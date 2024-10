Conflict Hezbollah en Israël: updates Buitenlandse Zaken Ministeries

Het conflict tussen Hezbollah en Israël is verder geëscaleerd. In verschillende delen van Libanon vinden luchtaanvallen plaats en in de grensregio van Libanon is het Israëlische leger een grondoffensief begonnen. De situatie in het Midden-Oosten is onveilig en onvoorspelbaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met Nederlanders in de regio. Op deze pagina verschijnen updates over de situatie. Read this page in English. Bent u in Libanon, Israël, de Palestijnse Gebieden of Iran? Lees wat u moet weten, en wat u kunt doen op de pagina’s veelgestelde vragen over de situatie in Libanon / Israël en de Palestijnse Gebieden / Iran.

Vergroot afbeelding Beeld: © IMAGO/Sylvain Rostaing/Le Pictorium

Vergroot afbeelding Terugluisteren: interview met Frank Mollen, Nederlandse ambassadeur in Libanon Update 1 oktober, 09.00

In de uitzending van NOS Met het Oog op Morgen van 30 september vertelde de Nederlandse ambassadeur in Beiroet Frank Mollen over de situatie in Libanon. Luister het interview terug (vanaf 20:30).

Minister Veldkamp over de situatie in Libanon

Update 30 september, 02.34

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp op X: ‘Zeer bezorgd over de recente ontwikkelingen in Libanon. De dood van terroristisch Hezbollah-leider Nasrallah, als gevolg van een Israëlische luchtaanval, betekent gerechtigheid voor velen.

Mijn medeleven gaat uit naar de burgerslachtoffers die zijn gevallen als gevolg van deze aanval. Een staakt-het-vuren en diplomatieke oplossing zijn nodig voor de veiligheid en stabiliteit van Israël en Libanon.

We houden de situatie nauwlettend in de gaten, waarbij ik in contact sta met zowel mijn counterparts in Israël en Libanon als VN-speciaal coördinator voor Libanon Jeanine Hennes.’

Bericht aan Nederlanders in Libanon via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Update 28 september, 17.44

De Nederlandse ambassade in Beiroet heeft een nieuw bericht uitgestuurd via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Met onder andere informatie over de situatie in het land en passagiersvluchten. Lees het hele bericht.

Minister-president Schoof en minister Veldkamp op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Update 27 september, 08.20

Minister-president Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp waren op de 79e zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York. Minister-president Schoof sprak daar de premier van Israël Netanyahu. Minister Veldkamp sprak met Libanese minister van Buitenlandse Zaken Bou Habib. Minister-president Schoof: ‘De escalatie tussen Israël en Hezbollah is zorgwekkend en de cyclus van vergelding moet worden doorbroken. Daarbij zijn de huidige internationale diplomatieke inspanningen keihard nodig. De voortdurende aanvallen op Israël moeten stoppen. Ook een staakt-het-vuren in Gaza blijft van groot belang, waarbij de gegijzelden worden vrijgelaten en meer humanitaire hulp de noodlijdende bevolking kan bereiken.’ (lees het bericht op X) Minister Veldkamp: ‘Ik uitte mijn ernstige zorgen over ontwikkelingen in de regio. We bespraken de noodzaak van de-escalatie en een diplomatieke oplossing die moet leiden tot duurzame vrede. Een grootschalig conflict moet worden vermeden.’ (lees het bericht op X)

Bericht aan Nederlanders in Libanon via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Update 26 september, 12.31

Beste Nederlanders in Libanon,



De Israëlische bombardementen gaan in alle hevigheid door. Dat heeft grote impact op de Libanese bevolking en ongetwijfeld ook op u. Met dit bericht willen we u voorzien van informatie en adviezen in deze moeilijke tijd.



Sinds 20 oktober 2023 geldt kleurcode rood voor heel Libanon. Dit houdt in: reis niet naar Libanon. Bent u in Libanon? Verlaat dan het land.

Meer informatie over:

Vluchten De afgelopen tijd hebben steeds meer luchtvaartmaatschappijen hun vluchten geannuleerd. De situatie verandert continu. Volgens onze laatste informatie, is Middle East Airlines (MEA) op dit moment vrijwel de enige luchtvaartmaatschappij die vluchten uitvoert van en naar Beiroet. Deze vluchten zijn voor een groot deel volgeboekt. Toch willen wij u op het hart drukken: blijf proberen een vliegticket te boeken. Een door de Nederlandse overheid georganiseerde evacuatie is op dit moment niet aan de orde. Tegelijkertijd is Nederland, in nauwe samenwerking met onze bondgenoten, voorbereid op diverse mogelijke scenario’s. Schuilen Bent u op dit moment nog in Libanon? Of bent u van plan om in het land te blijven? Zoek dan een veilige plek. Houd uw familie op de hoogte hoe het met u gaat. Ga alleen naar buiten als dat moet. Koop voor een aantal dagen water, voedsel en eventuele medicatie zodat u binnen kunt blijven. Bekijk tips over wat u kunt doen in een crisissituatie, bijvoorbeeld hoe u een noodpakket samenstelt. Verplaatsen Bereid u voor op het moment dat u zich plotseling moet of wilt verplaatsen. Zet een vluchttas klaar. Deze tas moet niet te zwaar zijn. Neem daarom alleen noodzakelijke spullen mee. Denk aan: Reisdocumenten: Paspoort, zorgverzekeringsbewijs, rijbewijs, vaccinatieboekje

Medicatie en een eventuele doktersverklaring

Mobiele telefoon, oplader en (volle) powerbank

Geld: een creditcard en vooral contanten

Water en voedsel

Indien mogelijk: een papieren kaart van de regio/het land Gaat u zich verplaatsen? Laat uw dierbaren dan weten waar u naartoe gaat en welke route u volgt. Verplaats u bij voorkeur niet alleen en wees als vrouw extra voorzichtig. Gaat u zich met de auto verplaatsen? Zorg voor de registratiepapieren en voldoende brandstof. Houd rekening met drukke wegen: uw reis kan langer duren dan gepland.

Informatieservice

U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft aangemeld bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Verandert er iets in uw situatie? Heeft u het land kunnen verlaten? Of verandert er iets in uw contact- of verblijfsgegevens? Geef dat dan zo snel mogelijk door via de Informatieservice. Ga naar de website en gebruik de gele knop (‘Eerder aangemeld?’). Kent u Nederlanders in Libanon die zich nog niet hebben geregistreerd? Vraag hen dan dat alsnog te doen via: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/registration/extended



De ambassade

De Nederlandse ambassade in Beiroet is open. Juist in deze tijd, is het belangrijk voor Nederland om oren en ogen op de grond te hebben en via diplomatieke weg te kunnen pleiten voor de-escalatie. Uiteraard staan wij ook klaar om Nederlanders in nood te helpen, voor zover de veiligheidssituatie dat toelaat.

De ambassade is open voor reguliere consulaire dienstverlening. Lees wat u bij de Nederlandse ambassade in Beiroet kunt regelen en hoe u een afspraak maakt.

Bent u in nood? De Nederlandse ambassade in Beiroet is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het contactcenter van Nederland Wereldwijd op telefoonnummer +31 247 247 247 of via WhatsApp: +31 6 82 38 77 96.



We hopen dat u veilig bent en blijft, en wensen u sterkte.



Met vriendelijke groet,

De Nederlandse ambassade in Libanon

Minister Veldkamp: 'Als je de kans krijgt, vertrek dan direct uit Libanon'

Update 26 september, 00.06

Caspar Veldkamp, minister van Buitenlandse Zaken meldt op X: ‘De situatie in Libanon is gevaarlijk en onzeker. Dat geldt ook voor Nederlanders die daar nog zijn. Er zijn op het moment maar weinig vluchten om het land te verlaten. Toch blijft het advies: als je de kans krijgt, vertrek dan direct.

Zorg ook voor actuele registratie bij onze informatieservice, zodat we je op de hoogte kunnen houden. Nederland is in nauwe samenwerking met onze bondgenoten voorbereid op diverse mogelijke scenario's.’

Buitenlandse Zaken formeert crisisteam

Update 24 september, 15.35

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de crisisstructuur opgeschaald, vanwege het conflict tussen Hezbollah en Israël. De afgelopen maanden is de crisisstructuur heen en weer gegaan tussen aandachtsfase en crisisfase op basis van de ontwikkelingen in de regio. Zo was er op maandag 23 september ook al een overleg van het crisisteam. Lees meer over hoe Buitenlandse Zaken werkt tijdens een crisis.

Aangepast reisadvies voor Libanon

Update 24 september 14.52

Het reisadvies voor Libanon is aangepast:

Het conflict tussen Hezbollah en Israël is verder geëscaleerd. In verschillende delen van Libanon vinden luchtaanvallen plaats. De situatie is gevaarlijk en onzeker. Lees meer in het reisadvies onder ‘Actueel’.

De kleurcode van het reisadvies voor Libanon is rood. Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade kan u waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.

Bent u in Libanon? Verlaat het land als dat op een veilige manier kan. Er zijn nog altijd mogelijkheden om het land te verlaten. Houd er rekening mee dat vluchten snel volgeboekt kunnen zijn. En dat u 1 of meer overstappen moet maken. Houd rekening met extra kosten.

Blijft u in Libanon? De veiligheidssituatie is onzeker en kan verder verslechteren. Verblijf op een veilige plaats. Zorg als dat kan voor een voldoende voorraad eten, drinken, medicijnen en eventueel brandstof.

Komt u in een crisissituatie terecht? Lees wat u kunt doen in een crisissituatie.

Eerdere updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Gewijzigde reisadviezen, Nederlandse standpunten en diplomatieke gesprekken van de minister van Buitenlandse Zaken – dit waren de belangrijkste updates van de afgelopen maanden over de situatie in het Midden-Oosten:

Eerdere updates over de situatie rondom Gaza en de Nederlanders die daar verbleven, zijn terug te lezen in het blog van 16 november 2023 tot en met 22 maart 2024.