Conflict Israël en Palestijnse Gebieden: updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Op zaterdag 7 oktober zijn hevige gevechten uitgebroken in Israël en de Palestijnse Gebieden, met name rondom Gaza. De situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden is onveilig en onzeker. Op deze pagina verschijnen updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in het gebied, zodra ze er zijn. Bekijk ook de pagina: Veelgestelde vragen over de gevechten in Israël en de Palestijnse Gebieden. Click here for updates in English

Vergroot afbeelding Beeld: © ANP

Minister-president Rutte over de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden

Update 9 oktober, 13:42

Vandaag stond minister-president Mark Rutte de pers te woord over de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden. Lees hieronder zijn gesproken tekst:

Persstatement minister-president Rutte: situatie Israël en de Palestijnse Gebieden "Goedemorgen, we hebben zojuist met de meest betrokken ministers gesproken over de situatie in Israël in het kader van de Nationale Veiligheidsraad. De situatie werd eigenlijk het beste samengevat door één van de krantenkoppen vanmorgen: ‘Slachtpartij Hamas stort Israël in oorlog’, kopte een van de ochtendbladen. En als we de beelden zien op dit moment, uit Israël, schokkend, vrouwen en kinderen slachtoffers van dit geweld. Gegijzelden die angstig zijn. Honderden deelnemers aan een festival die in koele bloede zijn vermoord. Heel veel onschuldige slachtoffers en ook aan Palestijnse kant zijn heel veel slachtoffers door dit vreselijke geweld van Hamas. En laten we niet vergeten dat de Gazastrook al zestien jaar heeft te maken met de terreurorganisatie Hamas die daar het bestuur in handen heeft en dat heel veel onschuldige Palestijnen daar al zestien jaar het slachtoffer van zijn. Nederland, zoals gezegd, erkent volledig het recht van Israël om zichzelf te verdedigen. Wij roepen op om dit geweld onmiddellijk te beëindigen en wij veroordelen het geweld. En uiteraard, ook uit heel veel andere landen, pleiten wij ervoor dat de gijzelaars, dat die onmiddellijk, maar dan ook onmiddellijk worden vrijgelaten. Wij hebben vandaag ook besproken wat het betekent voor Nederlanders daar in Israël. Dat zijn we natuurlijk heel precies aan het monitoren. U kent de reisadviezen: oranje en rood. Dat betekent in de meeste gevallen: ga alleen naar Israël als de reis noodzakelijk is en ga anders nu niet naar Israël toe en registreer je bij Buitenlandse Zaken als je als Nederlander in Israël bent. Uiteraard natuurlijk ook ons land. We zijn allemaal geschokt. Heel Nederland is geschokt door wat er is gebeurd afgelopen zaterdag en sinds afgelopen zaterdagochtend en dat raakt natuurlijk in het bijzonder ook de Joodse gemeenschap. Daar leven heel veel zorgen, daar leeft ook angst. We zijn extra alert op de bescherming van Joodse objecten, dus scholen en andere gebouwen waar veel Joodse Nederlanders bij elkaar komen en samenkomen en we staan ook in nauw contact met de Joodse gemeenschap. Ik zal zelf morgenmiddag een gesprek hebben met vertegenwoordigers. Verder wil ik zeggen dat wij met onze gedachten zijn bij alle slachtoffers en alle nabestaanden van het vreselijke geweld dat sinds zaterdag over Israël is heengekomen. Dank jullie wel."

Op dit moment geen Nederlandse slachtoffers bekend

Update 9 oktober, 13:08

Er zijn op dit moment voor zover bekend geen Nederlandse slachtoffers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie nauwlettend in de gaten, en is 24/7 bereikbaar voor Nederlanders in nood, via het telefoonnummer +31 247 247 247. Sinds het begin van de hevige gevechten in Israël en de Palestijnse Gebieden op 7 oktober 2023 heeft het ministerie de crisisstructuur opgeschaald.

Bent u in Israël of de Palestijnse Gebieden? Meld u aan via de Informatieservice

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept alle aanwezige Nederlanders in Israël en de Palestijnse gebieden op zich te registeren bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Dan weten wij zo goed mogelijk wie er in het land is en hoe we hen kunnen bereiken als dat nodig is.

Minister Bruins Slot spreekt met internationale partners

Vergroot afbeelding Update 8 oktober, 22:30

Minister Bruins Slot sprak op zondag met haar collega's uit Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië over de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden. Mogelijke inspanningen tegen verdere escalatie in Israël en de Palestijnse Gebieden werden besproken. Lees het volledige bericht hier.

Nederlandse Ambassade in Tel Aviv en Vertegenwoordiging in Ramallah roepen op tot registratie BZ-informatieservice

Update 8 oktober, 21:45

De Nederlandse ambassade in Tel Aviv en de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah hebben een bericht doen uitgaan aan alle Nederlanders in het gebied. Beide posten roepen landgenoten nadrukkelijk op zich te registreren voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken en instructies van lokale autoriteiten te allen tijde op te volgen.

Lees hier het volledige bericht van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv:

Beste Nederlanders in Israël,



Afgelopen dagen zijn we opgeschrikt door oplaaiend geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. We hopen dat u veilig bent. Vanwege de terroristische aanvallen en de verhoogde terrorismedreiging in heel Israël heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Israël aangescherpt naar oranje (en gedeeltelijk rood). Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen worden geadviseerd. Vakantie valt daar niet onder.



We hopen dat iedereen zich op een veilige locatie bevindt en adviseren iedereen thuis te blijven en te luisteren naar de lokale autoriteiten. Het is mogelijk om het land te verlaten. Het vliegveld Ben Gurion is open. Check van te voren met uw vliegtuigmaatschappij of reisbureau of uw vlucht gaat en zo niet, welk alternatief zij kunnen aanbieden. De keuze om te blijven of vertrekken is uw eigen verantwoordelijkheid. De Nederlandse overheid kan u niet helpen bij het verlaten van Israël. Overweeg goed wat uw opties zijn.



We roepen u op om u uitgebreid te registreren bij de BZ-informatieservice als u in het land bent. Staat u al ‘uitgebreid’ geregistreerd en heeft u Israël verlaten, geef dit dan ook aan ons meteen door via de Informatieservice. Kent u Nederlanders die nog geen gebruik maken van deze Informatieservice Buitenlandse Zaken? Zorg dan dat zij daar op gewezen worden. Zo blijft iedereen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en weten wij wie er in het land is.



Met vriendelijke groet,

Nederlandse Ambassade Tel Aviv

Lees hier het volledige bericht van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah:

Beste Nederlanders in de Palestijnse Gebieden,



Afgelopen dagen zijn we opgeschrikt door oplaaiend geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. We hopen dat u veilig bent. Vanwege de aanvallen en de verhoogde terrorismedreiging in heel Israël heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Israël aangescherpt naar oranje (en gedeeltelijk rood). Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen worden geadviseerd. Vakantie valt daar niet onder.



We hopen dat iedereen zich op een veilige locatie bevindt en adviseren iedereen thuis te blijven en te luisteren naar de lokale autoriteiten. Het is mogelijk om het gebied te verlaten. Het vliegveld Ben Gurion is open. Check van te voren met uw vliegtuigmaatschappij of reisbureau of uw vlucht gaat en zo niet, welk alternatief zij kunnen aanbieden. De keuze om te blijven of vertrekken is uw eigen verantwoordelijkheid. De Nederlandse overheid kan u niet helpen bij het verlaten van de Palestijnse Gebieden en Israël. Overweeg goed wat uw opties zijn.



We roepen u op om u uitgebreid te registreren bij de BZ-informatieservice https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ als u in het land bent. Staat u al ‘uitgebreid’ geregistreerd en heeft u Israël verlaten, geef dit dan ook aan ons meteen door via de Informatieservice. Kent u Nederlanders die nog geen gebruik maken van deze Informatieservice Buitenlandse Zaken? Zorg dan dat zij daar op gewezen worden. Zo blijft iedereen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en weten wij wie er in het land is.



Met vriendelijke groet,

Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah

Reisadvies Jordanië bijgewerkt

Update 8 oktober, 18:45

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Jordanië bijgewerkt. Door de onveilige situatie in Israël kunnen de grensovergang van Jordanië naar de Westelijke Jordaanoever bij King Hussein/Allenby Bridge en naar Israël bij Aqaba/Eilat in het zuiden en de Jordan River Crossing in het noorden van Jordanië van tijd tot tijd worden gesloten.

Bekijk het volledige reisadvies hier.

Antwoorden op veelgestelde vragen uitgebreid

Update 8 oktober, 18:30

De situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden blijft zeer zorgelijk. Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft daarom een pagina met antwoorden op veelgestelde vragen beschikbaar. Op deze pagina staat onder meer informatie over de huidige situatie, reizen van of naar het gebied en manieren om in contact te komen met het ministerie.

Bekijk hier alle antwoorden op veelgestelde vragen.

Update van minister-president Rutte

Vergroot afbeelding Update 8 oktober, 17:30

Minister-president Rutte heeft op X opnieuw gereageerd op de situatie in Israël en Gaza. Hij sprak met Minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot en Minister van Defensie Ollongren. Nederland steunt Israël in de oproep het geweld van Hamas te stoppen, zo herhaalt de premier. Hij laat voorts weten dat er op maandag een beraad van de Nationale Veiligheidsraad gepland staat en dat de situatie van Nederlanders ter plaatse nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Bekijk het volledige bericht van minister-president Rutte hier.

Buitenlandse Zaken staat in contact met Nederlanders

Update 8 oktober, 14:00

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met Nederlanders over de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden.

Het ministerie is 24/7 bereikbaar via de volgende kanalen:

Minister Bruins Slot spreekt steun uit aan Israelische collega

Vergroot afbeelding Update 7 oktober, 23:50

Minister Bruins Slot heeft contact gehad met haar Israelische collega Eli Cohen, en aan hem haar steun uitgesproken richting het Israelische volk. Cohen praatte haar tevens bij over de stand van zaken in zijn land. Bekijk hier het bericht van Hanke Bruins Slot.

Ook reisadvies Libanon aangepast

Update 7 oktober, 23:30

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook voor Libanon het reisadvies aangepast als gevolg van het conflict tussen Hamas en Israël.

De kleurcode voor het gebied ten zuiden van Beiroet tot aan de grens met Israël is nu oranje. In verband met mogelijke veiligheidsrisico's worden niet noodzakelijke reizen afgeraden.

Bekijk het volledige reisadvies hier.

Veelgestelde vragen over de situatie in Israël

Update 7 oktober, 20:00

Bent u in Israël of de Palestijnse Gebieden en wilt u weten wat u het beste kunt doen? De antwoorden op veelgestelde vragen helpen u wellicht op weg. U vindt ze hier.

Nederland houdt situatie nauwlettend in de gaten

Vergroot afbeelding Update 7 augustus, 18:00

Minister-president Rutte, Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot en Minister van Defensie Kajsa Ollongren hebben overleg gevoerd over de situatie in Israël, zo meldt de premier op X (voorheen Twitter). De ontwikkelingen worden scherp gevolgd, laten zowel Rutte als Bruins Slot weten. Bekijk het volledige bericht hier.

Reisadvies bijgewerkt: zowel Israël als de Palestijnse Gebieden naar oranje

Update 7 augustus, 17:00

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor zowel Israël als de Palestijnse Gebieden aangepast naar oranje.

Bekijk hier het volledige reisadvies voor Israël.

Bekijk hier het volledige reisadvies voor de Palestijnse Gebieden.

Minister Bruins Slot en minister-president Rutte veroordelen geweld

Update 7 augustus, 15:00

Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot en minister-president Mark Rutte hebben het geweld in Israël op X (voorheen Twitter) scherp veroordeeld. Rutte sprak bovendien al met premier Benjamin Netanyahu van Israël.

Bekijk hier de reactie van Minister Bruins Slot.

Bekijk hier de reactie van minister-president Rutte.

Bericht aan Nederlanders in Israël: blijf binnen en wees alert op luchtalarm

Update 7 augustus, 13:30

Gezien de recente ontwikkelingen adviseren wij Nederlanders in Israël dringend om thuis te blijven en bij het horen van het luchtalarm onmiddellijk een schuilkelder of een andere veilige plek op te zoeken en om de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Kijk voor meer informatie en praktische tips op http://www.oref.org.il.

U kunt de Nederlandse Ambassade in Tel Aviv bereiken via telefoonnummer +972 37 54 07 77. Let op: belt u vanuit Nederland? Bel dan met +31 247 247 247.