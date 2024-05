Wat heeft Nederland aan de EU? Ministeries

De Europese Unie (EU) maakt Nederland veiliger – en is goed voor je portemonnee. Maar Nederlanders delen online ook kritiek op de EU. Hoe zit het precies met de EU? Wat zijn voordelen en nadelen? In een paar minuten ben je helemaal op de hoogte!

Wat doet de EU?

In de EU werken 27 Europese landen samen. Met het idee: samen staan we sterker. Want met meer landen kun je grotere problemen aanpakken. Denk aan vluchtelingen: samen kunnen we die beter opvangen en de lasten eerlijker verdelen. Of klimaatverandering: een probleem dat Nederland nooit alleen kan oplossen. Ook is Nederland veiliger als we samenwerken met andere landen.

Al dat gedoe in Brussel… het lijkt ver van je bed. Maar de EU speelt ook een rol in jouw leven. Bijvoorbeeld:

De EU beschermt je gezondheid met strenge regels voor eten, drinken en medicijnen.

Koop je iets online? Dankzij EU-regels mag je binnen 14 dagen een product gratis terugsturen.

Op reis in de EU kun je overal zonder extra kosten bellen en internetten.

Wat zijn voordelen en nadelen van de Europese Unie?

De EU heeft veel voordelen voor Nederland. Maar Nederlanders delen online soms ook kritische berichten over de EU. Wat vind jij? Lees verder – en maak je eigen afweging:

De EU is goed voor je portemonnee

In de EU is er vrije handel tussen 27 landen. Zoiets bestaat nergens anders. En Nederland profiteert daar veel van. Bijna een derde van alle Nederlandse inkomsten komt van de export – vooral naar EU-landen. Dankzij de vrije handel betaal je in Nederland voor een hoop producten een stuk minder. En in de winkel kun je uit veel meer producten kiezen.

De EU maakt ook regels om je te beschermen als je iets koopt. Bijvoorbeeld door te zorgen dat medicijnen betaalbaar blijven, en dat er geen troep in zit. Ook heeft de EU strenge regels voor de veiligheid van ons eten en drinken. Een voorbeeld: de EU beschermt consumenten tegen bedrijven die liegen over hoe gezond een product is. Zo moet er worden gecontroleerd op beweringen zoals ‘0% vet’ of ‘vezelrijk’.

Maar Nederlanders vinden ook: dat de EU veel geld kost

De EU levert in Nederland extra geld en banen op. Maar lid zijn van de EU is niet gratis. Om samen sterk te staan, moeten landen ook in elkaar investeren. En Nederland draagt daar vaak aan bij. Maar bekijk het eens zo: door andere landen met hun problemen te helpen, voorkom je ook dat die problemen onze kant op komen.

Samen zijn we veiliger

Het klinkt misschien simpel, maar met meer landen zijn we veiliger. Dat komt omdat we in de EU elkaar beschermen. En we werken samen om dreigingen te voorkomen. Zo kan Nederland dankzij de EU:

beter criminelen opsporen door tussen 27 landen informatie uit te wisselen.

door tussen 27 landen informatie uit te wisselen. samen voordeliger wapens inkopen om ons te beschermen.

om ons te beschermen. het internet veiliger maken omdat we samen meer kunnen doen tegen cyberaanvallen.

omdat we samen meer kunnen doen tegen cyberaanvallen. sancties invoeren die harder aankomen (lees hoe sancties werken).

Maar Nederlanders vinden ook: de EU overlegt te veel, en niet altijd in ons belang

Overleggen in de EU kunnen lang duren. Want nieuwe regels worden alleen gemaakt als ieder EU-land het ermee eens is. In Nederland werkt dat eigenlijk precies hetzelfde. Partijen moeten samen tot besluiten komen. En er is nooit één partij die het voor het zeggen heeft. Ook in de EU is het daarom af en toe geven en nemen.

Het kan dus even duren tot we met 27 landen tot nieuwe besluiten komen. Maar afspraken die we in de EU maken hebben wél meer effect. Bijvoorbeeld bij het invoeren van sancties tegen Rusland: hoe meer landen dat doen, hoe harder ze aankomen. Of denk aan het aanpakken van migratie, of klimaatverandering: een probleem dat ook in Europa steeds meer geld en levens kost.

Meer over de EU

Kortom: samen staan we sterker. Vooral nu er veel spanningen zijn in de wereld, is dat belangrijk. Maar wat vind jij? In 2024 en 2025 gaat de regering met Nederlanders in gesprek over de EU. Met de campagne Over Europa. Neem een kijkje op de website, en deel jouw mening!