Ondernemen over de grens: DOCKR wil de Europese binnenstad veroveren met duurzame bakfietsen

Lange files, parkeerproblemen en slechte luchtkwaliteit. In veel steden staat de leefbaarheid onder druk. Steeds meer landen zoeken daarom naar duurzame oplossingen voor het vervoer in de binnenstad. Daar kunnen de zakelijke transportfietsen van DOCKR bij helpen. Tijdens een handelsmissie in België vertelt Jehudi van de Brug, head of commerce bij DOCKR, over de internationale ambities van het bedrijf.

Beeld: © DOCKR / Bikeshift

Bezorgen op de bakfiets

De manier waarop we in de stad leven is de afgelopen jaren flink veranderd. We kopen producten vaker online en laten de boodschappen thuisbezorgen. Witte bestelbusjes zijn niet meer uit het straatbeeld van de moderne binnenstad weg te denken. Toch is er ook een keerzijde: het wordt steeds drukker op de weg en de uitstoot van het verkeer zorgt voor vervuiling in de stad.

Vergroot afbeelding Steeds meer Europese steden nemen daarom maatregelen om de binnenstad uitstootvrij te maken. Denk bijvoorbeeld aan emissievrije zones, maar ook aan het stimuleren van elektrisch vervoer en fietsinfrastructuur. Dat biedt kansen voor DOCKR, ziet Jehudi. ‘Via onze transportfietsen kunnen bedrijven hun pakketje of maaltijd op een milieuvriendelijke manier in de stad bezorgen.’ Bezorging op de fiets scheelt de bedrijven bovendien veel tijd, vertelt de ondernemer. Door files en parkeerproblemen wordt de reistijd van de bezorgers vaak vele malen groter, vertelt Jehudi. ‘Bovendien krijgen ze vaak te maken met hoge parkeerkosten en worden auto’s en bestelbusjes steeds vaker uit binnensteden geweerd. Met de bakfiets heb je al deze problemen niet, dus valt er veel tijdswinst te behalen.’

Zakelijk fietsabonnement

Het zijn voornamelijk pakket- en maaltijdbezorgers die de DOCKR fietsen gebruiken, maar ook bij monteurs en wijnhandelaren winnen de fietsen aan populariteit. Bedrijven sluiten bij DOCKR een all-inclusive abonnement af. ‘Dit betekent dat het onderhoud, pechhulp en verzekering is inbegrepen’, legt Jehudi uit. ‘Zo willen we onze klanten ontzorgen. Wij denken graag mee over maatwerkoplossingen. Zo kunnen onze klanten kiezen uit verschillende type fietsen en we kunnen het binnenwerk van de fiets geheel op maat maken.’

Persoonlijk contact

In veel Nederlandse steden zijn de zakelijke bakfietsen van DOCKR al een bekend gezicht, maar ook in Duitsland en België rijden de fietsen al rond. ‘Via een aantal van onze internationale klanten hebben we de eerste stappen in het buitenland kunnen zetten. Zij maakten in Nederland al gebruik van ons abonnement en vroegen ons dit ook in België en Duitsland op te zetten. We hebben dus al een aantal grote klanten in deze landen, maar willen nu graag verder groeien.’

Ook al liggen Duitsland en België om de hoek, het blijft lastig om vanuit Nederland een nieuw klantennetwerk op te bouwen, ziet Jehudi. ‘We merken dat we te veel vanuit Nederland willen doen. Dan blijkt de afstand toch te groot, want juist dat persoonlijke contact is enorm belangrijk om DOCKR goed in de markt te zetten.’

Handelsmissie België

Jehudi nam daarom deze week deel aan een handelsmissie naar België. Tijdens deze missie stond de samenwerking tussen Nederlandse en Belgische bedrijven, overheden en kennisinstellingen, op het gebied van duurzame oplossingen centraal. De missie richtte zich specifiek op de sectoren: duurzame bouw, waterstof en de uitstootvrije stadslogistiek. Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, leidden de handelsmissie.

Op het programma staan verschillende bedrijfsbezoeken en deelname aan het Climate Tech Forum, waar Nederlandse en Belgische ondernemers samenkomen om kennis uit te wisselen over duurzame oplossingen. Ook vinden er één-op-één matchmaking sessies plaats. ‘Deze handelsmissie is voor DOCKR heel belangrijk’, vertelt Jehudi. ‘We kunnen zo in een korte tijd heel eenvoudig in contact komen met veel interessante partijen. Het is goed voor ons netwerk, maar ook voor ons kennisniveau en om te zien wat er speelt in de Belgische steden.’

Londen en Parijs

Voor nu is uitbreiding in Nederland en onze buurlanden voor DOCKR de belangrijkste prioriteit. ‘DOCKR is logischerwijs begonnen in Nederland’, legt Jehudi uit. ‘We keken eerst alleen naar de randstad. Maar nu kijken we al naar heel Nederland en België en Duitsland als volgende stap. En als we echt dromen over de toekomst… dan denken we ook aan uitbreiding naar andere grote Europese steden, zoals Londen en Parijs.’