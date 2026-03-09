Achter de schermen: bij BZ'er Suleyman in Muscat, Oman Ministeries

Normaalgesproken werkt Suleyman op de economische afdeling in Dakar, Senegal. Maar sinds donderdag 5 maart is hij als SCOT’er (snel consulair ondersteuningsteam) in Muscat, Oman om te ondersteunen bij het opvangen van gestrande Nederlandse reizigers.

‘In mijn kamer staat altijd een grab bag klaar voor dit soort plotse situaties’, vertelt Suleyman. ‘Daar moet ik dan alleen mijn paspoort nog in duwen en dan kan ik gaan. Mijn reisdoel veranderde last minute van Dubai naar Oman, maar je weet dat alles in dit soort situaties razendsnel kan veranderen, dus daar hou je op dat moment rekening mee. Toen ik na een reis van 18 uur aankwam in Oman, rende ik meteen door naar de aankomsthal want de eerste bussen met Nederlanders kwamen al aan.’

SCOT-taken

Wat kan hij doen voor Nederlanders in Muscat? Dat is een combinatie van verschillende taken. Enerzijds het “administratieve gedeelte” om overzicht te houden: ‘de vluchtlijsten klaarmaken, mensen inchecken en verifiëren of het de juiste mensen zijn.’ Bij de SCOT-taken hoort ook plannen en uitvoeren. ‘Hierin moeten we ook flexibel zijn en met creatieve oplossingen komen als situaties anders gaan dan we hopen of verwachten.’

Daarnaast proberen Suleyman en zijn collega’s persoonlijke aandacht te geven . ‘We vangen mensen op, praten met ze en ondersteunen ze, geven ze informatie en proberen zo goed en helder mogelijk met ze te communiceren. Mensen hebben lang gereisd en ze komen uit hoge stresssituaties. We hebben meerdere mensen na aankomst in Muscat naar de medische post van de luchthaven begeleid omdat ze direct medische hulp nodig hadden.’

‘Je hebt met mensen te maken die uit moeilijke situaties kunnen komen’

Mensen zijn ook blij even hun verhaal kwijt te kunnen bij Suleyman en de andere SCOT’ers. ‘Zo had ik contact met een familie die na een traumatische gebeurtenis besloot op vakantie te gaan in Dubai om alles even achter zich te laten. En dan breekt ineens twee dagen later de chaos daar uit. Zij komen na een lange busreis dan ineens in Muscat aan en hebben echt in een overlevingsstand gestaan. Je zult het maar meemaken.’

Suleyman ziet helaas dat mensen soms niet op komen dagen, ook nadat ze bevestigd hadden mee te zullen reizen. ‘Dat vind ik frustrerend. Zo hou je de stoel bezet voor iemand anders die wel dolgraag mee wil. Onze topprioriteit is om de vluchten naar Nederland die beschikbaar komen zoveel mogelijk op te vullen. Dus we houden uiteraard onze lijsten met aangemelde Nederlanders goed in de gaten.’