari.

Situatie China in relatie tot Nederland

In China leidt COVID-19 tot veel besmettingen en veel ziekte, omdat daar weinig immuniteit is opgebouwd. Daarom is speciale aandacht voor vluchten uit China relevant. Dit om besmettingen aan boord tegen te kunnen gaan, maar ook is het van belang te blijven monitoren op nieuwe varianten. Er zijn momenteel geen signalen dat er een nieuwe variant is in China. Ook in China is, net als in Nederland, Omikron dominant. De gevolgen van een besmetting in Nederland zijn gemiddeld genomen minder ernstig, omdat de immuniteit hier veel groter is, door de hoge vaccinatiegraad en het grote aantal mensen dat al een besmetting heeft doorgemaakt.