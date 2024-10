Internationaal succes voor energiefabriekjes van Nederlandse bodem Ministeries

Vaak zijn zonnepanelen een deel van de dag minder effectief, omdat deze niet goed op het zonlicht staan gericht. Zonde, vindt Hans Veenemans. De ondernemer bedacht een oplossing: een vrijstaand ‘energiefabriekje’ dat meedraait met de zon. Met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken bracht hij de Ecoplant al in bijna 30 landen op de markt.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ecoplant

Nederlandse producten en kennis zijn overal ter wereld te vinden. We verdienen ongeveer een derde van al onze inkomsten in het buitenland. Maar die eerste stap naar het buitenland is niet altijd gemakkelijk. Daarom helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken ondernemers met internationale ambities. Bijvoorbeeld door handelsmissies te organiseren samen met RVO, met basisinformatie over landen en subsidies. Ook staat ons uitgebreide netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland klaar om ondernemers te helpen.

In de serie ‘Ondernemen over de grens’ vertellen Nederlandse bedrijven over hun internationale ambities en hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken hen daarbij helpt.

Meedraaien met de zon

Vergroot afbeelding Beeld: © Ecoplant Met veel enthousiasme vertelt Hans over zijn Ecoplanten. Deze kleine ‘energiefabriekjes’ kunnen zelf zonne-energie opwekken en opslaan. De Ecoplant heeft het uiterlijk van een bloem en kan genoeg stroom opwekken om bijvoorbeeld een elektrische auto op te laden en een 4-persoonshuishouden van elektriciteit te voorzien. ‘De Ecoplant is heel efficiënt’, vertelt Hans. ‘Hij wordt wakker met zijn solar-bladen naar het oosten en beweegt gedurende de dag mee met de zon. En als het donker wordt? Dan draait hij automatisch weer terug.’

Van Azië tot Albanië

Een jaar voor de coronapandemie brachten Hans en zijn team de eerste Ecoplanten op de markt. Sindsdien groeide het bedrijf in sneltreinvaart. Ondertussen is de Ecoplant op ongeveer driehonderd plekken in Nederland te vinden en in 28 andere landen: van Hongkong tot Duitsland en van Albanië tot het Caraïbisch gebied. ‘We zijn enorm gegroeid en kwamen de juiste mensen tegen, waardoor alles in een prachtige stroomversnelling is geraakt.’

De afgelopen jaren nam Ecoplant deel aan verschillende handelsmissies en beurzen in het buitenland. Ook maakten ze goed gebruik van het internationale netwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘We hebben veel hulp gekregen van de ambassades’, vertelt Hans. ‘Ze hebben ons bijvoorbeeld geholpen om in contact te komen met lokale distributeurs in Servië en Kroatië en bij aanbestedingen in Malta. Ook was Ecoplant afgelopen maand nog onderdeel van het Nederlandse paviljoen op de Environtec 2024 in Boedapest.’

Oranje Handelsmissiefonds

Bovendien gaf de deelname aan het Oranje Handelsmissiefonds vorig jaar een extra boost aan de internationale groei van Ecoplant. Via dit fonds worden elk jaar tien ondernemers gekozen die persoonlijke ondersteuning ontvangen bij het opbouwen van een internationaal netwerk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een van de initiatiefnemers van het Oranje Handelsmissiefonds.

Van de winst plukt Ecoplant nu al de eerste vruchten, vertelt Hans enthousiast. Via een groepsoverleg over de Scandinavische markt hoorde Hans bijvoorbeeld over een grote beurs op het gebied van zonne-energie in Zweden. ‘Op vrijdag konden we nog snel een stand regelen bij de organisatie en op zondag stapten we in de auto naar Zweden. Er was veel interesse in onze Ecoplant. Ook maakten we tijdens de beurs al direct kennis met twee Zweedse partners. Zo snel kan het dus gaan!’

Lokale partners

Ook in andere delen van Europa breidde Ecoplant snel uit. Bijvoorbeeld in Albanië, waar volgens Hans veel potentie ligt. Met name omdat de Ecoplant een uitkomst kan bieden als de lokale stroomvoorziening niet geheel betrouwbaar is. ‘In grote delen van Albanië is nog geen centraal stroomnetwerk beschikbaar. Veel mensen zijn daarom afhankelijk van generatoren’, legt hij uit. ‘Onze Ecoplant kan autonoom werken en hoeft niet aangesloten te worden op een centraal energienetwerk en is daarom uitermate geschikt om off-grid te functioneren.’

De Albanese Ecoplanten worden grotendeels op locatie in Albanië gebouwd. Zo wordt de Ecoplant lokaal gelast en samengesteld. ‘Dat is goedkoper en duurzamer. Bovendien creëren we zo lokale werkgelegenheid en betrokkenheid’, vertelt Hans. Ecoplant werkt daarvoor samen met lokale partners. ‘De ambassade in Tirana heeft ons heel goed geholpen om de eerste contacten te leggen en onze schoolprojecten te promoten.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Ecoplant In Albanië werkt Ecoplant ook aan projecten bij scholen. Via een volledig lesprogramma kunnen kinderen onder begeleiding zelf een Ecoplant voor op het schoolplein ontwerpen. Ook in Nederland werkt Ecoplant samen met het technisch onderwijs en universiteiten. ‘We willen de volgende generatie groene energie en de techniek die daarachter zit laten ervaren. De overgang naar duurzame energie is van groot belang voor de toekomst van onze wereld, maar we komen overal technische handjes tekort.’

Een blikvanger

De aanwezigheid van de Ecoplant bij scholen in Albanië is direct goede reclame voor duurzame energie, ziet Hans. ‘De Ecoplant valt op. Mensen zijn benieuwd wat het is en of het ook echt werkt.’ Hij is blij met het enthousiasme, want juist bij innovaties is het vaak lastig om mensen vooraf een duidelijk beeld van het product te geven. ‘Mensen hebben nog geen referentiekader. Juist daarom is een demonstratiemodel heel belangrijk. Dat kost geld, maar het geeft een veel beter beeld dan een website of foldermateriaal.’

Ecoplant neemt daarom altijd een demonstratiemodel mee naar grote beurzen. Tijdens de Hannover Messe stal de feloranje Ecoplant bijvoorbeeld de show op het Nederlandse paviljoen. ‘Op alle beelden van de beurs zag je onze oranje Ecoplant op de achtergrond’, lacht Hans. ‘Dat is het mooie van ons het product: het is leuk om te zien en maakt mensen nieuwsgierig.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Ecoplant

Hoop voor de toekomst

Ook de komende jaren zet Ecoplant in op een stabiele groei in Nederland en in het buitenland. ‘We willen groei niet forceren, dit moet geleidelijk ontstaan’, legt Hans uit. ‘Het is een doorlopende missie om te blijven ontwikkelen en verbeteren. We werken in binnen- en buitenland met veel enthousiaste jonge mensen die geloven in ons product en zich willen inzetten voor de energietransitie. Dus dat biedt hoop voor de toekomst en daar zijn wij bijzonder trots op.’