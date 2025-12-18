Naar Duitsland tijdens de feestdagen: goed voorbereid op reis Ministeries

Veel Nederlanders reizen in december naar Duitsland om kerstmarkten te bezoeken, en om de kerstdagen en Silvester (Oud en Nieuw) te vieren. Thom Kyll, consulair medewerker op de ambassade in Berlijn geeft je reistips voor een veilig verblijf in Duitsland.

Vergroot afbeelding ‘Nederlanders worden vaak hartelijk ontvangen in Duitsland. Toen honderdduizenden Nederlanders hier vorig jaar heen kwamen voor het EK, hebben ze een blijvend positieve indruk achtergelaten’, vertelt Thom. ‘Ook deze winter verwacht de ambassade weer veel Nederlanders die naar Duitsland komen, vooral om de kerstmarkten te bezoeken.' Het reisadvies voor Duitsland heeft kleurcode groen, dat betekent dat het veilig is om erheen te reizen. Maar er blijven altijd dingen om op te letten. Hieronder lees je alle reistips:

Vergroot afbeelding Ga goed voorbereid op reis: Reisadvies: Lees voor vertrek het reisadvies goed door.

Lees voor vertrek het reisadvies goed door. Identificatie: Reis met een geldig paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs als identificatie wordt niet geaccepteerd en er wordt streng op gecontroleerd.

Reis met een geldig paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs als identificatie wordt niet geaccepteerd en er wordt streng op gecontroleerd. Reisverzekering: Sluit voor vertrek een reisverzekering af, zo voorkom je hoge medische kosten bij ongevallen.

Sluit voor vertrek een reisverzekering af, zo voorkom je hoge medische kosten bij ongevallen. Winterbanden: Reis je met de auto? In Duitsland is het verplicht om winterbanden te hebben op het moment dat de weersomstandigheden daarom vragen. Het gaat om ijzel, sneeuw en gladheid. Alleen banden met het ‘sneeuwvloksymbool’ op de band en een profieldikte van 1.6 mm worden geaccepteerd. All weather of 4-seizoenenbanden zijn niet voldoende. Er wordt streng op winterbanden gecontroleerd.

Reis je met de auto? In Duitsland is het verplicht om winterbanden te hebben op het moment dat de weersomstandigheden daarom vragen. Het gaat om ijzel, sneeuw en gladheid. Alleen banden met het ‘sneeuwvloksymbool’ op de band en een profieldikte van 1.6 mm worden geaccepteerd. All weather of 4-seizoenenbanden zijn niet voldoende. Er wordt streng op winterbanden gecontroleerd. Verkeersregels: Lees voor vertrek ook de verkeersregels. Deze kunnen afwijken van de Nederlandse regels. Zo is het in Duitsland gebruikelijk om bij een ongeval op de linker- of rechter baan te gaan rijden, zodat er een reddingsstrook ontstaat op de middelste baan. Flits detectiesystemen en -apps zijn verboden.

Lees voor vertrek ook de verkeersregels. Deze kunnen afwijken van de Nederlandse regels. Zo is het in Duitsland gebruikelijk om bij een ongeval op de linker- of rechter baan te gaan rijden, zodat er een reddingsstrook ontstaat op de middelste baan. Flits detectiesystemen en -apps zijn verboden. Milieusticker: In veel Duitse steden heb je sinds een paar jaar milieuzones. Wanneer je met de auto reist, heb je een milieusticker nodig om een bepaalde zone binnen te rijden. De sticker kun je kopen voor een paar euro en geldt voor alle steden.

In veel Duitse steden heb je sinds een paar jaar milieuzones. Wanneer je met de auto reist, heb je een milieusticker nodig om een bepaalde zone binnen te rijden. De sticker kun je kopen voor een paar euro en geldt voor alle steden. Cash: Nederlandse bankpassen werken niet altijd. Vooral op de kerstmarkten is het daarom handig om wat cash bij je te hebben.

Nederlandse bankpassen werken niet altijd. Vooral op de kerstmarkten is het daarom handig om wat cash bij je te hebben. Oefen een woordje Duits: Duitsers waarderen het enorm wanneer Nederlanders Duits spreken of in het Duits bestellen.

Grenscontroles

Sinds september 2024 heeft Duitsland verscherpte grenscontroles ingevoerd bij veel grensovergangen. Zowel voor reizen met de auto als met de trein betekent het dat er extra wordt gecontroleerd. Dit kan leiden tot langere wachttijden en files op de weg. Thom: ‘Zorg dat je op tijd vertrekt als je ergens op tijd moet zijn. Door drukte in de periode tot en met de feestdagen kunnen de wachttijden toenemen.’

‘Duitsland en Nederland delen een hele lange grens. Er gebeuren regelmatig verkeersongevallen en in de winter neemt dit toe door gladheid, slechte weersomstandigheden en doordat het vroeg donker wordt.' Heb je direct hulp nodig in Duitsland? Neem dan contact op met de lokale hulpdiensten.

Drugs

‘Het is verboden om harddrugs en softdrugs, zoals Cannabis, mee te nemen over de grens. Ook het bezit of gebruik van harddrugs en rijden onder invloed is strafbaar en wordt streng gecontroleerd. Straffen zijn zwaarder in Duitsland dan in Nederland, waaronder voor gebruik in de buurt van scholen waar minderjarigen zijn.’



Vergroot afbeelding Kerstmarkten Thom: ‘Ieder jaar trekken de talloze kerstmarkten in Duitsland veel Nederlanders, vooral in het grensgebied in plaatsen zoals Keulen, Bonn, Essen en de populaire, grote kerstmarkt in Aken. En dat is niet gek, want kerstmarkten zijn feestelijke, gezellige plekken waar families en vrienden in aanloop naar de feestdagen samenkomen voor een bratwurst of een glas glühwein. Er zijn veel verschillende kerstmarkten, waaronder de middeleeuwse kerstmarkt en kerstkermis in Berlijn.’ ‘Bij de kerstmarkten zijn door de Duitse autoriteiten extra veiligheidsmaatregelen genomen, om snel te kunnen anticiperen op incidenten. Er is veel politie en beveiliging aanwezig en er zijn fysieke maatregelen genomen, zoals het plaatsen van betonblokken bij de ingangen. ‘Ons advies voor Nederlanders is: Wees je bewust van de verscherpte maatregelen en wees alert. Volg altijd de aanwijzingen van de autoriteiten op.’ ‘Het is goed om te weten dat de kerstmarkten open zijn tot net voor kerst, vaak tot 23 of 24 december’, legt Thom uit. ‘Tijdens de kerstdagen op 25 en 26 december zijn de markten gesloten, met enkele uitzonderingen.’



Vuurwerk

‘Veel Nederlanders kopen graag vuurwerk in Duitsland. Let erop dat je alleen vuurwerk koopt wat in Nederland legaal is. In Duitsland wordt Oud en Nieuw groot gevierd en houden ze van vuurwerk afsteken. Vier je Oud en Nieuw in Duitsland, bijvoorbeeld in Berlijn zoals veel Nederlanders doen? Wees je ervan bewust dat vuurwerk dat in Duitsland afgestoken wordt zwaarder en gevaarlijker is dan in Nederland.’

Waar kun je terecht met een spoedvraag of noodgeval?

Thom: ‘In de periode tussen november en januari kan er veel regen vallen in de Alpen. Hierdoor kan hoogwater ontstaan en kunnen rivieren overstromen. Meld je voor vertrek aan bij de BZ- Informatieservice. Via de Informatieservice krijg je snel relevante informatie in het geval van een calamiteit, zoals natuurgeweld of een (dreigende) crisis. Aanmelden is heel eenvoudig: kies Duitsland als het land van je bestemming, vul je reisdata in en geef je mailadres en eventueel je mobiele telefoonnummer. Zo kan een waarschuwing worden gestuurd en ontvang je een bericht in je mailbox of via sms.

In geval van nood kun je 24/7 bellen naar het contactcenter van NederlandWereldwijd op +31 247 247 247. Rondom de feestdagen is de ambassade beperkt bereikbaar. Op de volgende data is de ambassade gesloten:

22 - 26 december

31 december - Oudjaarsdag

1 januari - Nieuwjaarsdag

2 januari - Ambassade gesloten

Thom: ‘De twee consulaten in Düsseldorf en München hebben geen consulaire afdelingen meer en handelen dus ook geen paspoort aanvragen meer af.’

‘We kijken uit naar de komst van Nederlanders. Met alle tips in gedachten kun je goed voorbereid de feestdagen vieren in Duitsland!’

