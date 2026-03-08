Vrouwendag 2026: strijdlust en samenwerking Ministeries

Nederland staat internationaal bekend als een voorvechter voor gendergelijkheid en meer rechten voor vrouwen en meisjes. Ondanks een steeds sterkere, wereldwijde tegenbeweging werkt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) elke dag stug door aan een betere positie voor vrouwen wereldwijd.

Vergroot afbeelding ‘Het vraagt om sterke samenwerking en veel gedrevenheid om hier aan te werken’, erkent Willemijn van Lelyveld, plaatsvervangend hoofd van de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG). De Taskforce werkt met verschillende afdelingen van BZ samen voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen en meisjes. ‘Dat dit dossier in beweging is, zien we de laatste jaren steeds meer: het wordt steeds moeilijker om internationaal tot afspraken te komen. Ook online zien we een grote toename aan vrouwenhaat en desinformatie.’ Krachtige vrouwen Wereldwijd ondersteunt de Taskforce projecten die werken aan gendergelijkheid en rechten van vrouwen en meisjes. Bijvoorbeeld door vrouwelijke ondernemers te helpen. En door geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan, of door vrouwen in conflictgebieden bij te staan. Willemijn heeft zelf veel in conflictgebieden gewerkt, zoals in de Democratisch Republiek Congo en Mali. ‘Ik ben geïnspireerd geraakt door de krachtige vrouwelijke leiders waar ik daar mee werkte.’ Maar alleen financiële steun is niet genoeg: het team zet zich– samen met collega’s op de ambassades en in Den Haag – in voor het behoud van internationale afspraken over vrouwenrechten en gendergelijkheid. Bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties of de EU. En zorgt dat er aandacht is voor vrouwenrechten en gendergelijkheid binnen de verschillende beleidsterreinen van het ministerie.

Cijfers liegen niet

In 2026 is het werk van de Taskforce nog steeds hard nodig. ‘De cijfers liegen er niet om’, legt Dewi Keppy van de Taskforce uit. ‘Als we in dit tempo doorgaan, duurt het volgens de VN nog 300 jaar voordat er gelijkheid is voor de helft van de bevolking. Het is slecht voor iedereen als vrouwen geen rechten hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld enorm veel aan de economie bijdragen. Volgens de Wereldbank zal het bruto nationaal product van ontwikkelingslanden fors toenemen als vrouwen de kans krijgen om me te doen op de arbeidsmarkt.’

Willemijn benadrukt ook dat onderzoek laat zien dat vredesakkoorden langer stand houden en dat landen stabieler zijn als vrouwenrechten en gendergelijkheid goed geregeld zijn. ‘En dat is goed voor iedereen, ook voor Nederland.’

Het klinkt logisch, maar toch is er in de wereld een tegenbeweging die vrouwenrechten de kop wil indrukken. ‘We merken dat de lokale partners waar we mee samenwerken daar last van hebben’, vertelt Willemijn. ‘Ze moeten bijvoorbeeld meer geld en aandacht aan hun eigen veiligheid besteden, steeds een andere route naar het werk nemen of kantoren beveiligen. Dit komt overal waar we werken voor.‘

Veerkracht en daadkracht

Willemijn en Dewi zijn daarom des te trotser op de veerkracht en daadkracht van de vrouwen waar ze over de hele wereld mee samenwerken. Bijvoorbeeld via de samenwerking met Lionesses of Africa, die een netwerk van bijna twee miljoen Afrikaanse vrouwelijke ondernemers koppelt aan Nederlandse investeerders.

Of het Ukrainian Women’s Fund, een vrouwenfonds in Oekraïne dat zorgt dat vrouwen meebeslissen over vrede, wederopbouw en veiligheid en ondersteuning biedt aan vrouwelijke veteranen en oorlogsslachtoffers. En in het door burgeroorlog verscheurde Soedan steunt Nederland lokale vrouwengroepen die hulp bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. ‘Dat zijn hele dappere vrouwen, die werken op een plek waar veel organisaties niet meer actief kunnen zijn’, aldus Willemijn. Net als de vrouwelijke mediators in Congo, die conflicten en huiselijk geweld oplossen en daarmee zorgen voor rust en stabiliteit in de gemeenschap.

Dewi kan het niet genoeg benadrukken: ‘Vrouwenrechten zijn geen onderwerp dat alleen vrouwen aangaat. Mannen en jongens zijn hierin cruciale partners. Vrouwenrechten zijn van iedereen, en dat moeten we meenemen in alles wat we doen.’