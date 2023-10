Het werk van het belteam van Buitenlandse Zaken: ‘Emotioneel, maar ook ontzettend dankbaar.’ Ministeries

Het ministerie Buitenlandse Zaken (BZ) zet zich intensief in om alle gestrande Nederlanders die zich hebben aangemeld via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken zo spoedig mogelijk te bereiken voor de repatriëringsvluchten. Ook Karin Devilee staat de hele dag telefonisch in contact met Nederlanders in Israël en de Palestijnse Gebieden. “Normaal gesproken werk ik in wisselende diensten van het BZ-contactcentrum Nederland Wereldwijd dat 24/7 bereikbaar is,” vertelt Karin. “Op dit moment versterk ik het crisisteam. Het ministerie heeft daarvoor een grote groep collega’s ingeschakeld. Samen zetten we ons in om zo veel mogelijk gestrande Nederlanders, zo snel mogelijk te bereiken.”

Gesprekken met Nederlanders

“Je spreekt veel verschillende mensen, en krijgt veel verschillende reacties. De meesten zijn ontzettend blij en dankbaar dat we ze bellen. Sommigen houden de hele dag hun telefoon in de gaten, wachtend op ons belletje dat ze naar het vliegveld kunnen gaan. Ik leef ontzettend mee met hun spanning. Al meerdere malen heb ik meegemaakt dat mensen spontaan begonnen te huilen op het moment dat ik belde.”

Mensen begonnen spontaan te huilen op het moment dat ik belde.

Inmiddels heeft het ministerie bijna alle Nederlanders die zich sinds zaterdag bij de Informatieservice hebben aangemeld, weten te bereiken. “De reden waarom mensen soms niet opnemen, weten we helaas niet altijd. Maar we blijven het proberen. Om zo veel mogelijk gestrande Nederlanders op de vluchten te krijgen.”

De verhalen die Nederlanders vertellen raken Karin soms diep. “Dat maakt het werk emotioneel, maar ook ontzettend dankbaar. Gelukkig is iedereen in het belteam goed getraind en kunnen we ons over de emoties heen zetten. En als het nodig is, is er een bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook is het fijn dat we met z’n allen op kantoor zijn. Dan kun je samen met collega’s ervaringen en emoties delen en moeilijke situaties bespreken.”

“We bellen de continu door,” vertelt Karin. “Tot we iedereen hebben bereikt. Al met al is het dankbaar werk. En we blijven ons volop inzetten.”