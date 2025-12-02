Sinterklaas in Oostenrijk is net even anders: bereid je goed voor met deze reistips Ministeries

Op 5 en 6 december vieren de Oostenrijkers Krampus, een eeuwenoude traditie over de metgezel van Nikolaus (Sinterklaas in Nederland). Het consulaire team op de Nederlandse ambassade in Wenen vertelt je over de feestdag en waar je aan moet denken als je op vakantie gaat naar Oostenrijk tijdens Krampusdag en de komende wintermaanden.

Oostenrijk is voor Nederlanders een populair vakantieland. Jaarlijks bezoeken zo'n 2 miljoen Nederlanders het land, met name voor wintersport. Naast de bekende wintersporten zoals skiën, snowboarden, rodelen en langlaufen wordt de winterwandeling steeds populairder, waarbij je door besneeuwde bossen, langs bevroren meren en met sneeuw bedekte Alpen wandelt. 'Ga goed voorbereid op pad, check als je gaat wintersporten of je de juiste dekking hebt bij je verzekering en houd de lokale weersvoorspellingen in de gaten', benadrukt Marjan Herscheit, Operationeel Manager op de ambassade. 'In de eerste twee weken van december wordt in Oostenrijk Krampus gevierd. Een bijzondere traditie gerelateerd aan Sinterklaas, maar dan nét even anders.'

Beeld: © Salzburgerland Tourismus Krampus 'De Krampustraditie is eeuwenoud en vindt al sinds de 16e eeuw in december plaats, met als hoogtepunt Krampustag op 5 en 6 december.' vertelt Martha Waach, consulair medewerker op de ambassade. 'De Krampus is de metgezel van Nikolaus en jaagt met zijn roestige bellen, kettingen, hamers en zwepen alle kinderen de stuipen op het lijf. Met al het geluid dat hij maakt, verjaagt hij ook de kwade geesten die rond midwinter aanwezig zijn. Wanneer je tijdens de feestdag in een Oostenrijks dorp verblijft moet je er niet gek van opkijken als je groepen mensen tegenkomt die verkleed als Krampussen tijdens de zogenoemde Krampuslauf of Perchtenlauf met veel kabaal door de straten trekken.' 'Ook in de horeca is het tijdens deze periode drukker.' voegt Marjan toe. 'Op vrijdag 5 december zijn de winkels geopend. Let erop dat maandag 8 december de feestdag Maria Empfängnis plaatsvindt. Op deze dag zijn de winkels gesloten.'

Ga goed voorbereid op reis

Oostenrijk heeft op dit moment kleurcode groen in het reisadvies. Dat betekent dat er geen bijzondere veiligheidsrisico’s zijn. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je op moet letten als je naar Oostenrijk reist:

Lees voor vertrek het reisadvies goed door.

Zorg dat je met een geldig reisdocument reist, ook wanneer je op doorreis bent naar een ander land

Sluit voor vertrek een reisverzekering af, zo voorkom je hoge medische kosten bij ongevallen. Let ook op de juiste dekking als je gaat wintersporten.

Reis je met de auto naar Oostenrijk? Lees hier wat je voor vertrek moet regelen, zoals winterbanden en sneeuwkettingen.

Als je met de auto Oostenrijk inreist heb je een vignet nodig, die goed zichtbaar op de voorruit van de auto geplaatst moet zijn.

Informeer je goed over de verkeersregels, deze kunnen afwijken van de Nederlandse regels. Het komt regelmatig voor dat auto’s bij overtredingen van de weg worden gehaald of dat het rijbewijs wordt ingenomen.

Veel Nederlanders reizen met de auto, maar wist je dat je met de OBB Nightjet trein vanuit Nederland naar diverse bestemmingen in Oostenrijk kunt reizen?

Neem wat cash mee, niet overal in Oostenrijk kan met een bankkaart worden betaald.



Kerstmarkten Nicole Witters, management ondersteuner op de ambassade: 'Vanaf november kun je in Oostenrijk kerstmarkten bezoeken. Deze markten trekken veel bezoekers, waardoor het op populaire plekken druk kan zijn. Houd lokale media en het reisadvies goed in de gaten: met name in Wenen kan rond de feestdagen gewaarschuwd worden voor verhoogde veiligheidsrisico's'.



Lawines en skiën buiten de pistes 'In Oostenrijk is er in de winter grote kans op lawines. Ook komen elk jaar dodelijke ongelukken voor bij het skiën en snowboarden.' vertelt Marjan. 'Ski of snowboard niet buiten de pistes (off-piste) om het risico op ongelukken en lawinegevaar te verkleinen. Wanneer de bergredding je van de berg moet halen omdat je niet goed voorbereid bent of wanneer je weerswaarschuwingen hebt genegeerd, worden hoge boetes uitgedeeld.' Martha: 'Ook hevige sneeuw, regen en smeltende sneeuw komt voor. Hierdoor kunnen aardverschuivingen of modderstromen ontstaan. Volg bij natuurgeweld aanwijzingen van de lokale autoriteiten op en meld je voor vertrek aan bij de BZ- Informatieservice. Via de Informatieservice krijg je snel relevante informatie in het geval van een calamiteit, zoals natuurgeweld of een (dreigende) crisis. Aanmelden is heel eenvoudig: kies voor 'Aanmelden + registratie bij ambassade'. Als je hulp nodig hebt van de Nederlandse ambassade kun je bellen naar het NederlandWereldwijd Contactcentrum op +31 247 247 247.



Waar kan de Nederlandse ambassade bij helpen?

‘De Nederlandse ambassade kan bij verlies van het paspoort of ID-kaart een nooddocument verstrekken en indien nodig Nederlandse reizigers bijstaan. Ook organiseren we pop-up ambassades voor Nederlanders voor wie het lastig is om zelf naar de ambassade in Wenen te komen. In het voorjaar van 2026 plannen we om naar Innsbruck te gaan. Dit vermelden we op onze sociale media en op de website van NWW.’ vertelt Martha.

‘De Nederlandse ambassade mengt zich niet in de rechtsgang in Oostenrijk.’ legt Nicole uit. ‘Zorg dat je goed op de hoogte bent van (nieuwe) wetten en gebruiken. Vanaf 1 december 2025 geldt bijvoorbeeld in het dorp Sölden een gedeeltelijk alcoholverbod.’

Marjan: ‘Met deze tips ga je goed voorbereid op vakantie en kun je onbezorgd genieten van het winterse Oostenrijk!’

