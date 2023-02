Nederlands reddingsteam reist af naar Turkije

Het Nederlandse ‘urban search and rescue’ team is aangekomen in het door aardbevingen getroffen Turkije. Het team gaat helpen zoeken naar overlevenden onder het puin. Ze vertrokken maandagavond vanaf het militaire vliegveld in Eindhoven. Het team bestaat uit 65 hulpverleners en 8 speurhonden en gaat helpen bij het opsporen van mensen onder het puin.

Het reddingsteam bestaat uit zoek- en reddingspersoneel, verpleegkundigen en artsen, speurhondengeleiders, bouwkundigen, ondersteunend personeel en leidinggevenden. Het multidisciplinaire team is gespecialiseerd in het zoeken, redden en bergen van mensen onder het puin.

De inzet van het Nederlandse reddingsteam volgt op een internationaal hulpverzoek van Turkije en opereert in aanvulling op de lokale reddingsinzet. Ook andere landen hebben reddingsteams en andere hulp beschikbaar gesteld, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Roemenië.

Zwaar materieel

Vanuit Eindhoven vertrok maandagavond ook een vrachtvliegtuig met 15 ton aan zwaar reddingsmaterieel. Dit materieel kan worden ingezet voor het fysieke opsporen en bergen van mensen onder het puin en voor ICT- en andere ondersteuning.

Samenwerkingsverband USAR.NL

USAR.NL is een samenwerkingsverband van verschillende veiligheidsregio’s en de ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid. Het USAR-team bestaat uit professionals van de politie, brandweer, ambulances en andere rampendiensten. Het team werd al eerder ingezet bij rampen in het buitenland, bijvoorbeeld na de zware explosie in Beirut in 2020 en na orkaan Irma in 2017 op Sint Maarten.

Over de inzet in het buitenland beslist de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit in nauw overleg met de Landelijk Commandant USAR.NL en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De internationale inzet van het USAR-team wordt gefinancierd vanuit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Op de website van USAR.NL vind je meer informatie over het reddingsteam