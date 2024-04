Wat is een handelsmissie? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal Ministeries

Van Zuid-Korea, Canada tot België. Nederlandse bedrijven zijn overal ter wereld actief. Om ondernemers in het buitenland op weg te helpen organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken handelsmissies. Maar wat zijn handelsmissies precies? En wat leveren ze op voor ondernemers? We leggen het uit.

Wat is een handelsmissie?

Tijdens een handelsmissie reist een groep ondernemers naar het buitenland. Vaak met als belangrijkste doel om nieuwe contacten te leggen en kennis op te doen over een potentiële afzetmarkt. Aan de missies nemen meestal niet alleen bedrijven deel, maar ook brancheorganisaties en kennisinstellingen, zoals universiteiten en hogescholen.

Handelsmissies focussen zich altijd op één of meerdere sectoren. Dit zijn kansrijke sectoren in het land die veel potentie bieden voor Nederlandse ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de logistiek, tuinbouw, water en energie.

Wat levert een handelsmissie op voor ondernemers?

Een handelsmissie kan in korte tijd veel opleveren voor ondernemers. Handelmissies kunnen direct voor nieuwe opdrachten en verkoopkansen zorgen. Maar vaker vragen missies eerst om opvolging in Nederland en volgen nieuwe opdrachten en deals achteraf.

Elke handelsmissie heeft een programma op maat. Deze bestaat doorgaans uit bedrijfsbezoeken, seminars, netwerkevenementen en individuele gesprekken met potentiële buitenlandse zakenpartners en overheden. Ondernemers hebben verschillende redenen om deel te nemen aan een missie. Dat kan gaan om het verkennen van een nieuwe markt, om samenwerkingspartners of leveranciers te ontmoeten, of bijvoorbeeld om te onderzoeken of het interessant is om een lokaal kantoor te openen.

Informatie over de markt en kansen

Tijdens een missie maken deelnemers kennis met de lokale cultuur, regels en gebruiken. Ook krijgen ze beter zicht op de verdien- en handelskansen in het land. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met lokale bedrijven en overheden.

Een handelsmissie helpt om een goede indruk van de markt te krijgen, vertelt Dirk Janssen, consul-generaal in San-Francisco:

“Handels- en innovatiemissies zijn vaak de beste manier om een goede eerste indruk te krijgen van de markt en potentiële partners. Bijvoorbeeld tijdens een matchmaking sessie, waar we de ondernemers verbinden aan partijen die interessant kunnen zijn, zoals potentiële klanten, maar ook adviseurs en investeerders.”

Lees hier het interview met Dirk Janssen: Doorgroeien in de VS: ‘De juiste connecties kunnen goud waard zijn’.

Nieuwe contacten leggen

Voor veel ondernemers is het belangrijkste doel van een handelsmissie: het leggen van nieuwe contacten. Tijdens handelsmissies spreken de deelnemers met potentiële zakenpartners en breiden ze hun internationale netwerk uit.

Een succesvolle handelsmissie zorgde er bijvoorbeeld voor dat Space&Matter, een architectenbureau dat drijvende en circulaire woonwijken ontwerpt, voet aan de grond kreeg in Californië:

“In Californië spraken we veel interessante investeerders, projectontwikkelaars en grondeigenaren. Ze zeiden tegen ons: wat jullie in Amsterdam hebben gedaan en bewezen, willen wij hier grootschalig toepassen.”

Lees hier het interview met Space&Matter: Amsterdamse circulaire woonwijk dient als succesvoorbeeld voor het buitenland.

Ook Pixelfarming Robotics deed waardevolle contacten op tijdens een handelsmissie naar Frankrijk. Het bedrijf werkt daar nu aan een lokale showroom voor hun landbouwrobots. Met behulp van een handelsmissie hopen ze in Canada een vergelijkbare locatie op te bouwen.

“Tijdens de handelsmissie hopen we kennis te maken met een partij die de eerste testen wil doen op Canadese bodem. Idealiter bouwen we dit uit tot een lokale hub, waar mensen kunnen zien hoe de robot werkt en waar eventueel de benodigde trainingen in het gebruik van de robot kunnen worden gegeven.”

Lees hier meer over de missie naar Canada en Pixelfarming Robotics: Economische missie Canada: volop kansen voor Nederlandse landbouwtechnologie.

Kennisuitwisseling en nieuwe inspiratie

Tijdens handelsmissies kan de delegatie ook een beurs bezoeken. Door deel te nemen aan internationale beurzen kunnen ondernemers de naamsbekendheid van hun bedrijf in het buitenland vergroten. Beurzen bieden ook de kans om kennis uit te wisselen met bedrijven van over de hele wereld en nieuwe inspiratie op te doen.

Deuren openen

Tot slot openen handelsmissies deuren die normaal gesloten blijven. Tijdens een handelsmissie gaat er vaak een minister of staatssecretaris mee. Of als een missie parallel loopt aan een staatsbezoek, het Koninklijk Paar.

Een handelsmissie onder leiding van een bewindspersoon noemen we ook wel een economische missie. Hun aanwezigheid helpt om deuren te openen. Bijvoorbeeld bij lokale overheden en grote bedrijven. Bovendien kunnen zij handelsbeperkingen op hoger niveau bespreken. Denk bijvoorbeeld aan beperkingen in de markttoegang voor Nederlandse bedrijven of obstakels die bedrijven tegenkomen bij het opzetten van een lokale vestiging in het buitenland.

De ondernemers van Fietshanger namen deel aan een handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk om in contact te komen met de lokale overheid.

“Je belt daar niet zomaar even aan. Maar tijdens een handelsmissie krijg je de kans om de mensen te spreken, waar je normaal niet zomaar mee in contact komt.”

Lees hier het interview met Fietshangar: Nederlandse Fietshangars moeten Britten stimuleren om te fietsen.

Onderzoek CBS: hoe effectief zijn economische missies? Op 24 april 2024 publiceerde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) een onderzoek naar de effecten van handelsmissies onder leiding van bewindspersonen, zoals ministers en staatssecretarissen (economische missies). In het onderzoek is ook gekeken naar de effectiviteit van missies voor vrouwelijke ondernemers. De uitkomsten van het onderzoek leveren input voor de organisatie van toekomstige economische missies. Een aantal inzichten uit het rapport: Nederlandse bedrijven in het buitenland die meegaan op economische missies hebben bijna twee keer zo veel kans om actief te blijven in dat land.

Bedrijven die eerst incidenteel exporteerden naar een land, doen dat vaker structureel na deelname aan een economische missie.

Bedrijven die niet meegaan op missie hebben 7 procent kans om uit te groeien tot structurele exporteur, bedrijven die wel meegaan zo’n 12 procent. Lees het gehele rapport op de website van het CBS.

Waarom zijn handelsmissies belangrijk voor Nederland?

Handelsmissies helpen ondernemers om voet aan de grond te krijgen in het buitenland. Dit is goed voor de internationale handel en daar profiteert de Nederlandse economie van. Zo zorgt de internationale handel voor ongeveer een derde van onze inkomsten en meer dan 30% van de werkgelegenheid in Nederland.

De meeste handelsmissies richten zich specifiek op sectoren waarin het Nederlandse bedrijfsleven veel kennis en ervaring heeft. Met name sectoren die ook bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering, duurzaamheid en digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan landbouwtechnologie, waterstof, duurzaam vervoer, circulaire economie en hightech.

Tijdens de economische missie naar Vietnam stonden gedeelde uitdagingen ook centraal, vertelt de Nederlandse ambassadeur in Vietnam:

“In Vietnam hebben ze last van zout water dat hun kusten binnendringt, wat vragen oproept over hoe je die kusten beschermt, omgaat met overstromingen en landbouw op een duurzame manier verandert. Dat zijn allemaal uitdagingen waar Nederland ook voor staat. En waar we elkaar enorm in vinden. Dat is leuk voor beide landen. Tijdens deze economische missie reizen veel Nederlandse bedrijven mee, en de grote vraag is: welke innovatieve oplossingen zullen zij hiervoor bieden?”

Lees hier het interview met ambassadeur Kees van Baar: Economische missie Vietnam: samen naar een duurzame economie.

Internationaal netwerk

Naast de organisatie van handelsmissies, steunt het ministerie van Buitenlandse Zaken ondernemers via verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Ook heeft het ministerie een uitgebreid netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Dat gaat om de Nederlandse ambassades en consulaten, maar ook Netherlands Business Support Offices (NBSO’s), het Landbouwattachénetwerk, het Innovatie Attaché Netwerk en Startup Liaison Officers.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken de handelsmissies (met en zonder bewindspersonen) en subsidieregelingen uit.

Een kijkje achter de schermen

Benieuwd hoe deelnemers een handelsmissie beleven? En wat er allemaal komt kijken bij de organisatie en voorbereiding? Tijdens de handelsmissie naar Zuid-Korea en Japan in maart 2023 gaven medewerkers van de Nederlandse ambassade en deelnemers van de bedrijven Howden Thomassen Compressors, We4Ce en LeydenJar een kijkje achter de schermen.

Lees het artikel hier: Handelsmissie Zuid-Korea en Japan: een kijkje achter de schermen.