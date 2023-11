Nederlandse ondernemers over de grens: Fleet Cleaner laat duurzaamheid en efficiëntie in wereldhavens hand in hand gaan Ministeries

Vrijdag 17 november is de Dag van de Ondernemer. Op die dag worden Nederlandse ondernemers in het zonnetje gezet voor hun durf, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Ook in het buitenland zijn veel van onze bedrijven actief, onder meer met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van die bedrijven is Fleet Cleaner uit Delft. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) kreeg een blik achter de schermen bij het bedrijf dat zich razendsnel ontwikkelt op het gebied van innovatieve technologie en duurzame scheepvaart.

Robotisering

Fleet Cleaner is de afgelopen jaren hard gegroeid, vertelt CEO Alex Noordstrand. ‘We doen in beginsel twee dingen. Allereerst zijn we gespecialiseerd in gerobotiseerde onderwaterinspectie van schepen. Dat doen we met robots die de buitenkant van schepen als het ware scannen. Als er aangroei van slijm, algen of mosselen op zit, of juist een beschadiging, dan ziet de robot dat. In onze controlekamer in Delft analyseren we vervolgens wat de robot ons vertelt.’

‘Daarnaast maken we de schepen ook schoon’, gaat hij verder. ‘We hebben een soort varende wasstraat, waarmee we met een werkschip langszij kunnen komen om grote schepen te reinigen. Dat kunnen we doen terwijl een schip aan het laden en lossen is in een haven, dus dat is behoorlijk efficiënt. Een reder hoeft zijn schip dan namelijk niet uit het vaarschema te halen.’

Vergroot afbeelding Beeld: © MKB-Nederland Alex legt uit: ‘Het schoonmaken gaat met een robot van 2 bij 2 meter, zo’n beetje het formaat van een personenauto. We bedienen de robot van afstand, ook weer vanuit onze controlekamer. We hoeven het schip dus niet meer op voor schoonmaak. Zo zijn we wel ooit begonnen, maar dat lukt ons nu vanaf een centrale plek.’

Duurzaamheid

De innovatieve technologie zorgt voor een flinke duurzaamheidsslag. En dat is een van de belangrijkste prioriteiten van Fleet Cleaner. Alex: ‘Het gaat ons om het verbeteren van de duurzaamheid van het mondiale zeetransport. Hoe efficiënter schepen varen, hoe minder brandstof er wordt verbruikt. Het verwijderen van aangroei door onze robot levert een schip 10 procent minder brandstofverbruik op. Tel maar eens uit: zo’n 90 procent van de wereldhandel gaat via zeeschepen en een middelgroot containerschip verbruikt al gauw 250 ton brandstof per dag. Als je daar de besparing door schoonmaak vanaf haalt, heb je het over 25 ton minder brandstof per schip, per dag. Dat heeft gewoon een heel positieve impact op het milieu.’

Singapore

Singapore is de eerste grote internationale hub waar de robot van Fleet Cleaner schepen gaat reinigen. ‘We zijn ongeveer een half jaar geleden begonnen met onze technologie. Nu we weten dat het van een afstand werkt, maakt dat ons concept direct wereldwijd opschaalbaar.’

Fleet Cleaner maakt bij haar internationale ambities veel gebruik van handvatten die de Nederlandse overheid biedt. Alex: ‘RVO heeft ons in het verleden geholpen met subsidies, maar we hebben ook veel contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades in het buitenland. Zij helpen ons navigeren door lokale wetgeving en koppelen ons aan lokale partijen. In Singapore moet je bijvoorbeeld een lokale vestiging hebben als je er zaken wilt doen. De ambassade helpt ons om dat soort zaken goed te regelen.’

Ambassades

Hij vervolgt: ‘Ambassades zijn ook erg nuttig om bepaalde landen wat gedetailleerder in kaart te brengen. Dat begint vaak al bij het scheppen van een beeld over hoe ergens zaken wordt gedaan. Er is namelijk niet één recept voor internationaal ondernemen dat werkt in elk land. De Nederlandse overheid geeft ons inzicht in het zaken doen in het buitenland, en helpt ons zo om beslissingen te nemen. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat het in Brazilië goed werkt om in te zetten op samenwerking met lokale partners. Enin Singapore overwegen we juist weer de aanschaf van ons eigen werkschip.’

Fleet Cleaner heeft een duidelijke stip op de horizon, zegt Alex. ‘Uiteindelijk willen we in de twintig grootste wereldhavens onze technologie en diensten beschikbaar hebben. We werken er naartoe dat onze robots in al die grote ‘hubs’ schepen gaan schoonmaken.’

Trots

Die boodschap bracht hij ook over aan minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die in aanloop naar de Dag van de Ondernemer een werkbezoek bracht aan het bedrijf. ‘Ik ben er trots op dat we vanuit een controlekamer in Nederland aan de andere kant van de wereld een robot kunnen besturen, waardoor het mondiale zeetransport duurzamer en efficiënter gaat varen. Dat is best bijzonder’, sluit hij af.

Alex geeft uitleg over zijn bedrijf aan minister Schreinemacher en Jacco Vonhof van MKB-Nederland