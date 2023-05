Doorgroeien in de VS: ‘De juiste connecties kunnen goud waard zijn’ Ministeries

Wereldwijd staan ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen klaar om Nederlandse ondernemers in het buitenland op weg te helpen. Bijvoorbeeld in San Francisco. Consul-generaal Dirk Janssen spreekt met Sifra Geijtenbeek van Ukje, een bedrijf dat hoezen voor babymeubels verkoopt, over de groeimogelijkheden in de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten zijn onze belangrijkste handelspartner buiten de Europese Unie. Nederland heeft daarom een groot netwerk van vertegenwoordigingen in de VS: de ambassade in Washington, consulaten in Atlanta, Chicago, Miami, New York en San Francisco, ruim twintig honorair consuls en twee Netherlands Business Support Offices. Als consul-generaal in San Francisco is Dirk Janssen verantwoordelijk voor dertien staten in het westen van de VS, inclusief Hawaii en Alaska.

Handelsvragen en -missies

Het consulaat-generaal helpt Nederlandse ondernemers om voet aan de grond te krijgen op de Amerikaanse markt en daar succesvol te zijn. Bijvoorbeeld via webinars, handelsmissies en een-op-een-gesprekken. ‘Het contact begint vaak met een telefoontje of e-mail van een ondernemer met een vraag’, vertelt Dirk. ‘Dat kunnen allerlei vragen zijn: hoe ziet de markt eruit? Hoe zit het met belastingen?’

Het consulaat organiseert ook handels- en innovatiemissies, waarbij de ondernemers naar de VS reizen. ‘Dat is vaak de beste manier om een goede eerste indruk te krijgen van de markt en potentiële partners. Bijvoorbeeld tijdens een matchmaking sessie, waar we de ondernemers verbinden aan partijen die interessant kunnen zijn, zoals potentiële klanten, maar ook adviseurs en investeerders’, legt Dirk uit.

For Happy Families

Eén van de ondernemers die Dirk de komende tijd gaat ondersteunen is Sifra Geijtenbeek. Ze richtte in 2011 Ukje op, een bedrijf dat hoezen voor kindermeubels ontwerpt en produceert. Zo gaan bijvoorbeeld autozitjes en kinderstoelen langer mee en een tweedehands meubel fris je gemakkelijk op, vertelt Sifra. ‘Het idee ontstond toen ik zelf moeder werd. Ik kocht een handige wipstoel, maar het was een verwassen derdehandsje. Niet zo mooi meer… Dus heb ik zelf een nieuwe hoes genaaid.’

Ruim 10 jaar later maken al veel gezinnen in Europa en de Verenigde Staten gebruik van de hoezen van Ukje. ‘We werken hard aan ons motto “For Happy Families” in Nederland, maar ook internationaal’, vertelt Sifra. ‘Niet alleen bij onze klanten, maar ook bij gezinnen die een lastige tijd doormaken. Daarom doneren we twintig procent van onze winst aan goede doelen, zoals het Ronald McDonald Kinderfonds en Compassion.’

Oranje Handelsmissiefonds

In 2022 kwam bijna de helft van de totale omzet van Ukje al uit de Verenigde Staten. ‘Twee jaar geleden zijn we op eigen krachten begonnen in de VS’, legt Sifra uit. ‘Via Amazon en Ukje.com draaien we al veel omzet, maar met een groter netwerk en nieuwe samenwerkingspartners hopen we in Amerika te blijven groeien.’

Sifra gaf Ukje op daarom op voor het Oranje Handelsmissiefonds, waar ze werd gekozen als één van de tien winnaars die extra ondersteuning krijgt bij het opbouwen van een internationaal netwerk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een initiatiefnemers van het fonds. ‘Het is fijn dat veel ambassades je naam langs zien komen en je verhaal kennen. Deuren gaan nu sneller voor ons open.’

Lokale productie

Dirk was blij verrast toen hij hoorde dat Ukje al veel in de Verenigde Staten verkoopt en denkt graag mee over hoe hij Sifra verder op weg kan helpen. ‘Ukje produceert nu in Oost-Europa, maar als je de Amerikaanse markt op een grotere schaal gaat bedienen wordt dat waarschijnlijk te duur. Misschien is een productielocatie in Mexico dan bijvoorbeeld een optie.’

Sifra is enthousiast over een productiefaciliteit op het Amerikaanse continent. ‘De VS heeft een vrijhandelsverdrag met Mexico en Canada. Hierdoor zouden we gemakkelijk in Mexico kunnen produceren, zonder extra invoerheffingen te moeten betalen. En voor onze CO2-uitstoot is het natuurlijk ook fijn om dicht bij de Amerikaanse klant te produceren. Goed om te horen dat Dirk ons kan helpen om daar de eerste contacten te leggen.’

Gouden connecties

Dirk gaf ook tips over investeerders die het bedrijf kunnen helpen om te groeien en over marketing in de VS. ‘Voor dit soort producten gaat de marketing vaak via social media en bekende mensen. Dat zie je heel veel in Californië’, vertelt hij. ‘We denken daar graag over mee en kunnen haar ook verbinden aan andere Nederlandse ondernemers die daarbij kunnen helpen.’

Via social media hoopt Sifra dat Ukje een steeds bekender merk wordt. ‘In Los Angeles wonen heel veel influencers. Als één of twee van hen een Ukje product zouden oppakken, dan genereert al zoveel extra aandacht. De juiste connecties kunnen echt goud waard zijn.’

Ondernemer met internationale ambities? Hier vind je meer informatie.