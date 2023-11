Naar de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs: 10 tips van ambassadeur Jan Versteeg Ministeries

Op 26 juli beginnen de Olympische en op 28 augustus de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. Hoe zorgt de Nederlandse ambassade voor een goed en veilig verblijf voor Nederlanders die naar Frankrijk afreizen? En waar moeten Nederlandse bezoekers in Parijs écht aan denken? Jan Versteeg, ambassadeur in Parijs, legt het uit met 10 tips.

‘Het is bijzonder om tijdens deze Spelen ambassadeur in Parijs te zijn,’ vertelt Jan Versteeg. ‘Door COVID is het alweer een tijd geleden dat er op grote schaal Spelen plaatsvinden. Zelf heb ik zo’n evenement nog niet eerder meegemaakt als ambassadeur. Ik zie nu al dat het veel voor de stad betekent en ben benieuwd hoe het zal zijn als de Spelen beginnen.’

De ambassade in Parijs is al druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van alle Nederlanders tijdens de Spelen. ‘We weten niet precies hoe veel extra hulp Nederlanders nodig zullen hebben, maar we zorgen dat we goed voorbereid zijn.’ Nederlanders die naar Frankrijk reizen kunnen zich ook zelf goed voorbereiden, door onderstaande tips op te volgen.

1. Zorg voor de juiste documenten

In Frankrijk is het, net zoals in Nederland, de bedoeling dat je een geldig identiteitsbewijs bij je hebt: je paspoort of ID-kaart. Alleen je rijbewijs is niet voldoende. ‘Daarnaast is het altijd slim om een kopie van je identiteitsbewijs in je bagage mee te nemen,’ vertelt Jan Versteeg, ‘Ik heb al vaak gezien dat wanneer mensen hun identiteitsbewijs kwijt zijn, het enorm helpt als ze zo’n kopie hebben.’

2. Vergeet je reisverzekering niet

Overweeg om een reisverzekering af te sluiten. Dit kan erg helpen in onverwachte situaties. De ambassadeur legt uit: ‘Als ambassade hebben wij geen middelen om te zorgen voor een overnachting of een ticket terug als er iets misgaat met boekingen. Hierbij kan een reisverzekering je goed helpen.’

3. Wees bewust van lokale wetten en regels

Neem geen cannabis, andere drugs, wapens of drones mee naar Frankrijk. Het land heeft strenge regels en hoge boetes voor drugsbezit en openbare ordeverstoring. Zorg ook dat je bagage altijd in het zicht houdt, zodat niemand er iets in kan stoppen. ‘Daarnaast wordt er extra streng gecontroleerd op drones, omdat ze een groot veiligheidsrisico met zich meebrengen,’ vertelt Jan Versteeg, ‘Neem drones dus absoluut niet mee.’

4. Leer enkele basiswoorden Frans of download een vertaalapp

Fransen spreken niet allemaal even goed Engels, dus het kan handig zijn om enkele basiswoorden Frans te leren. ‘Download ook een vertaalapp op je telefoon. Dit zorgt ervoor dat je in alle situaties kunt communiceren met Fransen.’ Verder geeft de ambassadeur meteen nog een tip: ‘Wees altijd extra beleefd. Dat wordt hier erg gewaardeerd. Spreek mensen aan met meneer en mevrouw en vraag altijd netjes of ergens nog plek is.’

5. Volg de instructies van autoriteiten op

Tijdens grote evenementen zoals de Spelen zijn er strenge veiligheidsmaatregelen en is er zwaarbewapende beveiliging aanwezig. Gehoorzaam aanwijzingen en vermijd discussies met de autoriteiten. ‘Ook hier kom je verder met respect en beleefdheid.’

6. Regel je accommodatie op tijd

Verwacht hoge hotelprijzen rond de Spelen en onthoud dat overnachten in de auto in Frankrijk verboden is. Boek je verblijf ruim van tevoren om teleurstellingen en hoge kosten te voorkomen. ‘We zien dat de prijzen nu al een stuk hoger liggen voor komende zomer. Het is dus verstandig om er op tijd bij te zijn.’

7. In geval van nood, bel 112

Bel in geval van nood altijd 112, net als in Nederland. ‘Frankrijk is een goed georganiseerd land en de hulpdiensten werken goed samen,’ vertelt de ambassadeur, ‘Dat geeft een veilig gevoel. Mocht er toch een noodsituatie ontstaan, bel dan meteen 112.’

8. Laat de ambassade weten dat je in Frankrijk bent en meld je aan bij de BZ Informatieservice

In geval van calamiteiten is het belangrijk dat de ambassade zo snel mogelijk contact kan opnemen met Nederlanders in Frankrijk, via de mail of sms. Jan Versteeg legt uit waarom dit handig is: ‘Het kan zijn dat het een onrustige zomer wordt. Vaak is er in dat soort situaties veel verschillende informatie beschikbaar. De informatie die je via de Informatieservice ontvangt is betrouwbaar.’ Ga je naar de Spelen? Meld je verblijf in Frankrijk dan aan bij de BZ Informatieservice. Kies voor ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’.

9. Kom niet naar sportwedstrijden van de Spelen zonder kaartje

Ben je in de buurt van Parijs tijdens de Spelen en wil je last minute een sportwedstrijd bezoeken? Dan heb je altijd een kaartje nodig. Houdt er rekening mee dat het enorm druk is in de stad. Ga naar de website van NOC/NSF voor meer informatie over de Spelen.

10. Check voor en tijdens je reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp

De veiligheidssituatie in een land kan altijd veranderen, ook in Frankrijk. Het is daarom verstandig om het reisadvies te checken. Van te voren, zodat je weet of er calamiteiten zijn die van invloed kunnen zijn op je bezoek aan Frankrijk. En zodat je weet welke regels er in Frankrijk gelden. Maar ook tijdens je reis, zodat je weet wat je moet doen als de veiligheidssituatie verandert. In de Reisapp kun je Frankrijk favoriet maken. Dan ben je gelijk op de hoogte als er iets in het reisadvies verandert. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.