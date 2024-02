Oorlog in Oekraïne: steun uit Nederland in beeld Ministeries

Na de Russische militaire bezetting van de Krim en delen van Oost-Oekraïne in 2014 begon op 24 februari 2022 de grootschalige Russische invasie van Oekraïne. Sinds dat moment is het oorlog in Europa. Nederland heeft Oekraïne vanaf het begin van die oorlog gesteund en blijft dat doen. Op deze pagina verschijnt een serie verhalen uit Oekraïne die laat zien waarom onvoorwaardelijke steun nodig is en blijft.

Vergroot afbeelding Oekraïners vechten voor hun leven en hun vrijheid. Maar ze vechten ook voor de vrijheid en veiligheid van heel Europa. Daarom steunt Nederland Oekraïne, zo lang als dat nodig is. We steunen Oekraïne op verschillende manieren. Militair, humanitair, diplomatiek en financieel.

In Oekraïne worden met financiële steun uit Nederland allerlei projecten uitgevoerd. Bijvoorbeeld door organisaties die werken aan het vervolgen van daders van oorlogsmisdaden, of door bedrijven die de economie overeind houden. Ook de Nederlandse ambassade in Kyiv werkt hard om te zorgen dat Oekraïne de strijd tegen Rusland kan volhouden.

Gerechtigheid voor Oekraïne

Op dit moment zijn er al meer dan 100.000 geregistreerde oorlogsmisdrijven in Oekraïne, zoals het verwoesten van woningen en ziekenhuizen, het vermoorden van onschuldige burgers, verkrachtingen en het ontvoeren van kinderen. Nederland wil dat de daders van deze misdrijven worden vervolgd.

Vergroot afbeelding Vijf betrokkenen vertellen over de oorlogsmisdrijven die zij van dichtbij meemaakten, waarom het vervolgen van oorlogsmisdadigers zo belangrijk is en hoe Nederland daaraan bijdraagt. Lees hier het hele verhaal. ‘Onschuldige mensen zijn koelbloedig doodgeschoten. Midden op straat, met hun handen vastgebonden.’

Wederopbouw

Veel steden, gebouwen en wegen in Oekraïne zijn verwoest door oorlogsgeweld. Ook kritieke infrastructuur, zoals elektriciteits- en gascentrales, spoorwegen en waterleidingen, wordt hard getroffen. Nederland steunt Oekraïne in het herstellen van de schade waar dat het hardst nodig is. Zo blijft het land overeind en kan het de oorlog met Rusland volhouden.

Nederlands bedrijfsleven

Om de strijd met Rusland vol te kunnen houden is het van groot belang dat de Oekraïense economie blijft draaien. Het bedrijfsleven speelt daarin een belangrijke rol. In Oekraïne zijn verschillende Nederlandse bedrijven actief, maar ook lokale ondernemers kunnen rekenen op steun uit Nederland.

Diplomatieke inzet

Juist in oorlogstijd is het diplomatieke werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken belangrijk. Op de Nederlandse ambassade in Kyiv wordt hard gewerkt aan het coördineren van alle steun voor Oekraïne. Ook zetten onze diplomaten zich in – samen met andere landen, maar ook met Oekraïne zelf – om te zorgen dat het land de strijd kan volhouden.