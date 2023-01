Meer prijsonderhandelingen over nieuwe dure geneesmiddelen

Een groeiend aantal patiënten is voor hun zorg aangewezen op nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Het is van belang dat deze patiënten nu en in de toekomst kunnen rekenen op passende zorg. Daarom is het belangrijk dat geneesmiddelen beschikbaar en toegankelijk blijven. Nieuwe innovatieve geneesmiddelen zijn vaak erg duur en de uitgaven hieraan nemen al jaren toe. Dat wordt op termijn onhoudbaar en daarom laat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de regels voor toelating van dure geneesmiddelen tot het basispakket verzekerde zorg per 1 juli 2023 aanpassen. Hij doet dit door de zogenoemde sluiscriteria aan te scherpen.

Nieuwe geneesmiddelen worden automatisch vanuit het basispakket vergoed als ze voldoen aan de wettelijke regels. Uitzonderingen daarop zijn de allerduurste nieuwe geneesmiddelen. Van deze geneesmiddelen wordt, voordat patiënten er toegang toe hebben, eerst beoordeeld hoe effectief ze zijn en vervolgens wordt met de fabrikant onderhandeld over de prijs.

Momenteel worden geneesmiddelen in de sluis geplaatst wanneer de jaarlijkse uitgaven in Nederland naar verwachting oplopen tot €40 miljoen of meer. Per 1 juli verlaagt minister Kuipers deze grens naar €20 miljoen of meer. Een ander sluiscriterium blijft ongewijzigd. Het gaat dan om middelen waarvan de verwachte kosten van de verstrekking van het geneesmiddel voor de behandeling van een nieuwe indicatie € 50.000 of meer per patiënt per jaar zijn en de verwachte totaalkosten van de verstrekkingen € 10 miljoen of meer per jaar bedragen.

Wanneer er met de fabrikant overeenstemming is bereikt over een acceptabele prijs voor het nieuwe geneesmiddel, wordt het middel uit de sluis gehaald en toegelaten tot het basispakket van verzekerde zorg. Uiteindelijk voorkomt deze procedure dat de vergoeding van een nieuw geneesmiddel onevenredig veel kosten met zich meebrengt in vergelijking met andere geneesmiddelen. Daarmee wordt voorkomen dat de zorgpremie onnodig hard stijgt de komende jaren.

Minister Ernst Kuipers: “Het aanpassen van de sluiscriteria is een belangrijke stap om innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te houden voor de patiënten die hier baat bij hebben. Tegelijkertijd is het nodig om te voorkomen dat geneesmiddelen alleen maar duurder worden. Maar alleen de sluiscriteria aanpassen is niet voldoende. Ik ga daarom in overleg met het Zorginstituut en andere betrokken partijen om te kijken of de beheerste instroom van dure, innovatieve geneesmiddelen nog verder verbeterd kan worden.’’

In het onlangs met veel zorgpartijen afgesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat de zorg toegankelijk en betaalbaar moet blijven. Het is van belang dat patiënten nu en in de toekomst kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg en hierbij horen ook nieuwe geneesmiddelen. De aanpassing in de sluiscriteria is een volgende stap in de toekomstbestendigheid van nieuwe middelen.