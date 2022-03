Ministeries

Honorair consuls in Cambodja: Godie van de Paal en Billy Barnaart

Begin van de coronacrisis: dagenlang voer het cruiseschip Westerdam rond op de Zuid-Chinese Zee. Waarom? Uit zorg voor het coronavirus weigerde Thailand het schip binnen te halen. Uiteindelijk kon het schip in Cambodja aanmeren. Honorair consuls Godie van de Paal en Billy Barnaart hielpen Nederlanders om thuis te komen. Dit is hun verhaal.

Over honorair consuls

Nederland heeft bijna 300 honorair consuls, die over de hele wereld actief zijn. Zij zetten zich namens de Nederlandse overheid in voor de belangen van Nederlanders in het buitenland, maar ontvangen hiervoor geen salaris. Samen met de ambassades en andere internationale posten zijn zij de oren en ogen van Nederland in het buitenland.

Honorair consuls in Cambodja

Cambodja heeft geen Nederlandse ambassade. Billy Barnaart en Godie van de Paal zijn er voor Nederlanders bij noodgevallen, om noodpaspoorten af te geven (bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis) en om Nederlandse ondernemers te helpen. Daarbij houden ze nauw contact met de ambassade in Bangkok.

Billy woont al ruim 30 jaar in de hoofdstad Phnom Penh, in het zuiden van Cambodja. Hij heeft zich altijd ingezet voor Nederlanders en is sinds 2019 officieel benoemd als honorair consul. Godie heeft een eigen bedrijf en is honorair consul in het noordelijke Siem Reap. Samen zijn zij er voor Nederlanders in Cambodja.

Hulp bij de evacuatie van Nederlanders

Billy was in de hoofdstad Phnom Penh toen hij hoorde dat de Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Westerdam geëvacueerd konden worden. ‘Op de luchthaven hielp ik Nederlanders te repatriëren naar Kuala Lumpur. Maar na twee vluchten moest de hele operatie abrupt worden stopgezet.’

‘Eén passagier bleek besmet met het coronavirus. Ik bleef bij de achtergebleven mensen op de luchthaven en zorgde ervoor dat zij konden verblijven in een hotel in Phnom Penh. Twee weken lang was ik bij ze in het hotel, stelde ik ze gerust en zorgde ik dat ze wisten wat er ging gebeuren.

Contact met Nederlanders aan boord

Godie was in de havenstad Sihanoukville, waar het schip lag. Zij was de contactpersoon voor Nederlanders die nog aan boord waren. ‘Ik heb hen op de hoogte van de situatie, het testen en wanneer ze weg konden. Voor de laatste informatie stond ik in nauw contact met de lokale autoriteiten over alle regels. Billy en ik hebben appgroepen opgezet met de Nederlanders aan boord en in het hotel. We deelden daarin alle informatie die we hadden.’

‘Nederlanders konden in die appgroepen ook vragen stellen. Ik ging ook elke dag naar het schip om van een afstandje even in het Nederlands met elkaar te kunnen praten. Toen alle Nederlanders getest waren en van de boot mochten, ben ik met hen naar Phnom Penh gegaan.’

Verbinding

Billy: ‘Ik ben al 30 jaar de verbinding voor Nederland vanuit Cambodja. Ik ben niet alleen het contact voor de Nederlandse, maar ook voor de Britse ambassade in Bangkok. Ik hielp Nederlanders in nood, bezocht mensen in de gevangenis en gaf noodpaspoorten en documenten af. Eigenlijk heb ik mijn netwerk vooral opgedaan tijdens het voetballen. Veel van mijn teamgenoten werken voor de overheid, of organisaties waar ik veel contact mee heb voor mijn werk als honorair consul.’

Hulp voor Nederlandse zaken en noodgevallen in Cambodja

Godie: ‘Vanwege mijn eigen bedrijf pak ik ook de economische vragen op. Als Nederlanders zaken willen doen met Cambodja of hier een bedrijf hebben, help ik ze verder. Bijvoorbeeld als zij vragen of problemen hebben. Ook in Siem Reap heb je weleens te maken met noodsituaties, mensen die in de war zijn of opgepakt worden.’

‘Cambodja is best een groot land. Met zijn tweeën zitten we in twee delen van het land om redelijk snel ter plaatse te kunnen zijn als Nederlanders hulp nodig hebben. Billy heeft mij goed op weg geholpen met zijn contacten. In Siem Reap heb ik mijn netwerk opgebouwd en formele bezoeken afgelegd en heb voldoende ingangen om hulp te vragen.’