Conflict Israël en Palestijnse Gebieden: updates Buitenlandse Zaken

Op 7 oktober braken hevige gevechten uit in Israël en de Palestijnse Gebieden, met name in en rond Gaza. Buitenlandse Zaken staat in contact met Nederlanders die in de regio verblijven, en blijft zich samen met het ministerie van Defensie inzetten om hen te helpen. Op deze pagina verschijnen updates over de situatie en gevolgen van het conflict voor de Nederlanders in de regio, en wat het ministerie van Buitenlandse Zaken doet om hen te steunen. Lees ook de veelgestelde vragen over de situatie in: Israël en de Palestijnse Gebieden / Libanon.

Nog 14 personen in Gaza met Nederlands paspoort

Update 16 november 9.47

Buitenlandse Zaken blijft zich actief inzetten om te zorgen dat de 14 mensen waarmee we in contact staan zo snel mogelijk Gaza kunnen verlaten. De tien mensen die afgelopen zondag en maandag Gaza hebben verlaten, zijn gisteren aangekomen in Nederland met reguliere lijnvluchten. Zij werden op hun reis tussen Egypte en Nederland begeleid door Buitenlandse Zaken.



In totaal verlieten afgelopen twee weken 26 personen met een Nederlands paspoort Gaza. Zij zijn aan de grens met Egypte opgevangen door BZ medewerkers en zijn ook naar Nederland begeleid.



De humanitaire situatie in Gaza blijft zeer zorgelijk. Er moet meer gedaan worden om deze onmiddellijk te verbeteren. Daar heeft minister Bruins Slot afgelopen dinsdag bij de Raad Buitenlandse Zaken in Brussel nogmaals sterk op aangedrongen.

Nieuw blog met updates geopend: lees de updates van 24 oktober tot en met 15 november terug

Update 16 november 09:00

In dit blog verschijnen nieuws en updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden en de Nederlanders die zich hier bevinden. Voor eerdere update lees het liveblog van 24 oktober tot en met 15 november. Dit nieuwe blog is geopend voor updates over de situatie rond Gaza en de Nederlanders die hier verblijven.