Elke twee minuten beeft de aarde in Gaziantep Ministeries

‘De omvang van deze ramp is amper voorstelbaar’, zegt Bora Tezel, honorair consul voor Nederland in de Turkse stad Gaziantep. Ook zijn leven werd afgelopen maandag in een nachtmerrie, toen de aardbeving toesloeg met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter.

Vergroot afbeelding Honorair consul Tezel werkt normaal achter de schermen: hij biedt hulp aan Nederlanders in het oosten van Turkije en hij helpt bij behartigen van de Nederlandse handelsbelangen, door steun aan ondernemers. Na de aardbeving is zijn taak vooral die van noodhulp: Tezel staat in nauw contact met het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR)-Team, dat sinds dinsdag in Oost-Turkije helpt bij het zoeken naar slachtoffers. Ook helpt hij Turkse Nederlanders aan een zogeheten laissez-passer, een soort noodpaspoort waarmee ze terug naar Nederland kunnen reizen.

Vergroot afbeelding Naschokken Tezel, getrouwd en vader van twee kinderen, is blij dat hij leeft en dat zijn gezin veilig is. ‘Ons huis staat er nog. Net als iedereen hier hebben we twee nachten de onze auto geslapen. Dat was veiliger dan in huis, met al die naschokken. Na de eerste beving volgde er nog een met een kracht van 7,5. Nog steeds voelen we hier elke paar minuten kleinere schokken, met een kracht tussen de 2 en 4. De universiteit heeft een seismologisch centrum die dat allemaal precies in de gaten houdt.’ De watertoevoer is hersteld, alleen de gastoevoer nog niet: ‘We verwarmen het huis met de airconditioning’.