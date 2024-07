Nederlandse ambassade in Parijs: klaar voor de Olympische en Paralympische Spelen

‘Een van de manieren waarop de ambassade heeft bijgedragen aan de organisatie van de Spelen, is door Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij het binnenhalen van contracten,’ begint de ambassadeur. Zijn collega Michael vult aan: ‘Ik kijk ernaar uit om verschillende sportlocaties te bezoeken die Nederlandse bedrijven samen met Franse partners hebben ontwikkeld, zoals het Aquatic Centre.’

‘Het is ook heel inspirerend om te zien hoe de Fransen ernaar streven om van deze Spelen de meest duurzame Olympische en Paralympische Spelen te maken,’ vult Sara aan. ‘Dit doen ze door de stad op te knappen, en ik ben trots op de bijdragen die Nederlandse bedrijven leveren aan het waarborgen van de duurzaamheid van de nalatenschap van de Spelen.’

Samen werken aan veiligheid

Ook is er in de voorbereiding veel aandacht besteed aan de veiligheid rondom alle wedstrijden. ‘Als plaatsvervangend ambassadeur ben ik eindverantwoordelijk voor de veiligheid,’ vervolgt Sara. ‘Ik leid een interdepartementaal taskforce op de ambassade dat zich grondig voorbereidt op de veiligheid van de Spelen. De Franse autoriteiten zijn goed voorbereid met veel maatregelen. Het is onze rol om op de hoogte te blijven van deze maatregelen en onze organisatie daarop aan te passen.’

Jan vertelt dat de ambassade ook is voorbereid op het ondersteunen van Nederlandse bezoekers tijdens de Spelen: ‘Ons consulaire team zal aanwezig zijn op verschillende locaties om te helpen bij zaken als verloren paspoorten.’

Resultaten Nederland

Nu de Spelen op het punt staan te beginnen, kijkt Jan uit naar de resultaten die Nederland gaat boeken: ‘Ik hoop op een prachtig sportfeest dat mensen samenbrengt en ik hoop dat Nederland veel medailles gaat winnen. We staan ​​de laatste tijd consequent in de medaille top 10 en ik hoop dat we dat nog een keer kunnen bereiken.’

Openingsceremonie en iconische locaties

Naar welk onderdeel ze het meest uitkijken? ‘Ik kijk ook uit naar de unieke openingsceremonie in de open lucht op de Seine,’ zegt Sara, ‘Daar zullen landen samen feest vieren in de prachtige stad Parijs.’ Michael beaamt dit en voegt toe: ‘Het meemaken van de evenementen op iconische locaties zoals Place de la Concorde is iets waar ik enorm naar uitkijk.’

De ambassadeur vertelt dat hij verschillende wedstrijden bijwoont: ‘Persoonlijke favorieten zijn onder meer roeien, surfen, fietsen en langeafstandslopen. Momenteel ben ik aan het trainen voor de ‘Marathon Pour Tous’ op de slotavond van de Spelen van Parijs, die loopt van Parijs naar Versailles en terug.’

Zelf naar de Spelen

Ga je naar Parijs om een wedstrijd van de Spelen bij te wonen? Dan heeft de ambassadeur nog een aantal tips: ‘Houd kaartjes in de gaten. Hoewel het lastig kan zijn om ze te bemachtigen, komen er toch nog kaartjes beschikbaar. Als je naar Parijs gaat, houd dan rekening met de verkeerssituatie. Het zal erg moeilijk zijn om met de auto rond te reizen, dus overweeg om je auto thuis te laten of op afstand te parkeren en gebruik te maken van het openbaar vervoer.’

‘Houd de reisadviezen in de gaten,’ sluit hij af. ‘Momenteel is het adviesniveau geel, wat betekent dat je naar Frankrijk kunt reizen, maar extra voorzichtig moet zijn. Ook is het handig om je aan te melden bij de informatiedienst van BZ. Zo ontvang je direct updates over de situatie in Frankrijk en de mogelijke gevolgen daarvan.’

12 tips

Nog meer tips? Lees dan het interview met de ambassadeur met daarin 12 tips om goed voorbereid naar Frankrijk te reizen.