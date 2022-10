Nederlandse Fietshangars moeten Britten stimuleren om te fietsen Ministeries

Bedrijven uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk wisselen tijdens de handelsmissie op 18 en 19 oktober kennis uit over duurzame mobiliteit. Voor Matthijs Rypma, productmanager bij Fietshangar, is dit de tweede handelsmissie: ‘Je krijgt de kans om die mensen te spreken, waar je normaal niet zomaar mee in contact komt.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Fietshangar

Circulair en sociaal ontwerp

De Fietshangar is meer dan 25 jaar geleden bedacht door ontwerper Jelle Zijlstra, vertelt Matthijs Rypma. ‘De ontwerper vroeg zich af waarom er zo weinig ruimte is om je fiets te parkeren, maar er wel overal parkeerplaatsen zijn voor auto’s. En dat terwijl er een veelvoud fietsen passen op de plaats van één auto. Daarom ontwierp hij een fietstrommel die goed in het straatbeeld paste: niet groter dan een auto en binnen het oppervlak van één autoparkeerplaats.’

Rypma vertelt dat de Fietshangar bovendien circulair is en jarenlang meegaat. ‘Die circulariteit uit zich in de levensduur. Een Fietshangar laat zich repareren, renoveren en upgraden. Waarbij ook nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan oplaadpunten voor e-bikes, deze optie kunnen we ook gewoon toepassen op een fietstrommel van tien jaar gelden.’

Nieuwe contacten

De Nederlandse fietstrommels worden ook al in het buitenland gebruikt, vertelt Rypma. ‘Ons product is al in meer dan dertig Europese landen verkocht. We timmeren nu hard aan de weg om internationaal verder te blijven groeien.’ Fietshangar heeft zich daarom ingeschreven voor de handelsmissie in het Verenigd Koninkrijk. Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Vivianne Heijnen, staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, begeleiden de ruim veertig bedrijven die meegaan met de missie.

Afgelopen zomer nam Rypma al deel aan de handelsmissie naar Californië. Hij blikt enthousiast terug: ‘We hebben daar veel nieuwe contacten gelegd. We horen bijvoorbeeld binnenkort of Fietshangar voor een project in California is geselecteerd. Ook kregen we al een aantal berichten van potentiële nieuwe klanten in verschillende steden in de VS en Canada.’

Na het succes van de vorige missie, kijkt Rypma uit naar de kansen in het Verenigd Koninkrijk. Het is volgens hem lastig om als ondernemer in contact te komen met lokale overheden. ‘Je belt daar niet zomaar even aan. Maar tijdens zo’n handelsmissie krijg je de kans om de mensen te spreken, waar je normaal niet zomaar mee in contact komt.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Fietshangar

Duurzaam transport

In Londen hoopt Rypma in gesprek te gaan met beleidsmakers die werken aan de uitvoering van fietsplannen en mobiliteit. Duurzame mobiliteit is ook één van de centrale thema’s van de handelsmissie. ‘We zien dat er in het Verenigd Koninkrijk veel vraag is naar ons producttype. Grote steden willen bijvoorbeeld niet alleen investeren in fietspaden, maar ook de mogelijkheid bieden om je fiets veilig te parkeren.’

Fietshangar is al een aantal jaar actief in het Verenigd Koninkrijk, maar het is lastig om echt een voet tussen de deur te krijgen, vertelt Rypma. ‘Het is een competitieve markt, maar we hopen in het VK te laten zien dat de prijs niet alles is. Wij kunnen onze kwaliteit bewijzen met fietstrommels die na 25 jaar nog steeds worden gebruikt.’

Dutch Design

Het feit dat Fietshangar een Nederlands bedrijf is, biedt ook voordelen, denkt Rypma. ‘Nederland heeft een soort voortrekkersrol als het gaat om fietsen. Niet omdat wij de fiets hebben uitgevonden, maar omdat wij al heel lang bezig zijn met fietsen. We hebben de fouten al gemaakt, dus die hoeven andere landen dan niet maken.’

De Fietshangar wordt ook officieel erkend als een Dutch Design object. ‘Daar zijn we best trots op, want het geeft toch een soort betrouwbaarheid’, zegt Rypma. ‘Onze Amerikaanse distributeur zegt ook steeds: wil je een kwalitatief fietsproduct? Dan ga je naar de Nederlanders.’

Toekomstdromen

Steeds meer Europese steden zijn op zoek naar duurzame manieren van transport. ‘Wij willen graag aan deze duurzame transitie bijdragen’, vertelt Rypma. ‘Het moet aantrekkelijker gemaakt worden om te fietsen en daar kan een veilige fietsenstalling bij helpen.’

Rypma denkt daarom dat de fietstrommel ook in de toekomst een succes kan zijn. ‘We hebben een tijdloos product, maar we blijven wel innoveren met extra faciliteiten, zoals hoogwaardige parkeersystemen, digitale sloten, oplaadpunten voor elektrische fietsen en een extra services voor beheer en exploitatie.’