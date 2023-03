Aftellen naar de VN-Waterconferentie: duurzaam waterbeheer in India Ministeries

In Nederland zorgen de waterschappen, samen met Rijkswaterstaat, dat we droge voeten houden, voldoende drinkwater hebben en dat er geen tekorten ontstaan in droge periodes. Dit waterbeheer inspireert ook andere landen, zoals India. Ambassadeur Marten van den Berg legt uit hoe Nederland en India samenwerken aan beter waterbeheer.

Met bijna 20% van de wereldbevolking, maar minder dan 5% van de wereldwijde watervoorraad, is goed waterbeheer in India van groot belang. ‘India is een enorm land, bijna een continent op zich’, zegt ambassadeur Marten van den Berg. ‘Daarom worden keuzes over water voornamelijk door de deelstaten en gemeenten gemaakt. Waterschappen kennen ze hier niet echt, maar de vertegenwoordigers van de lokale overheden worden ook democratisch verkozen.’

De lokale overheden staan voor een grote opgave, vertelt de ambassadeur. ‘Door hevige regenval krijgen sommige staten te maken met overstromingen en andere juist met grote watertekorten. Ook wordt vaak niet efficiënt omgegaan met water, zijn veel rivieren zwaar vervuild en is de toegang tot water niet altijd eerlijk verdeeld.’

Beter waterbeheer

Klimaatverandering dreigt deze uitdagingen bovendien te verergeren. De noodzaak tot beter waterbeheer is daarom groot, ziet van den Berg. ‘Het is heel belangrijk om na te denken over hoe je zaken organiseert. Neem bijvoorbeeld het oppompen van grondwater: in veel staten is dat bijna gratis, omdat elektriciteit sterk wordt gesubsidieerd. Hierdoor gebruiken veel landbouwbedrijven onnodig veel water en zakt het grondwater dramatisch.’

Intensieve samenwerking

Vergroot afbeelding Beeld: © Dutch Embassy New Delhi Nederland en India hebben een intensieve samenwerking op het gebied van water. In 2021 ondertekenden de landen een strategisch partnerschap om de samenwerking verder te versterken. ‘De samenwerking werkt twee kanten op: wij delen onze kennis en ervaringen in India, maar nemen de geleerde lessen en ontwikkelde technieken ook mee terug naar Nederland.’

Waterbassins

Een voorbeeld van deze samenwerking vind je in de deelstaat Kerala. ‘Na zware overstromingen vroeg de deelstaat Nederland om advies’, vertelt van den Berg. ‘Een Nederlands team onderzocht vervolgens samen met de lokale overheden hoe overstromingsgevaar beter kan worden tegengaan.’

Ook in Zuid-India werken Nederlandse bedrijven samen met de lokale overheden om stedelijke gebieden beter bestendig te maken tegen overstromingen, droogte en vervuiling. Bijvoorbeeld door de restauratie van waterbassins. ‘De stad Chennai krijgt zes weken per jaar te maken met hevige regenval. Water is er dan tijdelijk in overvloed, maar daarna ontstaan er snel weer tekorten. Als we het water in bassins kunnen opslaan, kunnen we daar langer gebruik van maken.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Stijn Jaspers

Ganges rivier

Nederland is ook betrokken bij een nationaal programma om de Ganges rivier op te schonen. De Ganges stroomt door India en Bangladesh en is een van de meest vervuilde rivieren ter wereld. ‘Het gaat om vervuiling door huis-, tuin- en keukenafval, maar ook door industrieel afval van bedrijven’, vertelt de ambassadeur.

Nederland en India hebben een gezamenlijk onderzoeksprogramma opgesteld. Dit programma kijkt hoe het water van de Ganges op een biologische manier kan worden gezuiverd, door het gebruik van bepaalde waterplanten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het aanpakken van de bron van de vervuiling, samen met de lokale bevolking en bedrijven, is volgens de ambassadeur ook van groot belang. ‘Effectief waterbeheer doen we samen. In gesprek met bewoners, bedrijven, ngo’s en religieuze leiders bespreken we hoe we dit kunnen voorkomen. Door mensen te betrekken bij de keuzes die worden gemaakt, voelen zij zich ook sneller verantwoordelijk.’

Van den Berg noemt het waterbeheer in sloppenwijken als voorbeeld. ‘Stel je gaat bassins restaureren. Hoe zorg je dat deze niet worden gebruikt als afvalstort? Kunnen bewoners en winkeliers daar afspraken over maken, zodat het afval bijvoorbeeld wekelijks wordt opgehaald?’

VN-waterconferentie

Inclusief waterbeheer is een van de thema’s die aanbod zal komen tijdens de VN-Waterconferentie in New York. Van den Berg hoopt dat er tijdens de conferentie ook over de verbinding tussen waterbeheer en duurzame ontwikkeling wordt gesproken. ‘We moeten zorgen dat iedereen toegang krijg tot schoon drinkwater en sanitair en dat we mensen tegelijkertijd meegeven hoe je op een duurzame manier omgaat met water.’

De conferentie, de eerste van de VN op het gebied van water in bijna 50 jaar, heeft als doel om het belang van water wereldwijd hoger op de agenda te zetten. Lees hier meer over de thema’s van de conferentie.