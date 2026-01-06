Naar de Olympische en Paralympische Winterspelen in Noord-Italië, 13 tips van het Nederlandse consulaat-generaal in Milaan Ministeries

Van 6 tot en met 22 februari 2026 vinden de Olympische Winterspelen in Italië plaats. De Paralympische Winterspelen zijn van 6 tot en met 15 maart. Hoe zorg je voor een veilig verblijf als je naar Milaan en andere locaties van de Winterspelen in Noord-Italië afreist? En waar moeten bezoekers écht aan denken? Linda Rotermundt, consulair medewerker op het consulaat-generaal in Milaan legt het uit aan de hand van 13 tips.

'De Nederlandse sporters van TeamNL komen in actie in Milaan (o.a. langebaan, shorttrack en kunstschaatsen) en voor de Olympische 'sneeuwsporten' zoals alpineskiën en snowboarden in Cortina d'Ampezzo, Bormio en Livigno. De Paralympische Spelen vinden plaats in en om Cortina en het ijshockey in Milaan', somt Linda op. Het is verder goed om te weten dat het TeamNL Huis in Milaan komt te staan, maar dat de Olympische Winterspelen niet alleen in Milaan plaatsvinden, zegt Linda. Ga naar de website van TeamNL voor meer informatie over de sportwedstrijden en fanzones. Let erop dat sommige plaatsen, zoals Cortina, lastig te bereiken zijn. De afstand tussen de locaties waar de winterspelen plaatsvinden is groot. Van Milaan naar Cortina is het bijvoorbeeld zo'n 5 uur rijden met de auto. Je kunt eigenlijk niet op een dag zowel een activiteit in Milaan als in Cortina meemaken.'

Hieronder lees je alle tips:

1. Vergeet je reisverzekering niet

‘We adviseren alle Nederlanders om een reisverzekering af te sluiten. Dit kan helpen in onverwachte situaties. Het consulaat-generaal en de ambassade hebben geen middelen om te zorgen voor een overnachting of een terugreis als er iets misgaat met een boeking. Een reisverzekering kan uitkomst bieden.’

2. Reis met een geldig paspoort of ID-kaart

‘Denk eraan om een geldig identiteitsbewijs op zak te hebben, dus een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is niet voldoende. Hotels in Italië vragen altijd om een identiteitsbewijs. Neem dus een kopie mee, bijvoorbeeld met de KopieID-app. Dit is ook handig als je aangifte bij de politie moet doen mocht je je paspoort of ID-kaart verloren hebben.'

'In geval van calamiteiten is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk contact kunnen opnemen met Nederlanders in Italië. Via de BZ-informatieservice krijg je snel betrouwbare informatie in het geval van bijvoorbeeld een natuurramp of andere vorm van crisis. Aanmelden is heel eenvoudig: kies Italië als het land van je bestemming, vul je reisdata in en geef je mailadres en desgewenst je mobiele telefoonnummer op. Zo kan de ambassade je bereiken via mail of via sms.'

4. Check voor en tijdens je reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp

‘Het reisadvies voor Italië heeft kleurcode groen. Dat betekent dat het veilig is om erheen te reizen. Maar er blijven altijd dingen om op te letten, bereid je daarom goed voor door het reisadvies te lezen. Hier lees je welke wet- en regelgeving er van kracht is in Italië, welke veiligheidsrisico’s er zijn en wat je kunt doen in geval van nood.’

5. Automobilisten in Milaan, let op de ZTL-zones (Area B en C)

‘In Milaan geldt in grote delen van de stad en gedurende het grootste deel van de dag een inrijverbod: Area B: niet toegankelijk voor sterk vervuilende auto’s, Area C: historisch centrum. Rijd je toch een zogeheten ZTL-zone in dan word je automatisch geflitst en krijg je een boete van vaak meer dan 100 euro. Wel kun je online voor Area C vooraf een digitale dagpas kopen door je kenteken te registreren. Hierdoor voorkom je onnodige boetes.'

6. Hou rekening met verkeersdrukte en afgesloten wegen

‘Anticipeer op de voorziene verkeersdrukte en verplaats je in Milaan bij voorkeur te voet, per fiets of met het openbaar vervoer, zie ook de app MuoviMi. Metrovervoer werkt goed in Milaan. Ook het team gebruikt het openbaar vervoer en de fiets voor werkafspraken in Milaan en omstreken. We hebben hier dienstfietsen in plaats van een dienstauto', vertelt Linda.

7. Let erop dat de plaatsen in de bergen moeilijk te bereiken zijn

'Italië maakt voor deze Spelen zoveel mogelijk gebruik van bestaande wintersportgebieden. ‘De Olympische locaties in de bergen (zoals Cortina, Livigno en Bormio) zijn prachtig gelegen maar wel moeilijk bereikbaar. Op een groot deel van de bergroutes zijn slechts enkele rijstroken beschikbaar (1 heen, 1 terug) en sommige gedeelten in o.a. tunnels zijn afwisselend eenrichtingsverkeer’. Om de bereikbaarheid tijdens de spelen te vergroten zetten de Italiaanse autoriteiten tijdens de Spelen pendelbussen in waarvan gebruik kan worden gemaakt.'

8. Pas op voor lawines als je zelf gaat wintersporten

'Als je zelf in Italië in de besneeuwde bergen gaat wintersporten neem dan voorzorgsmaatregelen. In Italië is een hoog risico op lawines. Ga nooit alleen buiten de officiële skipistes en controleer vooraf de weersvoorspelling en de sneeuwomstandigheden. Lees informatie over lawinegevaar.'

9. Strengere wetten en regels omtrent drugs en alcohol

'In Italië is drugs streng verboden, dit geldt ook voor softdrugs. De straffen zijn zwaarder dan in Nederland. De Italiaanse politie controleert streng op het bezit van drugs. Daarnaast is het verboden om in Italië alcohol op straat te drinken. Doe je dit wel dan riskeer je een boete. Hou het dus bij een wijntje op het terras of in het café.'

10. Neem in geval van nood contact op de verschillende noodnummers. Let op, deze zijn per regio verschillend

‘Voor de regio Lombardije (Milaan, Bormio en Livigno) en Trentino Alto-Adige kun je het centrale alarmnummer 112 bellen in geval van nood. We raden ook aan om de app 112 Where Are U te downloaden, waarmee de hulpdiensten kunnen worden gewaarschuwd en direct de juiste locatie wordt doorgegeven.

Voor de regio Veneto (Cortina) geldt het noodnummer 118 voor medische hulpdiensten, 113 voor de politie en 115 voor de brandweer. De bovengenoemde 112 Where Are You-app werkt in deze regio niet.’

11. Niet alle betaalmethodes worden geaccepteerd op de officiële wedstrijdlocaties van de Winterspelen

‘Niet alle bankpassen kunnen worden gebruikt om te betalen op de wedstrijdlocaties van de Olympische Winterpelen. Visa is de officiele wereldwijde partner van het Internationaal Olympisch Comité, waardoor het onmogelijk is om met andere kaarten te betalen op deze locaties. Dus als je ter plaatse iets te eten of een souvenir wil kopen, kan dit alleen via dit circuit. Wij raden aan om ook wat contant geld mee te nemen’.

12. Volg instructies van autoriteiten op

‘Tijdens grote evenementen, zoals de Winterspelen, zijn er strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. Hou er rekening mee dat er bewapende beveiliging aanwezig is. Mocht er zich een crisissituatie voordoen, volg de instructies op van de lokale autoriteiten.‘

13. Heb je tijdens de Olympische Winterspelen consulaire hulp nodig?

‘Je kunt in geval van noodsituaties waarbij consulaire hulp gewenst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen naar het contactcenter van NederlandWereldwijd op +31 247 247 247. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een nooddocument bij verlies of diefstal van het paspoort.

‘Leuk om te weten: In de historische Villa Burba in de Milanese voorstad Rho (nabij Rho Fiera waar op de Olympische ijsbaan de officiële wedstrijden langebaanschaatsen zullen plaatsvinden), vindt van 7 tot en met 22 februari de tentoonstelling ‘Storia e Gloria del Pattinaggio di Velocità' ('Geschiedenis en Glorie van het Langebaanschaatsen - De Nederlandse ijscultuur') plaats. Bezienswaardigheden over de Nederlandse en Italiaanse schaatscultuur met o.a. beeldmateriaal en pronkstukken uit de historie worden tentoongesteld. Mocht je tijd over hebben, dan kun je op weg naar de schaatswedstrijden ook deze tentoonstelling bewonderen!'

'Locatie: Villa Burba, Corso Europa 291, Rho. Openingstijden en andere details volgen binnenkort. Dit artikel zal worden aangepast.’

‘We hopen dat alle Nederlanders een veilig verblijf hebben in Italië en wensen ze veel plezier tijdens de Olympische Winterspelen!’, sluit Linda af.