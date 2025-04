Songkran vieren in Thailand: hier moet je aan denken Ministeries

Ga je op vakantie naar Thailand? Dan is Songkran een evenement dat je niet wilt missen. Maar wat moet je weten en waar moet je op letten? Wiet Brikkenaar van Dijk, Pornchalitda Dawis Dahlan en Guan Jiwattayakul, medewerkers van de ambassade in Bangkok, geven je praktische tips en informatie.

Vergroot afbeelding Beeld: © Parptawan Jittawayakul Wat is Songkran? Je kunt het festival zien als de Thaise nieuwjaarsviering en het is een van de belangrijkste en meest vreugdevolle feestdagen in Thailand. Het staat bekend om de levendige en uitbundige watergevechten. Dawis legt uit: ‘Songkran is een tijd van vernieuwing en reiniging. Mensen besprenkelen elkaar met water om de tegenslagen en slechte dingen van het voorgaande jaar weg te spoelen en een nieuwe start te maken. Het is een feest van saamhorigheid en vreugde, waar mensen van alle leeftijden aan meedoen.’ Wat is de beste plaats om Songkran te vieren? En hoe moet je je voorbereiden? ‘De bekendste plek om Songkran te vieren is Bangkok,’ zegt Guan. ‘Hier vind je een levendige sfeer met muziek, dans en natuurlijk veel water. Maar er zijn ook grote vieringen in andere steden zoals Chiang Mai en Phuket.’

Vergroot afbeelding 'Een tip is om een waterpistool mee te nemen en je voor te bereiden om helemaal nat te worden,' zegt Wiet. 'Draag comfortabele kleding en zorg dat je waardevolle spullen, zoals je telefoon, in een waterdicht hoesje zitten. Je bent vaak afhankelijk van je telefoon om te bankieren en te reizen. Zo'n hoesje kun je overal in de stad kopen. Het is ook verstandig om wat reservecontanten bij je te hebben voor het geval je toch de toegang tot je telefoon of bankpassen kwijtraakt.’ ‘Bereid je erop voor’, vult Dawis aan. ‘Want je zult waarschijnlijk nat worden en sommige mensen zullen je ook markeren met een soort talkpoeder als een gebaar van geluk. Het kan een beetje verrassend of verwarrend zijn als je plotseling doorweekt bent, maar dit hoort bij de traditie. Probeer de geest van het feest te omarmen en geniet van de vieringen.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Parptawan Jittawayakul ‘Tijdens Songkran is het extra belangrijk om voorzichtig te zijn in het verkeer,’ waarschuwt Wiet. ‘Veel Thais reizen naar hun geboortedorpen, wat leidt tot overvolle en rommelige wegen. Bovendien zijn er veel afleidende gebeurtenissen, zoals watergevechten op straat. Meer drinken vanwege de festiviteiten verhoogt ook het risico op verkeersongelukken. Tot slot is het wettelijk verplicht om een helm te dragen als je op een scooter rijdt. En wees je ervan bewust dat je voor de meeste scooters een motorrijbewijs nodig hebt.’ Guan: ‘De straffen voor drugsgebruik zijn streng in Thailand. De politie controleert vaak in clubs en op feestjes, vooral tijdens Songkran. Drink met mate en gehoorzaam de wetten. Thailand heeft strenge wetten en straffen en de omstandigheden in Thaise gevangenissen zijn erg zwaar.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Parptawan Jittawayakul Hoe kun je je het beste voorbereiden op een reis naar Thailand? 'Lees het reisadvies! Maar zorg ook voor een goede reisverzekering,' adviseert Guan. ‘Medische kosten in Thailand kunnen hoog zijn, maar met een verzekering is registratie in een ziekenhuis makkelijker en het kan je veel geld besparen. Privéziekenhuizen bieden vaak betere zorg en helpen je direct als je goed verzekerd bent. In Thailand heeft niet iedereen een verzekering, dus het is ook goed om verzekerd te zijn voor anderen die betrokken zijn bij een ongeluk. En zorg ervoor dat je altijd de lokale Thaise wetten en regels opvolgt. Als je twijfelt: vraag het aan een local.' Waar moet je aan denken voor vertrek? 'Als je een reis als toerist plant voor 60 dagen of minder, heb je geen visum nodig om naar Thailand te reizen,' zegt Wiet. ‘Als je langer dan 60 dagen wilt blijven, heb je wel een visum nodig. Neem contact op met de ambassade van Thailand in Den Haag voor meer informatie.' 'Ook moet je paspoort nog minstens zes maanden geldig zijn als je in Thailand aankomt. Als het paspoort niet lang genoeg geldig is, kan het zijn dat je van de luchtvaartmaatschappij niet aan boord van de vlucht mag. Ook kan je de toegang tot Thailand worden geweigerd.' Als je pas na Songkran in Thailand arriveert, let dan op dat je vanaf 1 mei de Thailand Digital Arrival Card moet invullen. Meer informatie hierover vind je in het reisadvies. Met deze tips en informatie ben je goed voorbereid om Songkran in Thailand te vieren. Veel plezier en een fijne vakantie!