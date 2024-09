Nederland op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Het Koninkrijk der Nederlanden is bij de 79e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. Wat wordt er op deze Algemene Vergadering besproken? En wat is de Nederlandse inzet?

Vergroot afbeelding Beeld: © AFP / Timothy A. Clary

Wat is de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)?

In de Verenigde Naties komen 193 landen samen – om afspraken te maken voor een betere en veiligere wereld. En op één plek worden de grootste uitdagingen in de wereld besproken: de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (in het Engels: General Assembly of the United Nations). In de AVVN overleggen landen met elkaar en nemen ze samen besluiten, ook wel resoluties genoemd. Bij zulke besluiten heeft ieder land één stem.

Wereldwijde problemen vragen om wereldwijde oplossingen.

VN-lid: Het Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden is in zijn geheel lid van de Verenigde Naties (VN). Daarom gaan Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten namens het Koninkrijk gebruikelijk samen naar de AVVN. De delegatie van het Koninkrijk bestaat onder andere uit de minister-presidenten van de landen. Lees meer over het programma van de Koninkrijksdelegatie op de AVVN.

Wat wil het Koninkrijk der Nederlanden bereiken op de AVVN?

Onrust in de wereld is de laatste jaren sterk toegenomen. Denk aan de Russische oorlog in Oekraïne, de terroristische aanslag van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 en het geweld over en weer tussen Israël en Hamas dat daarop volgde. Maar denk ook aan de steeds grotere gevolgen van klimaatverandering en armoede.

In een wereld met problemen die landsgrenzen overstijgen, is de VN van groot belang. Een organisatie waarin we met zo veel mogelijk landen deze uitdagingen kunnen aangaan. Want samen staan we sterker. Daarom zet het Koninkrijk der Nederlanden zich in voor internationale samenwerking. Dat helpt ook onze eigen welvaart en veiligheid te beschermen.

Internationale regels en afspraken waar landen zich aan houden

Het Koninkrijk der Nederlanden wil dat de VN goed blijft werken. Met duidelijke regels en afspraken. Vooral nu er veel verandert in de wereld en sommige landen zich niet aan internationale afspraken houden, is het belangrijk dat de VN een organisatie blijft waarin landen elkaar kunnen vinden. Om te zorgen voor een wereld van samenwerking, waarin afspraken en regels gelden in plaats van ‘het recht van de sterkste’.

Klimaatverandering en kwetsbare landen

Het Koninkrijk der Nederlanden zet zich in voor de strijd tegen klimaatverandering. Vooral kleine eilanden, zoals Aruba, Curaçao en Sint Maarten, voelen de gevolgen het hardst. Stijgende zeespiegels en extreme weersomstandigheden maken deze landen extra kwetsbaar. Het Koninkrijk wil dat de VN helpt bij het vinden van oplossingen.

Mensenrechten en democratie beschermen

Het Koninkrijk der Nederlanden wil dat wereldwijd de rechten van mensen worden beschermd. In veel landen staan mensenrechten en democratie onder druk, en het Koninkrijk ziet het als zijn taak om samen met andere landen op te komen voor rechtvaardigheid. Daarnaast zet het Koninkrijk zich in voor het versterken van de internationale rechtsorde, bijvoorbeeld door zijn steun aan tribunalen en rechtbanken in Den Haag. Om ervoor te zorgen dat misdaden zoals in Oekraïne niet onbestraft blijven.

AVVN: Summit of the Future en algemene debat

De AVVN begint dit jaar met de Summit of the Future op 22 en 23 september, waar landen plannen maken voor een VN die ook de uitdagingen van de toekomst aankan. Op 24 september begint het algemene debat van de AVVN met de zogeheten High-Level Week. Staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld zijn op beide evenementen aanwezig, waaronder de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden.