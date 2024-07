Achter de schermen bij de Nederlandse ambassade tijdens het EK in Duitsland Ministeries

Het Europees kampioenschap (EK) voetbal in Duitsland is in volle gang. Nederland is door naar de knock-out fase en ook de Nederlandse ambassade in Berlijn maakt zich weer op voor een nieuwe speeldag om klaar te staan voor alle Nederlandse fans. Wat doet de ambassade achter de schermen tijdens het EK?

Terwijl de Oranje-kriebels een paar weken voor de start van het EK bij het grote publiek beginnen, zijn de voorbereidingen bij de Nederlandse ambassade in Berlijn al in de zomer van 2023 gestart. Toen bekend werd waar Nederland zou spelen, hebben medewerkers die steden bezocht om goed zicht te krijgen op wat de fans te wachten staat. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor mogelijke crisissituaties.

Vergroot afbeelding Beeld: © Nederlandse ambassade Berlijn Tijdens het EK De Nederlandse ambassade staat, samen met de KNVB, voortdurend in contact met betrokken organisaties in de speelsteden, zoals hulpdiensten, de Duitse voetbalbond en weerdiensten. Nederlandse politieagenten werken nauw samen met hun Duitse en andere Europese collega’s om de wedstrijden en de aanloop hiernaar goed te laten verlopen. Zo kunnen alle fans die naar Duitsland zijn afgereisd veilig van de wedstrijden genieten.

Medewerkers van de ambassade reizen rondom de wedstrijddag naar de speelsteden om supporters bij te staan, vragen te beantwoorden en samen te werken met lokale autoriteiten. Ook de Nederlandse ambassadeur, Ronald van Roeden, is uiteraard aanwezig tijdens de wedstrijden in de stadions. Om kabinetsleden te begeleiden, maar ook om zicht te hebben op mogelijke incidenten. Zo vergezelde de ambassadeur bijvoorbeeld Connie Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens de wedstrijd in Leipzig.

Ook biedt het EK een uitgelezen kans om de banden tussen Nederland en andere deelnemende landen te versterken. Zo organiseerde de Nederlandse ambassade een informeel voetbaltoernooi voor de ambassades van de landen in poule D (Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Nederland) waarbij medewerkers van de ambassades sportief met elkaar in contact kwamen.

Diversiteit en samenwerking met de KNVB

“Het EK gaat niet alleen over voetbal”, maar biedt ook de kans om mensen te verbinden. De Nederlandse ambassade organiseerde daarom een paneldiscussie met KNVB secretaris-generaal Gijs de Jong en zijn tegenhanger van de DFB (Duitse voetbalbond) Heike Ullrich, de eerste vrouw in deze functie. Ook Houssin Bezzai, KNVB-commissaris tegen racisme en discriminatie, en Marcus Urban, initiatiefnemer van de 'Sport Frei' coming-out campagne, namen deel.

Op dit goed bezochte evenement bespraken zij hoe discriminatie en racisme in het voetbal kunnen worden aangepakt, zodat iedereen zich veilig voelt op en buiten het veld. De discussie werd begeleid door oud-voetbalster Shary Reeves. Zij benadrukte dat voetbal de potentie heeft om te verenigen, maar dat er actief en consequent moet worden gewerkt aan een omgeving van verbinding en respect voor elkaar.

Vergroot afbeelding Beeld: © Nederlandse ambassade Berlijn Nauwelijks incidenten Het werk van de ambassade wordt makkelijker en leuker gemaakt door de Nederlandse fans die bekendstaan om hun enthousiasme en vrolijkheid, waarmee ze een positieve indruk achterlaten op de Duitse bevolking. De steden waar Nederland speelde, kleurden al twee dagen voor de wedstrijden oranje. De sfeer is gemoedelijk en er zijn nauwelijks incidenten ondanks de grote aantallen Nederlandse supporters. Er is weinig vijandigheid tussen fans uit Nederland en andere landen. Integendeel, er is sprake van verbroedering: fans lachen, zingen en kijken samen voetbal. Met de wedstrijden in Hamburg, Leipzig en Berlijn achter de rug staat de ambassade ook in München weer klaar voor alle fans die naar de stad komen om de Nederlandse spelers in groten getale aan te moedigen.

De ambassade benadrukt aan alle fans die naar Duitsland reizen: Bereid je goed voor door het reisadvies te lezen voor je op reis gaat. Zo ben je op de hoogte van de veiligheidssituatie in Duitsland en weet je wat te doen in noodsituaties. Je kunt ook de Reisapp downloaden en Duitsland favoriet maken. Dan krijg je gelijk een melding als er iets in het reisadvies verandert. Volg voor de laatste ontwikkelingen de social mediakanalen van de ambassade.