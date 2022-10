Zo zet Dutch Design Week Nederland op de kaart Ministeries

Dutch Design Week 2022 in Eindhoven brengt ontwerpers en ondernemers van over de hele wereld bij elkaar. Wat staat er dit jaar op het programma? En wat betekent dit jaarlijkse evenement voor Nederland? Dewi van de Weerd, ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking neemt je mee naar de Dutch Design Week.

Wat is de Dutch Design Week?

De Dutch Design Week is een van de grootste evenementen voor ontwerpers in Europa. Dit jaar komen verspreid door Eindhoven ruim 2600 designers bij elkaar: van modeontwerpers tot architecten en game-ontwikkelaars. Mensen en organisaties die aan de hand van design nadenken over wereldwijde uitdagingen. Je kunt het evenement bezoeken van 22 tot 30 oktober.

Thema van Dutch Design Week 2022

‘Het thema van deze editie van de Dutch Design Week is Get Set: We’re on a mission,’ vertelt Dewi van de Weerd, ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking. ‘We staan voor grote uitdagingen, waar grote ideeën voor nodig zijn. Denk aan klimaatverandering, gezondheid, migratie en energie. Het is tijd voor mensen, overheden en bedrijven om in actie te komen.’ Design speelt daarin een interessante rol: ‘Ontwerpers zijn in staat om vergezichten te schetsen van de toekomst – en daar innovaties voor te bedenken.’

Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken is er grote interesse voor de kansen die de week biedt voor internationale culturele samenwerking. En daarom is ook Dewi aanwezig.

Vergroot afbeelding Wat doet Buitenlandse Zaken voor de Dutch Design Week? Eerst een stapje terug: wat doet Buitenlandse Zaken precies, en waarom is er een ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking? ‘In mijn rol als ambassadeur ben ik veel op pad in het culturele veld, en werk ik samen met theaters, musea, festivals en evenementen. Met onze ambassades over de hele wereld creëren we nieuwe kansen voor Nederlanders in het buitenland en verbinden we mensen en bedrijven met elkaar. We kennen bijvoorbeeld de belangrijkste festivals en beurzen in een land, en weten met welke mensen je contact kunt opnemen. Zo zijn we actief om te zorgen dat Nederlanders goed hun weg kunnen vinden in het buitenland. Onze ambassades zijn dus echte matchmakers, ook tijdens Dutch Design Week.’

Een wereldwijd cultureel netwerk

‘Voor Dutch Design Week nodigt Buitenlandse Zaken connecties uit van over de hele wereld,’ vertelt Dewi. ‘Met zulke bezoekersprogramma’s halen we relevante contacten voor de designwereld naar de Dutch Design Week. Denk aan ontwerpers, maar ook curatoren en museumdirecteuren. Zo laten we de buitenwereld zien wat Nederland te bieden heeft. En dat levert nieuwe internationale samenwerkingen op, en kansen voor Nederlands design in het buitenland.’

‘Een mooi voorbeeld is Building Beyond, een mentorschap-programma voor jonge, veelbelovende kunstenaars en architecten uit Afrika. Tijdens hun bezoek aan Dutch Design Week doen ze inspiratie op, maar krijgen ze ook de kans om ervaringen te delen tijdens speeddates met Nederlands talent. Een mooie kans om op basis van gelijkwaardigheid Nederlandse expertise te delen, en de creatieve sector in andere landen te steunen om duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Building Beyond is een samenwerking tussen het Prins Claus Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Beide zijn partners van Buitenlandse Zaken en richten zich op het inzetten van cultuur en creatieve industrie voor duurzame ontwikkeling. Tijdens Dutch Design Week spreek ik ook veel met Nederlandse designers, om te vragen wat Buitenlandse Zaken voor hen kan betekenen bij hun stappen richting het buitenland.’

Hoe belangrijk is de Dutch Design Week voor Nederland?

‘De creatieve sector is goed voor ongeveer 4% van alle banen in Nederland,’ vertelt Dewi. ‘Wereldwijd is dat bovengemiddeld. Dat maakt het voor Nederland des te belangrijker om onze cultuur en creatieve industrie op de kaart te zetten. En daarvoor is de Dutch Design Week een van onze vlaggenschepen: een internationaal bekend evenement. Hier komt de crème de la crème van Nederlandse én internationale ontwerpers.’

‘Dutch Design Week is een mooi moment voor ontwerpers om hun creaties met de wereld te delen en om internationaal te netwerken. Maar ook voor Nederland om nieuwe ideeën binnen te halen.’ Een voorbeeld: ‘Onze zomers worden warmer door de opwarming van de aarde. Er zijn landen waar ze huizen bouwen op een manier dat er binnen, zonder airco, een natuurlijke luchtcirculatie ontstaat. Zo kan bijvoorbeeld onze bouwsector leren van andere landen. Zulke innovaties maken Dutch Design Week elk jaar enorm inspirerend. Ik kijk ernaar uit om weer verrast te worden!’

Veranderingen in onze samenleving

‘Met kunst en cultuur kun je mensen inspireren om na te denken over de veranderingen in onze samenleving. Bijvoorbeeld door ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken, en er oplossingen voor te bedenken. Op die manier staat het ook in het regeerakkoord: hoe kunnen we de creatieve sector inzetten voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, water en energie? En precies deze vraag staat centraal tijdens Dutch Design Week.’

Internationale culturele samenwerking, het hele jaar door

Buitenlandse Zaken is er het hele jaar voor Nederlanders om sneller aan de slag te kunnen in het buitenland. En om wereldwijd kennis, kansen, ideeën en innovaties uit te wisselen. ‘In Nederland hebben we een sterke cultuursector die internationaal graag zijn vleugels uitslaat,’ zegt Dewi. ‘En daar helpen we bij.’

Werk je in de culturele sector en ben je benieuwd naar de mogelijkheden in het buitenland? Neem een kijkje op DutchCulture.nl. En wil je meer weten over het werk van de ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking in de praktijk? Volg dan @nlambassadorforculture op Instagram.