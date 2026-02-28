Situatie in het Midden-Oosten: updates Rijksoverheid
Israël en de Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iran. Ook zijn er Iraanse raketaanvallen in de regio gemeld, waaronder in Irak, Qatar, Koeweit de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. De situatie in het Midden-Oosten is onveilig en onvoorspelbaar. Op deze pagina verschijnen nieuws en updates over de situatie. Read this page in English.
Bent u in het Midden-Oosten?
Lees in het reisadvies voor Iran / Israël / Palestijnse Gebieden / Libanon / Irak / Bahrein / Jordanië / Koeweit / Qatar / Verenigde Arabische Emiraten wat u moet weten, en wat u kunt doen.
Reisadviezen voor Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar en Verenigde Arabische Emiraten aangepast
Update 28 februari, 17.55
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nieuwe reisadviezen voor Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar en Verenigde Arabische Emiraten gepubliceerd.
De kleurcode van het reisadvies voor geheel Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar is nu oranje. Reis er alleen heen als dit noodzakelijk is. Het is niet veilig er op vakantie te gaan. Voor de Verenigde Arabische Emiraten is het reisadvies oranje en rood voor de eilanden Abu Musa en Tunb. Nederlanders in Bahrein, Jordanië, Koeweit, Qatar en Verenigde Arabische Emiraten ontvingen hierover bericht via de informatieservice van Buitenlandse Zaken.
- Reisadvies Bahrein
- Reisadvies Jordanië
- Reisadvies Koeweit
- Reisadvies Qatar
- Reisadvies Verenigde Arabische Emiraten
Reisadviezen voor Irak, Israël, Libanon en Palestijnse Gebieden aangepast
Update 28 februari, 16:15
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nieuwe reisadviezen voor Irak, Israël, Libanon en de Palestijnse Gebieden gepubliceerd. De kleurcode van het reisadvies voor geheel Irak, Israël, Libanon en de Palestijnse Gebieden is nu rood. Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk.
Nederlanders in Irak, Israël, Libanon en de Palestijnse Gebieden ontvingen hierover bericht via de informatieservice van Buitenlandse Zaken.
Buitenlandse Zaken ontvangt honderden telefoontjes over situatie in het Midden-Oosten
Update 28 februari, 14.53
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment honderden telefoontjes ontvangen over de situatie in het Midden-Oosten. Dit gaat bijvoorbeeld om vragen over vertrekmogelijkheden en reisadviezen. Het contactcenter is opgeschaald om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan.
Minister Yeşilgöz-Zegerius op X: ‘Veiligheid van ons personeel in de regio heeft de hoogste prioriteit’
Update 28 februari, 11.02
‘Defensie volgt de situatie in het Midden-Oosten op de voet. Veiligheid van ons personeel in de regio heeft de hoogste prioriteit. Verdere escalatie moet voorkomen worden. Stabiliteit in de regio is essentieel’, schrijft minister van Defensie, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, op X.
Bericht van minister-president Jetten op X
Update 28 februari, 10:33
‘Nederland volgt de situatie op de voet en roept alle partijen op tot terughoudendheid om verdere escalatie te voorkomen’, schrijft minister-president Rob Jetten op X.
Minister Berendsen: ‘Nederland roept alle partijen op om terughoudendheid te betrachten en verdere escalatie te voorkomen’
Update 28 februari, 09:38
Minister Berendsen schrijft op X: ‘Het kabinet volgt de situatie in Iran, Israel en de bredere regio nauwgezet en staat hierover in contact met onze ambassades. Nederland roept alle partijen op om terughoudendheid te betrachten en verdere escalatie te voorkomen. Stabiliteit in de regio is essentieel.’
Bericht aan Nederlanders in het Midden-Oosten
Update 28 februari, 08:35
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een SMS-bericht gestuurd aan alle Nederlanders in Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Koeweit, Irak, Jordanië, Israël, Libanon, Egypte en Saoedi-Arabië die zich hebben aangemeld bij de Informatieservice:
‘Israel en de VS hebben doelen in Iran aangevallen. Kans op reacties in geheel Midden-Oosten. Blijf weg van drukke plekken en mogelijke doelwitten. NL amb KWE.’
Bericht aan alle Nederlanders in Iran
Update 28 februari, 08:34
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een SMS-bericht gestuurd aan alle Nederlanders in Iran die zich die zich hebben aangemeld bij de Informatieservice:
‘Israel heeft doelen in Iran aangevallen. Kans op verdere escalatie. Blijf weg bij mogelijke doelwitten. NL amb TEH.’
Buitenlandse Zaken formeert crisisteam
Update 28 februari, 07:30
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de crisisstructuur opgeschaald. Lees meer over hoe Buitenlandse Zaken werkt tijdens een crisis.
Registreer u bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken
Update 28 februari, 07.30
Als u in het Midden-Oosten bent, meld u dan aan bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken en geef uw contactgegevens door. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet het ministerie van Buitenlandse Zaken dat u in het land bent. Meld u ook af als u het land verlaten hebt.