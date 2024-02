Genoeg problemen in Nederland. Waarom doen we zo veel in het buitenland? Ministeries

Nederlanders stellen vaak de vraag: Er zijn al genoeg problemen in Nederland, dus waarom gaat er zo veel geld en aandacht naar het buitenland? Het korte antwoord: als we dat niet doen, zouden we nog veel meer problemen hebben.

Vergroot afbeelding Wat er in de wereld gebeurt, lijkt soms ver van je bed. Maar het buitenland kan ook heel dichtbij komen. Zoals bij stijgende prijzen, of vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne. Als het ergens in de wereld misgaat, dan voel je dat vaak ook in Nederland. Dus waarom het buitenland voor ons zo belangrijk is? Hier een aantal voorbeelden:

Economie: Nederland kan niet zonder handel

In Nederland verdienen we veel aan handel met andere landen. Bijna een derde van alle Nederlandse inkomsten komt van de export – en dat levert hier meer dan 2 miljoen banen op. Zonder handel zou Nederland een stuk minder geld hebben.

Nederland heeft het buitenland ook nodig voor producten die we niet in Nederland hebben. Denk bijvoorbeeld aan je telefoon: de meeste materialen die daarvoor nodig zijn kunnen we niet in Nederland uit de grond halen.

Meer wereldhandel = meer geld voor Nederlanders.

Nederland heeft economisch ook veel aan de Europese Unie (EU). Samen met 27 landen staan we sterker. Dat komt bijvoorbeeld door de vrije handel tussen alle EU-landen. Vrije handel betekent dat je voor een hoop producten minder betaalt, én dat je in de winkel kunt kiezen uit veel meer (en vaak betere) producten.

Wist je dat: Tweederde van de Nederlandse export naar onze directe buurlanden gaat?

Veiligheid: samen staan we sterker

Een veiligere wereld betekent een veiliger Nederland. Waarom? Denk bijvoorbeeld aan terrorisme, nucleaire wapens of een cyberaanval. Zulke gevaren laten zich niet door grenzen tegenhouden. Daarom blijft Nederland het veiligst als we onze krachten bundelen met andere landen. Bijvoorbeeld als we samen:

criminelen opsporen door informatie uit te wisselen.

door informatie uit te wisselen. regels maken voor een veilig internet.

voor een veilig internet. sancties invoeren, om agressie van landen af te schrikken én moeilijker te maken.

Voorbeeld: de oorlog in Oekraïne

De agressie van Rusland heeft ook gevolgen voor onze eigen veiligheid. Rusland probeert met geweld zijn macht in de wereld uit te breiden, en richt zich ook op Nederland. Bijvoorbeeld met cyberaanvallen, of het verspreiden van desinformatie.

Een veiligere wereld = een veiliger Nederland.

Nederland zet zich juist in voor een wereld waarin je andere landen kunt vertrouwen. Een wereld van samenwerking in plaats van agressie. Daarom mag Rusland de oorlog niet winnen. Ook voor onze veiligheid steunen we dus Oekraïne, zo lang als dat nodig is. En zetten we samen met EU-landen in op zo veel mogelijk sancties in tegen Rusland.

Wist je dat: Nederland lid is van verschillende organisaties die onze veiligheid vergroten? Niet alleen de EU, maar ook de NAVO, OVSE en Verenigde Naties (VN).

Ontwikkelingssamenwerking: waarom geld naar andere landen?

Er is veel ellende in het buitenland. Zoals oorlog, honger en armoede. Dat voelt misschien ver weg, maar toch hebben ze ook effect op Nederland. Denk aan problemen zoals besmettelijke ziektes of terrorisme: die beginnen vaak op plekken waar het slecht gaat.

Andere landen steunen = minder geweld, ziektes, honger, armoede en vluchtelingen in de wereld.

Met ontwikkelingssamenwerking draagt Nederland bij aan minder conflicten, honger en armoede, en betere zorg in de wereld. Door andere landen te steunen en verder te helpen doet Nederland niet alleen iets goeds voor onze medemens – maar helpen we ook te voorkomen dat problemen onze kant op komen.

Wist je dat: Dankzij Nederlandse inzet in 2023 meer dan 5 miljoen mensen toegang kregen tot schoon drinkwater?

Wat doet Nederland in het buitenland?

Over de hele wereld heeft Buitenlandse Zaken ambassades: kleine stukjes Nederland in het buitenland. Die zijn er om te werken aan banden met andere landen (lees ook: wat is diplomatie?). En om de situatie in de wereld in de gaten te houden.

Deze ambassades en andere posten zijn er ook voor Nederlanders. Bijvoorbeeld om in het buitenland deuren te openen voor ondernemers. Maar ook om reizigers te helpen. Onder andere als je in de problemen komt, of je paspoort kwijtraakt.

Kortom: het belang van Buitenlandse Zaken

Het buitenland is heel belangrijk voor Nederland. Handel is goed voor onze economie, en samen met andere landen werken we aan onze veiligheid. Ook kan Nederland sommige problemen niet alleen oplossen: zoals betaalbare energie, vluchtelingen of klimaatverandering (ook in Europa kost klimaatverandering steeds meer levens en geld). Samen staan we sterker.

En daarom bemoeien we ons niet alleen met onze eigen zaken, maar ook met Buitenlandse Zaken.