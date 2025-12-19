Oorlog in Oekraïne: Nederlandse inzet en veelgestelde vragen Ministeries

Vredesplannen, raketaanvallen op Kyiv en drones boven Europa: de oorlog in Oekraïne is dagelijks in het nieuws. Waarom is het belangrijk dat Nederland Oekraïne blijft steunen? En hoe groot is de dreiging van Rusland in Europa? Steun aan Oekraïne maakt ook Nederland veiliger. Lees waarom – én antwoorden op veelgestelde vragen over de oorlog in Oekraïne.

Waarom is steun aan Oekraïne nodig?

Rusland verwoest de levens van miljoenen Oekraïners. Hele dorpen en steden zijn vernietigd. In gebieden die Rusland bezet houdt, worden Oekraïners gemarteld en vermoord en worden kinderen ontvoerd. Met steun van andere landen, verdedigt Oekraïne zich tegen Rusland. Maar de Russische dreiging breidt zich ook uit naar de rest van Europa.

De dreiging van Rusland gaat veel verder dan Oekraïne.

Steun aan Oekraïne beschermt ook Nederland tegen Rusland

Rusland richt steeds meer schade aan in andere Europese landen. Bijvoorbeeld met cyberaanvallen, sabotage en nepnieuws. Ook verzamelt Rusland informatie over Nederlandse stroomkabels, internetverbindingen en gasleidingen. Om ze mogelijk te kunnen beschadigen. En in heel Europa worden steeds meer drones gezien in de buurt van vliegvelden en legerbases. Ook daar is Rusland waarschijnlijk bij betrokken.

Oekraïne verdedigt de veiligheid van heel Europa.

Door zich te blijven verdedigen tegen Rusland, beschermt Oekraïne ook de rest van Europa. Dat maakt het nog belangrijker om Oekraïne te steunen. Want als Rusland zijn zin krijgt, stopt het gevaar niet. Denk aan meer Russische (cyber)aanvallen in Europa. Dan worden de kosten voor Nederland nog veel hoger. Ook omdat meer Oekraïense vluchtelingen dan niet naar huis kunnen.

Steun aan Oekraïne voorkomt andere oorlogen

Als Rusland niet wordt gestopt, heeft dat grote gevolgen voor Europa. Maar ook voor de wereld. Het zou Rusland én andere landen laten zien dat agressie loont. Dat kan het begin zijn van nog veel meer oorlogen.

Vrede door kracht, in plaats van oorlog door zwakte.

Het is dus belangrijk dat de agressie Rusland duur komt te staan. Daarom blijft Nederland Oekraïne steunen. En sancties invoeren, die Rusland steeds harder raken. Voor blijvende vrede is het nodig om kracht te tonen. Want zwakte kan juist meer oorlog uitlokken. Het is daarom belangrijk dat Oekraïne standhoudt. En een sterke positie heeft in onderhandelingen voor vrede. Ook vindt Nederland dat er niet over Oekraïne mag worden beslist zonder dat Oekraïne daarbij betrokken is.

Rusland is de oorlog in Oekraïne begonnen. En Rusland kan hem elk moment beëindigen.

Veelgestelde vragen over Oekraïne en de oorlog

Nederlanders zoeken online veel naar informatie over Oekraïne en de oorlog met Rusland. Hieronder vind je antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Wanneer begon de oorlog in Oekraïne?

Na de Russische annexatie (illegale bezetting) van de Krim en delen van Oost-Oekraïne in 2014, begon op 24 februari 2022 de grootschalige Russische invasie van Oekraïne. Rusland is de oorlog begonnen. En Rusland kan hem elk moment beëindigen.

Hoe ver ligt Oekraïne van Nederland?

Oekraïne is misschien dichterbij dan je denkt. De westgrens van Oekraïne ligt op ongeveer 1.200 kilometer van Nederland. Dat is minder ver dan Portugal.

Hoe groot is Oekraïne?

Het oppervlak van Oekraïne is zo’n 603.500 vierkante kilometer, de door Rusland geannexeerde gebieden meegerekend. Dat maakt Oekraïne ruim 14 keer zo groot als Nederland.

Hoeveel inwoners heeft Oekraïne?

In 2025 woonden er ongeveer 39 miljoen mensen in Oekraïne. Door de oorlog zijn er zo’n 5 miljoen Oekraïners gevlucht naar het buitenland, op zoek naar veiligheid.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen zijn er in Nederland?

In 2025 stonden ruim 120.000 gevluchte Oekraïners geregistreerd in Nederland. Bekijk de actuele cijfers opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Gevluchte Oekraïners kunnen pas terug als het weer veilig is en ze geen gevaar lopen door de Russische bezetting.

Hoeveel geld en steun geeft Nederland aan Oekraïne?

Nederland blijft Oekraïne steunen. Voor een blijvende vrede voor Oekraïners, en voor de veiligheid in Europa. Tussen 2022 en 2026 gaf Nederland tot nu toe € 13,5 miljard militaire steun en € 6,6 miljard aan niet-militaire steun, zoals voedsel en drinken voor Oekraïners in nood en om schade te herstellen aan Oekraïense ziekenhuizen, wegen en elektriciteitsnetwerken.