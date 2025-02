3 jaar oorlog: Nederland blijft Oekraïne steunen

Op 24 februari 2022 begon Rusland de grootschalige invasie van Oekraïne. Al 3 jaar vechten Oekraïners voor hun vrijheid en hun leven. In dit artikel: waarom steun aan Oekraïne belangrijk blijft – ook voor Nederland en heel Europa.

Nederland blijft Oekraïne steunen:

Voor de Oekraïners

Rusland heeft de levens van miljoenen Oekraïners verwoest – en Oekraïense dorpen en steden compleet vernietigd. In gebieden die Rusland bezet houdt, lijden Oekraïners onder het geweld van Russische militairen. Die moorden, martelen, verkrachten en Oekraïense kinderen ontvoeren. Met de steun aan Oekraïne houden Oekraïners al 3 jaar stand tegen Rusland.

Rusland is de oorlog begonnen. En Rusland kan hem elk moment beëindigen.

Voor de veiligheid van Nederland en Europa

De Russische agressie gaat verder dan Oekraïne. President Poetin spreekt in het openbaar over een conflict met ‘het Westen’. En Rusland doet steeds meer om Europese landen te verzwakken. Denk aan cyberaanvallen, het verspreiden van nepnieuws, sabotage en beïnvloeden van verkiezingen.

Kortom: door zich te verdedigen tegen Rusland, strijdt Oekraïne voor de veiligheid van heel Europa. Ook dat maakt het belangrijk om Oekraïne te steunen. Want als Rusland succesvol is in Oekraïne, stopt het gevaar daar niet. En dan zullen de kosten voor Nederland nog veel hoger worden. Denk aan nog meer Russische (cyber)aanvallen in Europa en meer Oekraïense vluchtelingen die niet naar huis kunnen.

Voor een wereld waarin agressie niet loont

Een Russische overwinning heeft gevolgen voor de hele wereld. Het zou een signaal geven aan Rusland – en bijvoorbeeld China, Noord-Korea en Iran – dat agressie loont. En dat het recht van de sterkste belangrijker is dan internationale regels en afspraken. Dat kan het begin betekenen van nog veel meer oorlogen.

Vrede door kracht, in plaats van oorlog door zwakte.

Het is dus belangrijk dat Oekraïne stand houdt, en dat de agressie Rusland duur komt te staan. Daarom blijft het kabinet Oekraïne onverminderd steunen. Om bij te dragen aan een positieve uitkomst van de oorlog: vrede door kracht te laten zien. In plaats van meer oorlog riskeren door zwakte te tonen.

Nederlandse steun aan Oekraïne

Nederland blijft Oekraïne steunen. Onder andere met: