Wat wil Nederland van de Europese Unie (EU)? Ministeries

De Europese Unie (EU) vergroot de welvaart en veiligheid in Nederland. Want samen staan we sterker. Vooral in een wereld die onrustiger en onveiliger wordt. Hoe staat de EU er nu voor? En wat wil Nederland in de EU bereiken? Dit zegt het kabinet in de Staat van de Unie 2025:

Een veilig Europa

De wereld om ons heen verandert snel – en alleen is Nederland kwetsbaar. Dat maakt de EU belangrijk voor onze veiligheid. Want samen met Europese landen kan Nederland de krachten bundelen.

De agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne vormt een grote dreiging voor de Europese veiligheid. Want de dreiging stopt niet in Oekraïne. Rusland probeert op allerlei manieren Europese landen te verzwakken, zoals met cyberaanvallen, sabotage en nepnieuws. Dat brengt ook onze democratie in gevaar.

Geweld mag niet lonen, en landen moeten zich aan internationale afspraken houden. Daarom blijft de EU zich inzetten tegen de Russische agressie. Met sancties, en steun aan Oekraïne. Juist voor een blijvende vrede.

De ontwikkelingen in de wereld betekenen dat Europese landen meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun veiligheid. De EU maakt daarom plannen om de eigen defensie-industrie te versterken. En voor betere gezamenlijke verdediging, in samenwerking met de NAVO.

Een sterke Europese economie

Bijna een derde van alle Nederlandse inkomsten komt van de export – vooral naar EU-landen. Daarom profiteert Nederland van een sterke EU. Maar de komende jaren moet de EU grote stappen zetten om te blijven concurreren met de rest van de wereld.

Bedrijven moeten bijvoorbeeld makkelijker kunnen innoveren en zakendoen. Met minder regels. Ook is het belangrijk dat EU-landen meegaan in digitale ontwikkelingen. En verduurzaming: daarmee worden EU-landen minder afhankelijk van grondstoffen uit andere landen, en zijn we eerder klimaatneutraal. Dat is belangrijk, want de schade en kosten door klimaatverandering blijven toenemen. Ook in Europa.

Nederlandse belangen beschermen

Samen met andere EU-landen deelt Nederland belangrijke waarden. Zoals vrijheid, democratie en gelijke rechten voor iedereen. De EU helpt deze waarden te beschermen. Ook daarin staan we met meer landen sterker. Tegelijkertijd wil het kabinet dat er ook binnen de EU voldoende aandacht is voor de Nederlandse belangen:

EU-begroting: Dit jaar komt de EU met een begroting voor 2028-2034, het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het kabinet is tegen grote kostenstijgingen. En wil dat de nieuwe begroting zich vooral richt op de onderwerpen waar de EU de grootste toegevoegde waarde heeft, zoals concurrentiekracht, migratie, veiligheid en defensie.

Dit jaar komt de EU met een begroting voor 2028-2034, het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het kabinet is tegen grote kostenstijgingen. En wil dat de nieuwe begroting zich vooral richt op de onderwerpen waar de EU de grootste toegevoegde waarde heeft, zoals concurrentiekracht, migratie, veiligheid en defensie. Eenvoudigere EU-regels: Het kabinet wil dat er niet steeds meer regels bijkomen. Europese wetgeving moet uitvoerbaar zijn en rekening houden met de verschillen tussen EU-landen.

Het kabinet wil dat er niet steeds meer regels bijkomen. Europese wetgeving moet uitvoerbaar zijn en rekening houden met de verschillen tussen EU-landen. Asiel en migratie: Er is in Nederland een groot tekort aan woningen, en er staat veel druk op de zorg en het onderwijs. Daarom wil het kabinet in de EU zorgen voor minder asielaanvragen en mensen sneller laten terugkeren wanneer hun asielverzoek is afgewezen.

Er is in Nederland een groot tekort aan woningen, en er staat veel druk op de zorg en het onderwijs. Daarom wil het kabinet in de EU zorgen voor minder asielaanvragen en mensen sneller laten terugkeren wanneer hun asielverzoek is afgewezen. Landbouwbeleid: Het kabinet wil ook onze kwaliteit van leven in stand houden. Bijvoorbeeld door efficiënte en innovatieve productie van voedsel. Daarvoor is een toekomstbestendige landbouw en visserij van groot belang.

Het kabinet wil ook onze kwaliteit van leven in stand houden. Bijvoorbeeld door efficiënte en innovatieve productie van voedsel. Daarvoor is een toekomstbestendige landbouw en visserij van groot belang. Meer Nederlanders bij de EU: Het kabinet wil dat er meer Nederlanders bij de EU werken. Zodat het Nederlandse geluid beter in Europa gehoord wordt.

Een sterk Europa in de wereld

De EU geeft Nederland een sterkere positie in de wereld. Zeker in deze tijden is dat belangrijk. Met de oorlog in Oekraïne, de oorlog in Gaza en de opkomst van andere landen op het wereldtoneel. Dat leidt tot competitie, spanningen en conflicten.

De Verenigde Staten blijven een onmisbare partner en Nederland zet zich onverminderd in voor sterke Trans-Atlantische samenwerking. De EU moet zich richten op een positieve, proactieve en eensgezinde samenwerking met de Verenigde Staten. En een stevige, maar de-escalerende houding aannemen wanneer onze eigen (handels)belangen in gevaar komen.

Het blijft belangrijk om te werken aan banden met andere landen. Zoals de relatie met het Verenigd Koninkrijk. Denk ook aan nauwere economische samenwerking met landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het kabinet steunt de plannen van de EU om nieuwe handelsakkoorden te sluiten. Daarbij ligt de focus op versterking van ons verdienvermogen, gelijkwaardige relaties, oneerlijke concurrentie tegengaan en onze economische weerbaarheid vergroten.

‘In verscheidenheid verenigd’ is het motto van de Europese Unie. En die samenwerking is nu belangrijker dan ooit. Samen staan we sterker.