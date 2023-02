Aardbevingen Turkije en Syrië: updates Buitenlandse Zaken Ministeries

Op 6 februari zijn Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen. Op deze pagina verschijnen updates en nieuws over de situatie. Lees het reisadvies voor Turkije. Lees het reisadvies voor Syrië.

Turkse autoriteiten: noodnummers niet onnodig belasten

Update 6 februari 11:55

De Turkse autoriteiten adviseren om momenteel op internet naar informatie te zoeken, en de noodnummers niet onnodig te belasten.

Veelgestelde vragen over de aardbevingen in Turkije en Syrië

Update 6 februari 11:09

Op Nederland Wereldwijd staan antwoorden op veelgestelde vragen over de situatie in Turkije en Syrië.

Nederlands zoek- en reddingsteam wordt ingezet

Update 6 februari 11:07

Het Urban Search & Rescue Team Nederland (USAR) wordt ingezet naar aanleiding van de zware aardbeving. Lees het liveblog van USAR.

Aangepast reisadvies Turkije

Update 6 februari 10:12

Vanochtend is het reisadvies voor Turkije aangepast. Lees het hele reisadvies.

In de ochtend van 6 februari 2023 is er een zware aardbeving bij de stad Gaziantep en de naburige provincies in het zuiden van Turkije geweest. De Nederlandse ambassade in Turkije zoekt uit hoe de lokale situatie is. Bent u in het getroffen gebied? Laat uw familie/vrienden dan weten hoe het met u gaat. Volg de instructies van de lokale autoriteiten. Bent u in Turkije met een georganiseerde reis? Houd dan contact met uw reisorganisatie. Verblijft u in Turkije? Registreer u via optie ‘uitgebreid’ bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken (kies optie ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’). Zo weet u wat de laatste ontwikkelingen zijn en weten wij dat u in het land bent. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw verzekeraar of met de ambassade via +31 247 247 247, of via Twitter @247BZ.

Update 6 februari 08:38

Update 6 februari 08:30

Update 6 februari 08:20

Update 6 februari 08:18