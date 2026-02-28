Situatie in het Midden-Oosten: updates Rijksoverheid Ministeries

Reisadviezen voor Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar en Verenigde Arabische Emiraten aangepast

Update 28 februari, 17.55

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nieuwe reisadviezen voor Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar en Verenigde Arabische Emiraten gepubliceerd.

De kleurcode van het reisadvies voor geheel Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar is nu oranje. Reis er alleen heen als dit noodzakelijk is. Het is niet veilig er op vakantie te gaan. Voor de Verenigde Arabische Emiraten is het reisadvies oranje en rood voor de eilanden Abu Musa en Tunb. Nederlanders in Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar en Verenigde Arabische Emiraten ontvingen hierover bericht via de informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Reisadviezen voor Irak, Israël, Libanon en Palestijnse Gebieden aangepast

Update 28 februari, 16:15

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nieuwe reisadviezen voor Irak, Israël, Libanon en de Palestijnse Gebieden gepubliceerd. De kleurcode van het reisadvies voor geheel Irak, Israël, Libanon en de Palestijnse Gebieden is nu rood. Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk.

Nederlanders in Irak, Israël, Libanon en de Palestijnse Gebieden ontvingen hierover bericht via de informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken ontvangt honderden telefoontjes over situatie in het Midden-Oosten

Update 28 februari, 14.53

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment honderden telefoontjes ontvangen over de situatie in het Midden-Oosten. Dit gaat bijvoorbeeld om vragen over vertrekmogelijkheden en reisadviezen. Het contactcenter is opgeschaald om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan.

Minister Yeşilgöz-Zegerius op X: ‘Veiligheid van ons personeel in de regio heeft de hoogste prioriteit’

Update 28 februari, 11.02

‘Defensie volgt de situatie in het Midden-Oosten op de voet. Veiligheid van ons personeel in de regio heeft de hoogste prioriteit. Verdere escalatie moet voorkomen worden. Stabiliteit in de regio is essentieel’, schrijft minister van Defensie, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, op X.

Bericht van minister-president Jetten op X

Update 28 februari, 10:33

‘Nederland volgt de situatie op de voet en roept alle partijen op tot terughoudendheid om verdere escalatie te voorkomen’, schrijft minister-president Rob Jetten op X.

Minister Berendsen: ‘Nederland roept alle partijen op om terughoudendheid te betrachten en verdere escalatie te voorkomen’

Update 28 februari, 09:38

Minister Berendsen schrijft op X: ‘Het kabinet volgt de situatie in Iran, Israel en de bredere regio nauwgezet en staat hierover in contact met onze ambassades. Nederland roept alle partijen op om terughoudendheid te betrachten en verdere escalatie te voorkomen. Stabiliteit in de regio is essentieel.’

Bericht aan Nederlanders in het Midden-Oosten

Update 28 februari, 08:35

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een SMS-bericht gestuurd aan alle Nederlanders in Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Koeweit, Irak, Jordanië, Israël, Libanon, Egypte en Saoedi-Arabië die zich hebben aangemeld bij de Informatieservice:

‘Israel en de VS hebben doelen in Iran aangevallen. Kans op reacties in geheel Midden-Oosten. Blijf weg van drukke plekken en mogelijke doelwitten. NL amb KWE.’

Bericht aan alle Nederlanders in Iran

Update 28 februari, 08:34

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een SMS-bericht gestuurd aan alle Nederlanders in Iran die zich die zich hebben aangemeld bij de Informatieservice:

‘Israel heeft doelen in Iran aangevallen. Kans op verdere escalatie. Blijf weg bij mogelijke doelwitten. NL amb TEH.’

Buitenlandse Zaken formeert crisisteam

Update 28 februari, 07:30

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de crisisstructuur opgeschaald. Lees meer over hoe Buitenlandse Zaken werkt tijdens een crisis.

Registreer u bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Update 28 februari, 07.30

Als u in het Midden-Oosten bent, meld u dan aan bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken en geef uw contactgegevens door. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet het ministerie van Buitenlandse Zaken dat u in het land bent. Meld u ook af als u het land verlaten hebt.

Situatie Midden-Oosten: eerdere updates 27 februari: Reisadvies voor Israël en de Palestijnse Gebieden aangepast Er is op dit moment sprake van groeiende militaire opbouw in het Midden-Oosten. Hierdoor is er een verhoogd risico op gewapend conflict tussen Iran en andere landen. Als dit gebeurt bestaat er een kans op reacties in de Midden-Oosten regio, inclusief Israël en de Palestijnse Gebieden. Israël: De kleurcode van het reisadvies is rood voor de grensgebieden tussen Israël en Gaza, Libanon en Egypte. Ook voor de bezette Golanhoogten geldt kleurcode rood. Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk. Voor de rest van Israël geldt kleurcode oranje. Reis alleen hierheen als het noodzakelijk is. Het is niet veilig er op vakantie te gaan. Lees het hele reisadvies voor Israël .

Lees het hele reisadvies voor Israël Palestijnse Gebieden: De kleurcode van het reisadvies is rood voor Gaza en delen van de Westelijke Jordaanoever. Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk. Lees meer onder Regionale risico’s. Voor het centrale deel van de Westelijke Jordaanoever geldt kleurcode oranje. Reis alleen hierheen als het noodzakelijk is. Het is niet veilig er op vakantie te gaan. Lees het hele reisadvies voor de Palestijnse Gebieden. Vergroot afbeelding Vergroot afbeelding 27 februari: Bericht aan Nederlanders in Libanon via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken Beste Nederlander in Libanon,



Er is op dit moment nog altijd sprake van groeiende Amerikaanse militaire opbouw in het Midden-Oosten. Hierdoor is er een verhoogd risico op gewapend conflict tussen Iran en andere landen. Als dit gebeurt is er een kans op reacties in het Midden-Oosten, inclusief Libanon. In het geval van een escalatie kunnen vluchten worden geannuleerd en zijn langdurige sluitingen van luchtruim mogelijk. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.



De kleurcode van het reisadvies is rood voor grote delen van het noorden, oosten en zuiden van Libanon. Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Voor delen van Beiroet, North Lebanon en Mount Lebanon geldt kleurcode oranje. Reis alleen hierheen als het noodzakelijk is. Het is niet veilig er op vakantie te gaan. De Nederlandse ambassade in Libanon kan u mogelijk niet helpen als u in de problemen komt.



Bent u in Libanon? Blijf op de hoogte van ontwikkelingen. Houd het lokale en internationale nieuws in de gaten.

Blijf op de hoogte via de lokale autoriteiten en de Nederlandse ambassade.

Wees voorbereid op een crisissituatie. Lees wat u kunt doen in een crisissituatie . Hulp nodig van de Nederlandse overheid? De ambassade is 24/7 bereikbaar via NederlandWereldwijd op telefoonnummer +31 247 247 247 of via WhatsApp +31 857 737 400. Bent u in Libanon en heeft u een lokaal telefoonnummer? Bel het lokale nummer van de Nederlandse ambassade in Libanon: +961 150 55 00. U betaalt dan het lokale tarief.



Met vriendelijke groet,

Nederlandse ambassade in Beiroet



Kent u Nederlanders die zich nog niet hebben aangemeld voor de Informatieservice? Aanmelden kan via: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl.



Bent u niet meer in Libanon? Pas uw gegevens aan via de Informatieservice. 25 februari: Bericht aan Nederlanders in Iran via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken Beste Nederlander in Iran,



Wij hopen dat het goed gaat met u en uw familie en vrienden. Via dit bericht herhalen wij onze oproep, en informatie over de situatie in Iran, van 30 januari 2026.



We volgen de ontwikkelingen in Iran op de voet. Er is op dit moment nog altijd sprake van militaire opbouw in het Midden-Oosten. De situatie is zeer onvoorspelbaar. In het geval van een escalatie zal het moeilijk tot onmogelijk zijn om Iran te verlaten.



Sinds 7 oktober 2022 geldt kleurcode rood voor heel Iran. Bent u ondanks het negatieve reisadvies nog in Iran? Ons advies is: verlaat het land als dat op een veilige manier kan. De Nederlandse ambassade kan u niet helpen als u in de problemen komt. Vermijd protesten en mensenmassa’s. Er zijn grote veiligheidsrisico’s als u een protest bijwoont of erbij in de buurt bent. U kunt gearresteerd worden en langere tijd worden vastgezet.

Het luchtruim wordt regelmatig voor onbepaalde tijd gesloten. Internationale vluchten zijn dan niet mogelijk. Wilt u het land verlaten? Controleer voor vertrek of uw vlucht vertrekt. Reist u over land? Check of de grenspost open is.

Volg het (lokale) nieuws. Blijf op de hoogte van de situatie.

Wees voorbereid op een crisissituatie. Lees wat u kunt doen in een crisissituatie . Wilt u de ambassade bereiken? De ambassade is 24/7 bereikbaar via NederlandWereldwijd op telefoonnummer +31 247 247 247 of via WhatsApp +31 857 737 400. Bent u in Iran en heeft u een lokaal telefoonnummer? Bel het lokale nummer van de Nederlandse ambassade in Teheran: +98 21 23 66 00 00. U betaalt dan het lokale tarief.



Lees het hele reisadvies voor Iran.



Met vriendelijke groet,

Nederlandse ambassade in Teheran 12-13 januari: Statements minister van Buitenlandse Zaken over situatie in Iran Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken David van Weel deelde op 12 januari en 13 januari namens Nederland twee statements over de situatie in Iran. Hij sprak zich uit tegen het geweld tegen vreedzame demonstranten. Van Weel: ‘Iran moet fundamentele rechten respecteren en internettoegang onmiddellijk herstellen. Daders moeten verantwoordelijk worden gehouden. Nederland steunt dan ook Europese sancties tegen mensenrechtenschenders in Iran.’