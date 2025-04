Expositie wederopbouw Oekraïne geeft inspiratie en hoop Ministeries

Dagelijks duurt de Russische aanval op Oekraïne voort, met vele slachtoffers en immense schade tot gevolg. Toch wordt er al nagedacht over de wederopbouw van Oekraïense steden en voorzieningen. De expositie Panorama Ukraine geeft een beeld hoe dat eruit kan zien en wat Nederlandse expertise op het gebied van bijvoorbeeld design en water hieraan kan bijdragen.

De expositie Panorama Ukraine werd op 12 april geopend in de west-Oekraïnse stad Lviv door minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken.

Vergroot afbeelding De expositie is het resultaat van een samenwerking van Oekraïense en Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen. Samen werken ze aan een inspirerende en hoopvolle visie voor de toekomst van Oekraïne. Het doel van de samenwerking is om, met Nederlandse expertise, Oekraïne op een duurzame en inclusieve manier te herbouwen. Panorama Ukraine is een samenwerkingsverband van zes Nederlandse en Oekraïense organisaties en wordt gesteund met financiering van de Nederlandse overheid.

Vergroot afbeelding Een van de deelnemers is de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Directeur Saskia van Stein noemt design ‘een belangrijke manier om veranderingen innovatief en integraal te visualiseren en te versnellen’. ‘In deze samenwerking streven we ernaar om inspiratie, al dan niet vanuit denken over design, te delen en te leren van elkaars sterke punten en ervaringen. Dit initiatief wordt gevoed door Nederlands designdenken en sluit aan bij Oekraïense visies op een betere toekomst.’ Hoopvolle toekomst De grootschalige invasie in Oekraïne woedt nu al ruim drie jaar voort. De Russische agressie heeft geleid tot grote verwoesting in het gehele land. Een groot aantal steden en infrastructuur, zoals gebouwen, wegen en elektriciteitscentrales liggen in puin. De vernietigingen hebben veel impact op de samenleving, op de economie en sociale voorzieningen, zoals medische zorg. Panorama Ukraine geeft een blik op een hoopvolle toekomst. ‘Zelfs in de donkerste tijden kijken Oekraïners vooruit,’ zegt Yana Kryvobok, senior beleidsmedewerker cultuur en publiekdiplomatie van de Nederlandse ambassade in Kyiv. ‘De Russen verwoesten onze steden. Oekraïense stedenbouwkundigen werken, met steun van hun Nederlandse collega's, aan ideeën om onze steden ten goede te veranderen. Dit is inspirerend en geeft ons allemaal kracht.’

Vergroot afbeelding Water en duurzame energie De kern van de tentoonstelling toont de resultaten van de eerste drie thematische Panorama Ukraine-workshops over water, gezonde en toekomstbestendige wijken en duurzame energieproductie. De workshops zijn zowel in Oekraïne als in Nederland georganiseerd. Door in te zoomen op verschillende regio's en gemeenten, onderzochten deelnemers aan de workshops hoe Nederland en Oekraïne samen een meer inclusieve en duurzame toekomst kunnen creëren. Naast de fysieke expositie zijn er ook lezingen studenten en young professionals van de Lviv Polytechnic University en de Kharkiv School of Architecture. De Kharkiv School of Articture is na februari 2022 verplaatst naar Lviv. Beide instituten behoren tot de meest toonaangevende architectenopleidingen van Oekraïne. Zie de website van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) voor meer informatie. Panorama Ukraine is een samenwerking van de IABR, Ukraine - Netherlands Urban Network (UNUN), Urban Reform, Restart Ukraine, het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Vereniging Deltametropool en wordt ondersteund door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VNG International en de Nederlandse ambassade in Kyiv.