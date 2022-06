Ministeries

Wat is diplomatie? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal

Diplomatie is belangrijk voor de vrede, veiligheid, mensenrechten en welvaart in de wereld. Maar wat houdt diplomatie precies in? Wat doet een diplomaat? En waarom zijn diplomaten onschendbaar? We leggen het uit.

Wat is de betekenis van diplomatie?

Diplomatie is het overleg tussen vertegenwoordigers van landen, om een bepaald doel te bereiken. Je denkt daarbij misschien al snel aan conflicten voorkomen of oplossen. Maar diplomatie draait ook om het vergroten van de samenwerking tussen landen. Want samen staan we sterker. Door te overleggen en afspraken te maken, werkt Nederland met andere landen aan bijvoorbeeld klimaat, veiligheid, mensenrechten en ontwikkelingshulp.

Nederland wil een doel bereiken – maar heeft een ander land daar ook wat aan? Of andersom: een ander land heeft een voorstel, maar past dat wel bij onze Nederlandse waarden en belangen? De kunst van diplomatie is om samen een antwoord te vinden op zulke vragen. En ervoor te zorgen dat beide landen erop vooruitgaan. En dat is een vak apart.

Waarom is diplomatie nodig?

Nederland is sterk afhankelijk van de rest van de wereld. Dat komt door onze buitenlandse handel, maar ook doordat er uitdagingen zijn die we niet in ons eentje aankunnen. Denk aan klimaatverandering, vluchtelingenstromen of corona. Ook onze veiligheid begint vaak buiten de grens. Zoals bij terrorisme of cyberaanvallen. Door met andere landen samen te werken en afspraken te maken, draagt diplomatie bij aan een betere en stabielere wereld. En dus ook een veiliger en welvarender Nederland.

Via het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn diplomaten er wereldwijd. Voor Nederland en Nederlanders. Maar wat doen ze precies?

Wat doet een diplomaat?

Diplomaten bouwen aan banden met andere landen. Denk aan het werk van een ambassadeur of een consul-generaal. Voor Nederland zijn diplomaten ook de ogen, oren en stem in het buitenland. Ze hebben nauw contact met de lokale regering, organisaties en burgers en weten wat er in het land speelt. Zo kan Nederland inspelen op wat er buiten onze grenzen gebeurt.

Wereldwijd heeft Nederland 150 ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen: kleine stukjes Nederland in het buitenland. Die helpen bijvoorbeeld ook Nederlanders in het buitenland, en geven visa uit aan mensen die naar Nederland willen komen.

Diplomatie in actie

Ieder land heeft andere regels, belangen en een andere cultuur. Een diplomaat is getraind en opgeleid om daar rekening mee te houden. Maar daarnaast wil een diplomaat natuurlijk ook iets bereiken. Een aantal voorbeelden van diplomaten in actie:

Wat is diplomatieke onschendbaarheid?

Diplomatieke onschendbaarheid betekent dat diplomaten niet bedreigd of vervolgd mogen worden. Dat is internationaal afgesproken in het Verdrag van Wenen (Engels). Landen zijn zelfs verplicht om elkaars diplomaten te beschermen. Dat is de enige manier om goed contact met elkaar te houden – zelfs als de spanningen hoog oplopen.

Diplomaten moeten zich natuurlijk wel houden aan de wetten van het land waar ze zijn. Doen ze dat niet? Dan kan dat land de diplomaten op het matje roepen, of zelfs terugsturen. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Oekraïnecrisis. Nederland zette toen 17 Russische inlichtingenofficieren het land uit die werkten onder een diplomatieke dekmantel.

Waarom is een diplomaat onschendbaar?

Diplomaten werken voor de belangen van hun eigen regering en landgenoten. Denk aan een ambassadeur die Nederlanders helpt als ze in de problemen komen. Of een permanent vertegenwoordiger in de Verenigde Naties (VN) die zich sterk maakt voor Nederland. Diplomaten mogen geen risico’s lopen voor dingen die ze namens hun eigen land doen of zeggen. Want alleen zonder dwang of intimidatie kun je tot eerlijke oplossingen komen.

Hoe word je diplomaat?

Diplomaat worden kan op verschillende manieren. De meest gebruikelijke is via het ministerie van Buitenlandse Zaken (of een ander ministerie). Het ministerie heeft een eigen werk- en ontwikkeltraject Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (IBBZ). Buitenlandse Zaken zoekt hiervoor jaarlijks mensen met verschillende achtergronden en studierichtingen. Van Sinologen tot Arabisten, van experts op het gebied van voedselzekerheid of klimaat tot sterrenkundigen en alles daartussenin.

