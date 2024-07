Nederlandse bedrijven dragen zorg voor Oekraïne: ‘We willen iets terugdoen’

Van een mobiele operatiekamer, therapie via een VR-bril tot een digitale huisarts. Tijdens de Rebuild Ukraine conferentie in Warschau lieten Nederlandse bedrijven zien wat ze voor de wederopbouw van de Oekraïense gezondheidszorg kunnen betekenen. Vaak niet alleen om geld te verdienen, maar vooral om een steentje bij te dragen.

Twee dagen lang was het Nederlandse paviljoen op de Rebuild Ukraine conferentie dé uitvalsbasis voor ontmoetingen tussen Nederlandse bedrijven en Oekraïense ziekenhuizen, overheidsinstellingen en bedrijven uit de gezondheidssector. Zo’n twintig Nederlandse bedrijven reisden naar Warschau om potentiële zakenpartners te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en om te laten zien wat ze voor de gezondheidszorg in Oekraïne kunnen betekenen.

In het Nederlandse paviljoen werd de virtual reality (VR) bril van Psylaris uitgebreid getest door mogelijke samenwerkingspartners. Het bedrijf ontwikkelde een applicatie die wordt gebruikt om trauma’s, angst en depressies efficiënter te behandelen. ‘Naast de sessies met een psycholoog kunnen cliënten via een virtual reality bril hun behandeling thuis zelfstandig voortzetten’, legt Kevin van Geest, salesmanager bij Psylaris uit. ‘Er zijn zo minder face-to-face sessies nodig, waardoor een psycholoog meer mensen in dezelfde tijd kan zien.’

Om de tool in Oekraïne op de markt te brengen, heeft Psylaris de handen ineengeslagen met PsyGlobal, dat een groot netwerk van Oekraïense psychologen in Nederland heeft. ‘Nu helpen ze Oekraïense vluchtelingen in Nederland, maar veel van hen willen ook meer voor hun landgenoten in Oekraïne doen’, vertelt Baer Jonkers, mede-eigenaar van PsyGlobal. ‘Door samen te werken met Psylaris kunnen we behandelingen in eigen taal bieden en tegelijkertijd snel en efficiënt veel mensen met psychische problemen in Oekraïne helpen.’

Kevin en Baer namen deel aan de missie naar Rebuild Ukraine om Oekraïense partners te ontmoeten. ‘Deze partners kunnen ons helpen om het lokaal goed aan te bieden. En we spreken hier met de mensen die onze tool het hardste nodig hebben’, zegt Baer. Dat is juist waarom Kevin en Baer de tool in Oekraïne willen aanbieden. Kevin vervolgt. ‘Ik heb zelf te maken gehad met posttraumatische stress en weet hoe zwaar het is als zorg niet toegankelijk is. Daarom ben ik extra gemotiveerd om de mensen die op zoek zijn naar oplossingen voor de geestelijke gezondheidszorg te helpen.’