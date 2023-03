Handelsmissie Zuid-Korea en Japan: een kijkje achter de schermen Ministeries

Van 13 tot en met 17 maart vindt de handelsmissie naar Zuid-Korea en Japan plaats. Meer dan 45 bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie reizen mee. Maar wat gebeurt er precies tijdens zo’n handelsmissie en wat levert het op? Medewerkers van de Nederlandse ambassade en enkele deelnemende bedrijven nemen je mee voor een uniek kijkje achter de schermen.

Vergroot afbeelding Beeld: © Nederlandse ambassade Seoul

Zuid-Korea en Japan zijn belangrijke handelspartners voor Nederland. Er liggen in beide landen veel kansen om samen te werken aan grote uitdagingen, zoals de thema’s hernieuwbare energie, wind-op-zee en batterijtechnologie die tijdens de missie centraal staan. Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, leiden de missie.

Vrijdag 10 maart: laatste voorbereidingen

Op vrijdag staat Edo Kuipers klaar op Schiphol. Edo neemt samen met zijn collega Arnold Timmer deel aan de missie. De ondernemers zijn eigenaar van We4Ce, een bedrijf dat innovatieve technologie maakt voor de bladen van windturbines. De technologie van We4Ce wordt al op veel plaatsten in de wereld gebruikt. Van Duitsland tot Frankrijk en van Panama tot Thailand.

Vergroot afbeelding Beeld: © We4Ce Door een foutje in het visum van Arnold vertrekt Edo in eerste instantie alleen naar Seoul. Eenmaal aangekomen bij het hotel kijkt hij even rond in de wijk Gangnam. Tijdens het rondje komt Edo een energy hub tegen. ‘Geweldig’, vertelt hij enthousiast. ‘Ze noemen het hier al niet meer een pompstation, maar een energy hub, waar je met je auto zowel brandstof kunt tanken als elektrisch kunt laden.’

Zenuwachtig

Ondertussen wordt op de ambassade in Seoul nog hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen. ‘Er komt veel kijken bij de organisatie van een handelsmissie’, vertelt Eva Witteman, plaatsvervangend ambassadeur in Seoul. Eva werkte bijvoorbeeld samen met haar collega’s aan het programma voor minister Schreinemacher, een speeddate sessie voor bedrijven en een uitgebreid transportplan.

Nu het begin van de missie steeds dichterbij komt neemt de spanning toe, vertelt Witteman. ‘Ik ben best een beetje zenuwachtig: gaat het goed? Verloopt alles zoals gepland? Maar ik kijk er ook heel erg naar uit. We werken al maanden aan de voorbereiding. Dus ik probeer ook echt te genieten, want dit maak ik ook niet dagelijks mee.’

Maandag 13 maart: kick-off

Maandagavond is het dan zover, de officiële kick-off van de handelsmissie. De ondernemers worden door Ingrid Thijssen en minister Schreinemacher welkom geheten. ‘De kop is er af’, zegt Eva opgelucht. Alle ondernemers zijn goed aangekomen in Seoul, maar een gecancelde vlucht maakt dat best nog even spannend. ‘Sommige bedrijven kwamen bovendien direct vanaf het vliegveld hier naartoe, en door wat forse vertraging was een enkeling maar net op tijd voor de opening.’

Beeld: © Nederlandse ambassade Seoul Beeld: © Nederlandse ambassade Seoul

Voor het eerst sinds 2016 is er zo’n grote delegatie Nederlandse bedrijven in Zuid-Korea. ‘Het is een goed moment om Nederland op de kaart te zetten’, vertelt Eva. ‘Daar werken we natuurlijk dagelijks aan, maar het maakt voor de Koreanen echt een groot verschil dat zoveel mensen de moeite nemen om af te reizen. Goede relaties zijn hier nog belangrijker dan in Nederland en die floreren als je elkaar in levenden lijven kan ontmoeten.’

Kennismaking

Niek Albers van Howden Thomassen Compressors kwam vandaag ook aan in Seoul. Terug in zijn hotel vertelt hij over de kick-off. ‘Het was een goede gezamenlijke aftrap. Ik kon direct kennismaken met een aantal andere interessante deelnemers en de delegatieleider van het waterstofprogramma.’

Howden Thomassen Compressors ontwikkelt op maat gemaakte compressoren, waarin waterstof wordt samengeperst. Hierdoor kan waterstof bijvoorbeeld in flessen of bij een waterstoftankstation worden opgeslagen. Daarom neemt Niek deze week deel aan het programma over waterstof. ‘Ik kijk er namens Howden naar uit om samenwerkingsmogelijkheden in Zuid-Korea en Japan te identificeren en op te volgen, voornamelijk op het gebied van waterstof als een onderdeel van een hernieuwbaar en emissievrij energiesysteem.’

Daejeon

Edo en Arnold zijn na een lange dag ook terug in het hotel. Het is Arnold toch gelukt om op tijd in Seoul aan te komen. ‘Met behulp van KLM kon mijn vlucht keurig worden omgeboekt. En om het nog mooier te maken: ik stond op Schiphol al binnen 3 minuten achter de douane! Bij aankomst in Zuid-Korea volgden nog een aantal controles: visum, quarantaineformulier en QR-code. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen.’

Terwijl Arnold aanwezig was bij de gezamenlijke aftrap, ontmoette Edo zakenpartners in de stad Daejeon. Met een paar relatiegeschenken op zak - Hollandse klompjes met chocolade - stapte Edo in de volle Koreaanse trein. ‘Onderweg heb ik wel tien keer gecheckt of mijn presentatie nog wel werkte’, vertelt hij lachend.

Eenmaal in Daejeon ontmoette hij windturbine leverancier Unison, de grootste turbinebouwer van Korea en Human Composities, een bedrijf dat windturbinebladen bouwt. ‘Eerst heeft iedereen een bedrijfspresentatie gegeven, daarna hebben we vooral over de technische aspecten gesproken. En na de vergadering kreeg ik een uitnodiging om mee te eten, een Koreaans barbecue diner. Dat is meestal wel een goed teken!’