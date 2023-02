Benoeming vicepresident Hoge Raad

Mr. M.J. Borgers (1973) wordt per 1 september 2023 benoemd tot vicepresident van de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

De heer Borgers is momenteel al raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad. Daarvoor was hij onder meer hoogleraar straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.