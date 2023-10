Staatsbezoek Zuid-Afrika: een kijkje achter de schermen

Op uitnodiging van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken begeleidt het Koninklijk Paar. Tijdens het staatsbezoek staat de samenwerking op gebied duurzame en inclusieve groei, culturele samenwerking, mensenrechten en rechtsgelijkheid en kennis- en wetenschapsuitwisseling centraal.

Het staatsbezoek begint pas morgen, maar vertegenwoordigers van ruim 70 Nederlandse bedrijven zijn al sinds zondag in Zuid-Afrika. Parallel aan het staatsbezoek vindt een kennismissie en een economische missie op het gebied van toekomstgerichte land- en tuinbouw, groene waterstof en circulaire afvalverwerking plaats.

Carike is daarom afgelopen weekend al naar Kaapstad gevlogen om daar te helpen bij de opbouw van de Nederlandse stand op de Green Hydrogen Summit. Bij de beurs komen vertegenwoordigers van Afrikaanse landen samen met potentiële investeerders en afnemers van groene waterstof, waaronder ook Nederlandse bedrijven die actief zijn in de waterstofsector.

Mapaseka voegt toe: ‘Daarnaast organiseert de Zuid-Afrikaanse televisie een interview met de Nederlandse waterstofdelegatie om meer te weten te komen over hoe Nederland samen met Zuid-Afrika waardeketens op het gebied van groene waterstof wil creëren.’

Op het consulaat-generaal en de ambassade wordt ondertussen hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen. Mapaseka kijkt er naar uit om al het harde werk tot uiting te zien komen, zegt ze. ‘Ik kijk vooral uit naar de voorstelling in het Guga S’thebe Community Centre. Jonge meiden vertonen daar een dansvoorstelling over gendergerelateerd geweld. Zij putten tijdens die voorstelling uit nare ervaringen die ze zelf hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk niet makkelijk, dus ik ben nu al trots op ze.’

Jessica is vooral benieuwd naar de voorstelling in het Slave Lodge Museum op de laatste dag van het staatsbezoek. Ze werkte al eerder samen met de makers en verwacht een indrukwekkende voorstelling. ‘Het staatsbezoek biedt de kans om aandacht te geven aan belangrijke programma’s die we steunen’, vertelt Jessica. ‘Zo komen moeilijke onderwerpen, zoals het slavernijverleden, tot uiting in mooie voorbeelden van culturele uitwisseling en samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika.’

Nu het Koninklijk Paar al over enkele dagen voor de deur staat, wordt er op de vertegenwoordigingen hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen.

Op de ambassade in Pretoria is projectmanager Carike Baird in aanloop naar het staatsbezoek een echte spin-in-het-web. Ze vertelt: ‘We hebben een gigantisch whiteboard, waar alles dat we tijdens het bezoek nodig hebben op staat. Met gekleurde stiften houd ik daar alle logistieke zaken bij, zoals locaties, tijdstippen en namen van deelnemers. Op die manier wordt niets aan het toeval overgelaten. De zondag voor het bezoek zou 90% van het whiteboard afgevinkt moeten zijn.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Thijs reist mee

En dan is er ook nog Thijs. Thijs? Is dat de naam van Carike’s assistent? 'In zekere zin wel', lacht ze. ‘Thijs is de koffer waar alles in zit wat we maar enigszins nodig zouden kunnen hebben, van opladers voor telefoons tot schoonmaakdoekjes. En er zit ook een printer in, zodat we altijd zonder problemen vertrouwelijke documenten kunnen printen.’

Het is niet Thijs’ eerste klus, vervolgt ze. ‘Hij is bijvoorbeeld ook mee geweest naar Windhoek in Namibië, toen minister-president Rutte daar een bezoek bracht.’ De oorsprong van de naam van Carike’s steun en toeverlaat is overigens minder vergezocht dan je wellicht zou denken, sluit ze af. ‘Het is een naam die zowel in Zuid-Afrika als in Nederland veel voorkomt, dus dat vonden we bij dit bezoek wel passen.’