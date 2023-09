Handelsmissie Colombia: ‘Er valt aan beide kanten veel te winnen’ Ministeries

Van 24 tot en met 27 september vond een handelsmissie naar Bogotá en Cartagena plaats. Twintig Nederlandse bedrijven, actief in de sectoren havenontwikkeling, hernieuwbare energie, water, maritiem, stedelijke ontwikkeling en actieve mobiliteit, namen deel aan de missie. Ambassadeur Reina Buijs vertelt waar ze kansen ziet voor ondernemers.

Vergroot afbeelding De handel tussen Nederland en Colombia is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De Nederlandse import bedraagt nu ongeveer 1,5 miljard euro. ‘Denk bijvoorbeeld aan de invoer van steenkool, plantaardige oliën, groenten en fruit, snijbloemen en natuurlijk Colombiaanse koffie’, vertelt ambassadeur Reina Buijs. Nederland exporteert ook voor ruim 1 miljard euro naar Colombia. ‘Dat gaat bijvoorbeeld om medische apparatuur, medicijnen, chemicaliën, machines en voertuigen.’ Ook het aantal Nederlandse bedrijven in Colombia groeide de afgelopen jaren fors. Er staan ongeveer driehonderd bedrijven uit het Koninkrijk geregistreerd, waarvan veertig bedrijven van de Caribische eilanden. ‘Colombia is een buurland van ons Koninkrijk. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten liggen hier om de hoek’, legt Reina uit.

Groeiende interesse

De toegenomen interesse in Colombia als afzetmarkt heeft deels te maken met de verbeterde veiligheidssituatie, denkt de ambassadeur. ‘Toen ik Colombia dertig jaar geleden bezocht, was het levensgevaarlijk. Nu is de situatie gelukkig veel beter.’ Toch zijn er nog steeds gevaarlijke gebieden, waar ook een rood reisadvies geldt. ‘Het is belangrijk voor ondernemers om zich hiervan bewust te zijn, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel mogelijkheden. En dat zien steeds meer ondernemers gelukkig ook.’

Gezamenlijke agenda

Colombia is een van de landen waar Nederland inzet op een combinatie tussen ontwikkelingshulp, handel en investeringen. ‘We kijken hoe we samen met Colombia en het Nederlandse bedrijfsleven een stap verder kunnen komen. Nederlandse bedrijven zorgen bijvoorbeeld al voor meer dan dertigduizend banen in Colombia. En die werkgelegenheid is hier van groot belang, juist in het kader van het vredesproces en om de vaak arme cocaboeren een alternatieve inkomstenbron te bieden.’

De handelsmissie focust ook niet voor niets op de sectoren havenontwikkeling, hernieuwbare energie, water, maritiem en stedelijke ontwikkeling, legt Reina uit: ‘We kijken naar thema’s die we allebei belangrijk vinden. Dan valt er aan beide kanten veel te winnen.’

Autovrije dag en fietspaden

Mobiliteit is een van de thema’s die in Colombia hoog op de agenda staat. Bijvoorbeeld in de hoofdstad Bogotá, waar de handelsmissie aftrapt. ‘Er wordt hard gewerkt aan een metro, het gebruik van elektrische bussen en de aanleg van fietspaden. Ook vindt er vlak voor de missie een autovrije dag plaats. In een stad met ruim 9 miljoen inwoners, waar vaak lange files staan, is dat heel bijzonder’, vertelt Reina

Bogotá is dé fietshoofdstad van Zuid-Amerika en dat is ook in het straatbeeld terug te zien. ‘Acht jaar geleden was ik voor het laatst in Bogotá en sindsdien zijn er enorm veel fietspaden bijgekomen. Zelfs in hele grote straten is er nu in de middenberm ruimte gemaakt voor fietsers.’

Er wordt veel geïnvesteerd in duurzame mobiliteit en dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. ‘Nederland heeft op dit gebied veel te bieden’, legt Reina uit. ‘We hebben kennis en ervaring in fietsinfrastructuur, elektrisch vervoer en stedelijke ontwikkeling.’

Waterstof en windenergie

Na een bezoek aan Bogotá reisden de deelnemers verder naar de havenstad Cartagena, in het noorden van Colombia. Hier liggen veel samenwerkingskansen op het gebied van havenontwikkeling, water, klimaat en groene waterstof. ‘Dit zijn mooie projecten waar we een gezamenlijk belang hebben: we willen allebei investeren in waterstof. Colombia als leverancier, Nederland als afnemer. Bovendien kunnen Nederlandse bedrijven helpen bij de aanleg van de benodigde infrastructuur in de havens.’

Het noorden van Colombia is ook zeer geschikt voor het opwekken van windenergie. Nederlandse bedrijven hebben op dit gebied veel te bieden. ‘Onze kennis en ervaring sluit heel mooi aan bij de wens van de Colombiaanse overheid om over te gaan naar duurzame energie. Een win-win situatie’, zegt Reina.

Waterbeheer

In Cartagena spraken bedrijven uit de watersector ook met Colombiaanse ondernemers en het lokale bestuur over mogelijke oplossingen voor de waterproblemen in de stad. ‘Door klimaatverandering en het verzakken van de grond, kampt Cartagena met enorme waterproblemen. Veel arme wijken staan letterlijk onder water’, legt Reina uit.

Het stadsbestuur wil de huidige infrastructuur en het waterbeheer verbeteren. De gesprekken kunnen daarom een goede opening bieden voor de Nederlandse bedrijven. ‘Door de partijen bij elkaar te brengen, hopen we de samenwerking tussen Colombiaanse zakenpartners, opdrachtgevers en lokale overheden te faciliteren. En daarmee zowel de Nederlandse ondernemers als de lokale autoriteiten in Cartagena te ondersteunen.’

Tips voor ondernemers

Tijdens de handelsmissie maken de deelnemers ook kennis met de lokale regels, gebruiken en cultuur. Een praktische tip van Reina: ‘Goede zakelijke relaties zijn hier heel belangrijk, dus investeer in je netwerk en neem de tijd om mensen te leren kennen. Bovendien is WhatsApp hier heel populair. Soms wordt een e-mail niet beantwoord, maar heb je binnen één minuut reactie via WhatsApp.’

Een andere tip van de ambassadeur: ‘Respecteer de cultuur. Colombia heeft lang een negatief imago gehad rondom drugscriminaliteit en conflict. Colombianen zijn daar niet trots op en spreken daar liever niet over. Probeer dus juist samen vooruit te kijken en te focussen op de gemeenschappelijke doelen!’

