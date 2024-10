Ondernemen over de grens Ministeries

In de interviewserie ‘Ondernemen over de grens’ vertellen Nederlandse bedrijven over hun internationale ambities en hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken hen daarbij heeft geholpen.

Nederland is een handelsland. De internationale handel is belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. We verdienen ongeveer een derde van al onze inkomsten in het buitenland. Ook is bijna een derde van de werkgelegenheid in Nederland gerelateerd aan de export. Ook in de rest van de Nederlandse samenleving zie je de voordelen van internationale handel terug. Bijvoorbeeld in onze salarissen en de voorzieningen, zoals onderwijs en zorg.

Zakendoen in het buitenland

Nederlandse producten en kennis zijn overal ter wereld te vinden. Maar hoe zet je de eerste stap naar het buitenland? Het is bijvoorbeeld niet altijd makkelijk om een netwerk en de juiste contacten op te bouwen. Ook gelden er vaak andere wetten en regels in het buitenland.

Daarom helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken ondernemers met internationale ambities. Zo zijn er verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar. Bijvoorbeeld via partners, zoals Invest International en Atradius. Ook helpt het ministerie met basisinformatie over landen. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert het ministerie ook handelsmissies om ondernemers op weg te helpen. Ook staat er wereldwijd een uitgebreid netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland klaar om ondernemers te helpen.

Verhalen van ondernemers

Vergroot afbeelding Beeld: © Ecoplant Ecoplant Vaak zijn zonnepanelen een deel van de dag minder effectief, omdat deze niet goed op het zonlicht staan gericht. Zonde, vindt Hans Veenemans. De ondernemer bedacht een oplossing: een vrijstaand ‘energiefabriekje’ dat meedraait met de zon. Met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken bracht hij de Ecoplant al in bijna 30 landen op de markt. Lees hier het interview met Ecoplant: Internationaal succes voor energiefabriekjes van Nederlandse bodem.

Vergroot afbeelding Beeld: © The Seaweed Company The Seaweed Company Een alternatief voor plastic, kunstmest en vlees. Zeewier heeft enorme potentie, weet Joost Wouters, één van de oprichters van The Seaweed Company. Met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken opende het Nederlandse bedrijf al meerdere zeewierplantages in het buitenland en bedienen ze internationale klanten met hun gedroogde zeewier. Lees hier het interview met The Seaweed Company: Van India tot Ierland: The Seaweed Company kweekt internationaal enthousiasme voor zeewier.

Vergroot afbeelding VenhoevenCS Het Nederlandse architectenbureau VenhoevenCS ontwierp de zwemhal voor de Olympische Spelen in Parijs. Cécilia Gross, Architect-Partner Director bij VenhoevenCS, vertelt hoe deze bijzondere opdracht werd binnengehaald, met een economische missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken als startpunt. Lees hier het interview met VenhoevenCS: Amsterdams architectenbureau ontwierp olympisch zwembad: ‘Bijzonder dat een Nederlands bedrijf zo’n opdracht mag uitvoeren’

Vergroot afbeelding Momo Medical Met een speciaal ontwikkelde app en bedsensoren maakt Momo Medical uit Delft het leven bewoners én zorgmedewerkers in verpleeghuizen steeds wat makkelijker. In Nederland, maar ook over de grens. CEO Menno Gravemaker vertelt hoe de innovatieve technologie van zijn bedrijf stukje bij beetje de wereld verovert. Lees hier het interview met Momo Medical: Momo Medical maakt digitale revolutie in verpleeghuizen wereldwijd mogelijk.

Vergroot afbeelding Beeld: © DOCKR / Bikeshift DOCKR Lange files, parkeerproblemen en slechte luchtkwaliteit. In veel steden staat de leefbaarheid onder druk. Steeds meer landen zoeken daarom naar duurzame oplossingen. De zakelijke transportfietsen van DOCKR kunnen hierbij helpen. Jehudi van de Brug, head of commerce bij DOCKR, vertelt over de internationale ambities van het bedrijf tijdens een handelsmissie in België. Lees hier het interview met DOCKR: DOCKR wil de Europese binnenstad veroveren met duurzame bakfietsen.