Economische missie Vietnam: samen naar een duurzame economie

Vietnam heeft zich in korte tijd van diepe armoede naar een middeninkomensland ontwikkeld. De economische missie aan Vietnam, van 19 tot en met 22 maart, gaat over het vinden van oplossingen voor onze gezamenlijke uitdagingen. ‘Met deze missie willen we ontdekken hoe onze landen elkaar nóg verder kunnen versterken.’ Dat zegt Kees van Baar, de Nederlandse ambassadeur in Vietnam.

Vergroot afbeelding De economische missie heeft verschillende onderdelen. Agrofood en tuinbouw onder leiding van minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof, en water en logistiek onder leiding van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Ingrid Thijssen is de zakelijk missieleider. In totaal reizen ongeveer 140 mensen van 75 Nederlandse bedrijven naar Vietnam. Tijdens de missie kunnen bedrijven er netwerken en hun kansen in Vietnam onderzoeken. Deelnemers komen in contact met lokale bedrijven, financiers, de overheid en kennisinstellingen. Ook brengen zij veldbezoeken aan havens en logistieke bedrijven. Van Baar: ‘We hebben een druk programma, maar het is een unieke kans om deuren te openen naar nieuwe samenwerkingen.’

Gedeelde uitdagingen

Van Baar: ‘We zijn beide deltalanden en er is veel landbouw. Daarom staan we voor dezelfde uitdagingen. In Vietnam hebben ze bijvoorbeeld last van zout water dat hun kusten binnendringt, wat vragen oproept over hoe je die kusten beschermt, omgaat met overstromingen en landbouw op een duurzame manier verandert. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door adaptatie, waarbij je overschakelt van rijstbouw naar aquacultuur.

Dat zijn allemaal uitdagingen waar Nederland ook voor staat. En waar we elkaar enorm in vinden. Dat is leuk voor beide landen. Tijdens deze economische missie reizen veel Nederlandse bedrijven mee, en de grote vraag is: welke innovatieve oplossingen zullen zij hiervoor bieden?’

Vergroot afbeelding Verduurzaming De economische missie staat in het teken van verduurzaming van de economie. Van Baar legt uit: ‘We kijken bijvoorbeeld naar hoe we voedselsystemen kunnen verbeteren. Maar ook logistiek speelt een belangrijke rol. Een concreet voorbeeld hiervan is scheepsbouwer Damen. In 2014 fuseerde het bedrijf met Song Cam Shipyard en bouwt nu ongeveer 40 sleepboten per jaar. De groei richt zich op duurzame boten, zoals elektrische sleepboten.’

Van kennis tot handel

‘Het is niet alleen een samenwerking tussen bedrijven. Daar proberen we juist ook kennisinstellingen bij te betrekken. Denk aan de Technische Universiteit Delft (TU) en de Wageningen Universiteit (WUR). Zo heb je een mix van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die samenwerken aan die uitdagingen. Dat gaat goed samen.

Daarnaast is het zo dat Vietnam strategisch ligt aan de Zuid-Chinese zee. Daar liggen de drukst bevaren routes ter wereld. Een groot deel van de wereldhandel gaat door die zee. Dat is ook handel die we zeker willen stellen. Niet alleen de vaarroutes maar ook de productie aan deze kant van de wereld.

We willen niet te sterk afhankelijk zijn van één land. Dat hebben we gemerkt tijdens de coronapandemie. Je maakt jezelf daarmee kwetsbaar. Daarom is het belangrijk om te diversifiëren. En dat we ook in andere landen gaan produceren. De ogen zijn daarvoor vooral op Zuidoost-Azië gericht.’

Snelgroeiende economie

Vietnam heeft 100 miljoen inwoners en is een van de snelst groeiende opkomende markten in Azië. Er liggen dan ook veel kansen in de sectoren van deze missie. Met een economie die behoorlijk open is en een jonge beroepsbevolking, biedt Vietnam een vruchtbare bodem voor groei.

Ambassadeur Van Baar legt uit: ‘Onze landen werken al lang samen in de agrarische sector. Voor de Vietnamese economie is de landbouw belangrijk. Er is vooral behoefte aan verduurzaming. Een uitdaging, maar ook een enorme kans voor Nederlandse bedrijven met de juiste expertise.’

Marktkansen

Volgens de ambassadeur zijn er veel marktkansen in de Vietnamese markt. ‘Van kustbescherming tot watervoorziening en van stedelijke afwatering (drainage) tot afvalwaterbehandeling. Vietnam toont steeds meer interesse in oplossingen die gebruikmaken van natuurlijke processen (nature based solutions). Ook op dit vlak is de Nederlandse kennis welkom!

De laatste jaren is de export uit Vietnam harder gegroeid dan de logistieke capaciteit. De logistieke sector moet een inhaalslag maken. Daarom liggen er kansen voor Nederlandse bedrijven met innovatieve, duurzame oplossingen voor zee- en luchthavens. Ook voor bedrijven die digitale of logistieke diensten bieden, is dit een interessante markt.’

Hoewel het momenteel nog klein is, ziet Van Baar grote groeimogelijkheden in de hightechsector: ‘Steeds meer hightechbedrijven, waaronder klanten van Nederlandse ondernemingen, vestigen zich in Vietnam. Tijdens de missie krijgt dit extra aandacht, met onder andere een hightech-wedstrijd voor studenten in Hanoi. Een klein begin met veel potentieel.’