Sleutelrol voor Nederland in aanloop naar Summit of the Future

De wereld loopt achter bij de doelen die we onszelf hebben gesteld. De Summit of the Future op 22 en 23 september biedt de kans om weer op koers te komen. Het Koninkrijk der Nederlanden speelt hierin een belangrijke rol door de stem van jongere generaties te laten horen.

Vergroot afbeelding Beeld: © UN Photo / Rick Bajornas

Summit of the Future

De Summit of the Future vindt plaats voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Bij de AVVN worden de grootste problemen van nu besproken, zoals conflicten en crises. Tijdens de Summit of the Future kijken de landen juist verder vooruit in de toekomst.

De Summit wordt georganiseerd op initiatief van VN-Secretaris-Generaal António Guterres. Volgens Guterres moet het VN-systeem sneller kunnen inspelen op de veranderingen van vandaag. Dit betekent dat er kritisch naar de opzet en werking van de VN wordt gekeken, om te zorgen dat de organisatie beter is toegerust voor de uitdagingen van deze tijd.

De wereld staat voor grote uitdagingen die we alleen samen op kunnen lossen.

Pact for the Future

Voor de Summit maken 193 landen samen plannen voor de toekomst. Ze bespreken onderwerpen zoals duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid en technologie. Aan het einde van de Summit worden de resultaten samengevoegd in een eindverklaring, het Pact for the Future en twee bijlagen:

Global Digital Compact : over verantwoord gebruik van digitale technologieën en een veilig en inclusief internet.

over verantwoord gebruik van digitale technologieën en een veilig en inclusief internet. Declaration on Future Generations : dat de belangen van toekomstige generaties worden meegenomen in beslissingen van vandaag.

Jongere generaties

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft samen met Jamaica een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van de Summit of the Future. Beide landen waren co-facilitator van de Declaration on Future Generations.

Toekomstige generaties zijn nog niet geboren of zijn te jong zijn om zelf invloed uit te oefenen. Het is daarom aan onze generatie om nu al rekening te houden met hun toekomst. In de aanloop naar de top hebben het Koninkrijk der Nederlanden en Jamaica veel gesprekken hierover gevoerd met VN-lidstaten, maatschappelijke organisaties en experts.

Dit heeft geholpen om verschillende ideeën en standpunten samen te brengen. De uitkomsten hiervan worden opgenomen in de Declaration on Future Generations. Dankzij de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden en Jamaica wordt de stem van toekomstige generaties meegenomen in de plannen van morgen.

De Summit is een kans om de wereld een betere richting op te sturen.

Impact van klimaatverandering

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De noodzaak om wereldwijd samen te werken is groter dan ooit. Ook het Koninkrijk der Nederlanden merkt de gevolgen van klimaatverandering. In Nederland hebben we te maken met hevigere regenval en toenemende droogte, terwijl de Caribische delen van ons Koninkrijk, Aruba, Sint Maarten en Curaçao, geraakt worden door sterkere orkanen en stijgende zeespiegels.

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Het beïnvloedt onze gezondheid, veiligheid, voedsel en omgeving. Daarom zet het Koninkrijk der Nederlanden zich tijdens de Summit in om de wereld beter voor te bereiden op de uitdagingen van het klimaat.