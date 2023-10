Conflict Israël en Palestijnse Gebieden: updates Buitenlandse Zaken Ministeries

Op 7 oktober braken hevige gevechten uit in Israël en de Palestijnse Gebieden, met name rondom Gaza. Gestrande Nederlanders die zich registreerden via de informatieservice zijn op repatriëringsvluchten vertrokken. Buitenlandse Zaken staat in contact met mensen in de regio, en blijft zich samen met Defensie inzetten om hen te helpen. Op deze pagina verschijnen updates over de situatie.

Met enkele Nederlanders in Gaza weer contact

Update 29 oktober, 16:45

De bereikbaarheid vanuit en naar Gaza lijkt vandaag iets te verbeteren. Buitenlandse Zaken heeft vandaag met de meeste Nederlanders in Gaza weer contact kunnen hebben. Ook met de andere Nederlanders aldaar blijven we vandaag en de komende dagen proberen contact te leggen. In ons contact vragen we hoe het met ze gaat en proberen we ze te steunen in deze moeilijke situatie. Zodra er informatie is over mogelijkheden om Gaza te verlaten, worden zij daarover ingelicht. Op dit moment is daar helaas nog geen sprake van, maar Nederland blijft daartoe druk uitoefenen op de betrokken partijen.

Nederland roept op tot humanitaire pauzes en het creëren van een humanitaire corridor. Zodat voedsel, water, brandstof en medicijnen naar Gaza kunnen worden ingevoerd, en zodat mensen Gaza uit kunnen. Onze diplomatieke inzet blijft daarop gericht.

Bericht van minister-president Rutte over het telefoongesprek met premier Netanyahu

Update 29 oktober, 14:37

Minister-president Mark Rutte sprak vandaag met de Israëlische premier Netanyahu over de zorgwekkende situatie in Gaza. 'Ik heb benadrukt dat er met grote spoed dramatisch meer steun moet worden toegelaten voor de onschuldige inwoners van Gaza.' Daarnaast is er gesproken over de gegijzelden die worden vastgehouden door terreurorganisatie Hamas, de buitenlanders die vastzitten in het gebied en het perspectief voor de Palestijnen.

Contact met Nederlanders in Gaza op dit moment heel moeilijk

Update 28 oktober, 20.54

Nederland volgt de ontwikkelingen in Gaza op de voet. Met de uitbreiding van de Israëlische grondoperaties in Gaza, worden de zorgen over het lot van de mensen in Gaza steeds groter

Communicatie naar en vanuit Gaza is op dit moment bijzonder moeilijk. Het contact met de Nederlanders en hun eventuele gezinsleden verloopt via telefonie en internet, en via beide kanalen is er nu vrijwel geen bereik. Er wordt geregeld gebeld met deze groep. Er is gisteren nog telefonisch contact met hen geweest.

Vandaag heeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah contact gezocht, maar het is nog niet gelukt om respons te krijgen. Dat kan komen door de problemen met communicatie waar men in Gaza nu mee te maken heeft. We zullen blijven proberen om contact te hebben.

Onze diplomatieke inzet is er nog steeds op gericht om te zorgen dat zij weg kunnen uit deze afschuwelijke situatie. Nederland blijft ook oproepen tot het onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten van de gegijzelden, inclusief de Nederlandse Ofir Engel.

Vergroot afbeelding Bericht minister Bruins Slot: overleg met ministers Qatar, Jordanië en Libanon Update 28 oktober, 19.17 Minister Bruins Slot laat via X weten: 'Vanwege de situatie in Israël en Gaza is het van groot belang om met onze partners in de regio in contact te blijven. Gisteren en vandaag heb ik gesproken met mijn collega’s ministers van Buitenlandse Zaken AlThani (Qatar), Safadi (Jordanië) en Bou Habib (Libanon). We deelden onze zorgen over de gegijzelden, gebrek aan humanitaire toegang en regionale escalatie. Het is essentieel dat gijzelaars onmiddellijk worden vrijgelaten en dat we regionale escalatie voorkomen. We hebben afgesproken nauw contact te houden.'

Vergroot afbeelding Reactie minister Bruins Slot op onthouden van Nederland op Jordaanse resolutie tijdens spoedsessie AVVN Update 28 oktober, 15.55 Minister Bruins Slot laat weten via X: 'Nederland heeft onthouden op de Jordaanse resolutie tijdens de spoedsessie van de AVVN op 27 oktober jl. Hierbij heeft Nederland een stemverklaring gedaan met onderstaande overwegingen.



De resolutie bevatte een heleboel punten die ook voor Nederland belangrijk zijn, bijvoorbeeld dat alle partijen zich houden aan internationaal humanitair recht, het veroordelen van geweld tegen burgers en oproepen tot humanitaire toegang. Anderzijds bevatte de resolutie ook elementen die Nederland niet kon steunen. In reactie op de terroristische aanvallen van Hamas op 7 oktober en de voortdurende dreiging, steunt Nederland het Israëlisch recht op zelfverdediging, in lijn met internationaal humanitair recht en met inachtneming van de principes van proportionaliteit. Dit recht op zelfverdediging tegen terrorisme ontbrak in de resolutie.



Ook bevat de resolutie een oproep tot een wapenstilstand. Dit strookt niet met het recht van Israël om de voortdurende dreiging vanuit Hamas aan te pakken. Dat is waarom Nederland oproept tot humanitaire pauzes om zo humanitaire toegang mogelijk te maken en te voorzien in essentiële goederen en diensten aan de burgers in Gaza.



Ook de oproep tot het direct vrijlaten van alle gijzelaars kwam onvoldoende terug voor Nederland in de resolutie. In onze stemverklaring hebben we benadrukt dat Nederland alle partijen oproept tot terughoudendheid. Verdere burgerslachtoffers moeten voorkomen worden en de cyclus van geweld moet worden doorbroken. Nederland deelt de grote zorgen over het gebrek aan directe humanitaire toegang tot Gaza en zet alle kanalen in om invoer van voedsel, water, brandstof en medicijnen naar Gaza mogelijk te maken. Daarom roept Nederland op tot humanitaire pauzes en het creëren van een humanitaire corridor.'

Persverklaring Europese Raad over conflict Israël en de Palestijnse Gebieden

De Europese Raad heeft in een verklaring de terroristische aanslagen van Hamas in Israël ten strengste veroordeeld, en onderstreept het recht van Israël om zichzelf - binnen de kaders van het internationaal humanitair recht - te verdedigen. Daarmee schaart de Raad zich achter de verklaring van haar lidstaten van 15 oktober jl.

In de verklaring van 26 oktober is het volgende te lezen:

De Europese Raad noemt het gebruik van burgers als menselijk schild door Hamas een zeer betreurenswaardige wreedheid, en herhaalt in haar verklaring het belang van de bescherming van burgers, in lijn met het internationaal recht.

De Raad spreekt bovendien haar grote zorg uit over de snel verslechterende humanitaire situatie in Gaza en roept op tot snelle en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp. Daarvoor zijn maatregelen zoals humanitaire corridors, en humanitaire pauzes direct nodig, zo stelt de Raad. De Europese Unie zal bovendien nauw samenwerken met regionale partners om burgers te beschermen, en hulp te bieden bij het verkrijgen van toegang tot voedsel, water, medische zorg, brandstof en onderdak. Daarbij moet worden voorkomen dat deze hulpmiddelen in handen komen van terroristische organisaties.

De Europese Raad roept op tot het voorkomen van regionale escalatie en benadrukt het belang van gesprekken met regionale partners, waaronder de Palestijnse Autoriteit.

De Europese Unie is bereid om bij te dragen aan het heropstarten van het politieke proces voor een tweestatenoplossing, en stimuleert initiatieven voor diplomatieke vrede en veiligheid. Daarnaast steunt het de organisatie van een internationale vredesconferentie op korte termijn.

De Europese Raad benadrukt de noodzaak om desinformatie en illegale beelden tegen te gaan, en benadrukt de verantwoordelijkheid van (media-)platformen in dezen.

Defensiekrant: Nederland bereidt zich voor op verschillende scenario's in het Midden-Oosten

Update 27 oktober, 17:55

Een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie heeft zo’n tweehonderd militairen en burgermedewerkers ontplooid op het eiland Cyprus. Vanaf die locatie zou Nederland snel C-130 Hercules-transportvliegtuigen kunnen inzetten, mochten er in het uiterste geval evacuaties uitgevoerd moeten worden vanwege de onrust in Israël en de Palestijnse Gebieden. Door de korte reactietijd is dat een complexe logistieke klus.

Het besluit over te gaan tot evacuatie in nauwe afstemming en samenwerking met andere landen vindt pas plaats als laatste toevlucht. Of zoals de officiele formulering luidt: als er geen commerciële uitreisopties zijn, er sprake is van directe grote veiligheidsdreiging voor de Nederlanders ter plaatse en lokale autoriteiten niet meer in staat zijn bescherming te bieden.

Er is geen enkele garantie dat evacuatie mogelijk is als de veiligheidssituatie verder escaleert. Daarom roept het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders in onder andere Libanon en de Palestijnse Gebieden op om niet te wachten tot het te laat is: vertrek nu het nog kan.

Nederland verhoogt bijdrage voor humanitaire hulp aan Gaza

Update 27 oktober, 14:22

Nederland maakt nog eens 15 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan de inwoners van Gaza. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijdag bekendgemaakt. Het geld is bestemd voor voedsel, water en medische zorg aan de bevolking, en gaat naar het Rode Kruis, het Wereldvoedselprogramma en aantal Nederlandse hulporganisaties. Minister Schreinemacher: ‘De noden zijn ontzettend hoog. Er is behoefte aan medicijnen, water en voedsel. Daar is dit geld voor bestemd.’

Bericht aan Nederlanders in Irak via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Update 27 oktober, 13:28

Beste Nederlanders in Irak,



Hopelijk gaat alles goed met u en bent u veilig.



Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Gaza en Israël brengen we graag het reisadvies voor Irak nogmaals onder uw aandacht. Door politieke spanningen en onrust zijn er demonstraties in het hele land, vooral in de grote steden. Deze demonstraties kunnen tot geweld leiden en zich specifiek richten op westerse doelwitten. De veiligheidssituatie in Irak kan snel verder verslechteren.



De kleurcode van het reisadvies voor Irak is rood, met uitzondering van de noordelijke provincies Erbil, Sulaymaniyah en Dohuk (daar is het reisadvies oranje: alleen noodzakelijke reizen). Wij herhalen de oproep aan Nederlanders: reis niet naar de rode gebieden. Ben u in rood gebied, vertrek dan onmiddellijk. Bent u in oranje gebied? Ga na of uw verblijf nog langer noodzakelijk is. Zo niet, verlaat dan het land.



In ‘rode’ en ‘oranje’ gebieden kan de Nederlandse ambassade u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt. De Nederlandse ambassade in Bagdad en het Nederlands consulaat-generaal in Erbil kunnen alleen zeer beperkte consulaire hulp bieden.

Bekijk het reisadvies Irak en lees wat dit voor u betekent (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/irak).



Evacuatie door de Nederlandse overheid uit Irak is niet aan de orde. Het is ook geen gegeven dat een evacuatie plaats kan en zal vinden wanneer de veiligheidssituatie verder verslechtert. Ons advies is daarom: vertrek, met commerciële luchtvaartmaatschappijen, nu dat nog mogelijk is. Wacht niet tot het te laat is.



Bent u nog in Irak? Registreer u bij de BZ-Informatieservice: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl (kies ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’).

Heeft u het land verlaten? Meld u meteen af via de Informatieservice: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl. Gebruik daarvoor de gele knop.



In geval van vragen kunt u bellen naar +31 247 247 247 of een Whatsapp-bericht sturen naar +31 6 8238 7796.



Hartelijke groet,

De Nederlandse ambassade in Irak

Onzekerheid en angst lopen op bij Nederlanders in Gaza

Update 27 oktober, 07:38

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zo goed mogelijk contact met op dit moment 23 personen in Gaza. Het gaat om mensen met een Nederlandse nationaliteit of verblijfsstatus en hun kerngezinnen. Het ministerie maakt zich vanzelfsprekend zorgen over hun veiligheid en welzijn. Zoals eerder gemeld, is afgelopen weekend een 33-jarige Nederlandse vrouw in Gaza om het leven gekomen.

Het frequente contact verloopt voornamelijk telefonisch en via sociale media door onze vertegenwoordiging in Ramallah en het ministerie in Den Haag. Als het een groep betreft, gaat de communicatie via een contactpersoon in die groep. Het contact wordt bemoeilijkt door stroomgebrek en haperende verbindingen, maar in de regel lukt het met enig aanhoudend contact zoeken nog redelijk goed.

Onder de Nederlanders in Gaza heerst groeiende onzekerheid en angst. Bovenop de aanhoudende gevechten, hebben ze te maken met ernstig gebrek aan zaken als drinkwater, eten en medicijnen. Het contact met het ministerie wordt weliswaar gewaardeerd, maar de teleurstelling is uiteraard ook aanwezig als wordt gemeld dat er nog steeds geen concreet uitzicht is op het kunnen verlaten van Gaza.

Nederland blijft er via diplomatieke contacten en samen met internationale partners alles aan doen om er voor te zorgen dat de Nederlanders en hun gezinnen Gaza kunnen verlaten. Er is voortdurend diplomatiek overleg op alle niveaus. Minister Bruins Slot en minister-president Rutte bepleiten veilige doorgang voor deze mensen in de vele diplomatieke contacten die zij hebben. Op diplomatiek niveau zetten onze vertegenwoordigingen in Caïro, Ramallah en Tel Aviv hier voortdurend op in en ook in ander diplomatiek overleg - onder anderen bij de Verenigde Naties en de Europese Unie - wordt hierover gesproken.

Mocht de grens opengaan, dan staat er een team klaar om de mensen op te vangen en bij te staan.

Minister Bruins Slot ontmoet secretaris-generaal Guterres van de VN

Update 25 oktober, 15:58

Minister Hanke Bruins Slot had gisteren een ontmoeting met secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties. Ze spraken over de situatie in Israel en de Palestijnse Gebieden. Dat schrijft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken op X. Bruins Slot betuigde haar medeleven voor de omgekomen VN-medewerkers in Gaza.

Minister Schreinemacher speekt met Rode Kruis over situatie Gaza

Update 25 oktober 14:28

Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) sprak vandaag met hulporganisaties over de situatie in de Gaza-strook. 'Hun verhalen hebben diepe indruk op mij gemaakt', schrijft de minister op X. Nederland blijft aandringen dat hulpgoederen worden toegelaten in het gebied.

Terugkijken: debat Tweede Kamer over situatie in Israël en de Palestijnse gebieden

Update 25 oktober 9.34

De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is een van de onderwerpen van gesprek tijdens de Europese Raad van regeringsleiders op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober. De Tweede Kamer sprak gisteren met demissionair minister-president Mark Rutte over onder andere dit onderwerp.

Oproep aan Nederlanders in Israël, de Palestijnse Gebieden en Libanon: meld u aan via de Informatieservice

Update 25 oktober 09:00

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept alle Nederlanders in Israël, de Palestijnse Gebieden en Libanon op zich te registeren bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Dan weten wij zo goed mogelijk wie er in het land zijn, waar zij zijn en hoe we hen kunnen bereiken.

Bent u in nood? Het ministerie van Buitenlandse Zaken is dag en nacht bereikbaar via het telefoonnummer +31 247 247 247

Nieuw liveblog geopend: lees de updates van 7 tot en met 24 oktober terug

Update 25 oktober 09:00

In dit blog verschijnen nieuws en updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden. Voor eerdere updates: zie het liveblog van de periode 7 tot en met 24 oktober. Dit nieuwe blog is geopend zodat de pagina sneller kan worden geladen.

Minister Hanke Bruins Slot spreekt bij de VN-Veiligheidsraad in New York

Update 24 oktober 22:44

Vandaag sprak minister Hanke Bruins Slot de VN-Veiligheidsraad in New York toe tijdens een debat over het Midden-Oosten.

In haar toespraak pleitte minister Bruins Slot onder andere voor humanitaire pauzes zodat humanitaire hulp Gaza kan bereiken. Ook vroeg de minister aandacht voor het belang van het nastreven van internationaal recht en riep zij op tot een inzet om gegijzelden vrij te krijgen.

Lees hier de volledige toespraak (Engels).